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В Новосибирске проверяют жалобу продавцов Центрального рынка на рост аренды

Антимонопольная служба уже послала в администрацию компании письмо

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Ранее торговцы жаловались, что их <a href="https://ngs.ru/text/winter/2021/12/01/70288706/" class="_" target="_blank">заставляли надевать новогодние колпаки</a>

Ранее торговцы жаловались, что их заставляли надевать новогодние колпаки

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Новосибирское УФАС сообщило о проверке информации по жалобе на рост арендной ставки на Центральном рынке. Об этом на брифинге в ТАСС рассказал врио руководителя ведомства Дмитрий Сухоплюев.

— Мы доводим собранную информацию до правительства для принятия соответствующих решений. Сейчас работа проводится по ситуации на Центральном рынке. Продавцы обратились в управление с жалобой на повышение арендной ставки администрацией на 10%. Мы направили письмо об ответственном ценообразовании администрации рынка, а также известили о ситуации уполномоченные органы. Отмечу, что окончательного решения по данному делу еще не принято, — сказал Сухоплюев.

НГС обратился в Центральный рынок за комментарием по существу.

— Всё руководство будет не раньше понедельника, комментариев до этого времени мы вам дать никаких не можем, — пояснили в среду в приемной администрации Центрального рынка. Редакция отправила письменный запрос в администрацию.

ООО «Рынок «Центральный»» принадлежит семье Ракшиных: Александру, Евгению, Алле и Галине (по 25%). Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка организации составила 400 млн рублей, чистая прибыль — 144,7 млн рублей. Семья Ракшиных также владеет компанией «Центральная-Альфа» (арендатор земельного участка так называемого ресторанного дворика на Ленина). Вдобавок к этому Ракшины — владельцы сети магазинов «Мария-Ра».

В марте новосибирские рестораторы объявили о создании штаба поставщиков из-за поднятия цен.

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