В Новосибирске проверяют жалобу продавцов Центрального рынка на рост аренды

Новосибирское УФАС сообщило о проверке информации по жалобе на рост арендной ставки на Центральном рынке. Об этом на брифинге в ТАСС рассказал врио руководителя ведомства Дмитрий Сухоплюев.

— Мы доводим собранную информацию до правительства для принятия соответствующих решений. Сейчас работа проводится по ситуации на Центральном рынке. Продавцы обратились в управление с жалобой на повышение арендной ставки администрацией на 10%. Мы направили письмо об ответственном ценообразовании администрации рынка, а также известили о ситуации уполномоченные органы. Отмечу, что окончательного решения по данному делу еще не принято, — сказал Сухоплюев.

