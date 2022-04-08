ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и, как следствие, замедляется инфляция.