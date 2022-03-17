«Нужно немного потерпеть»: новосибирские рестораторы объявили о создании штаба поставщиков из-за поднятия цен

В Новосибирской области создадут штаб поставщиков для контроля роста цен на продукты. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

— Для того, чтобы не было потом неожиданно поднятия каких-то цен на продукцию, которую мы делаем, мы, конечно, сейчас подготавливаемся. Решили с Министерством промышленности и торговли сделать штаб и позвать туда основных поставщиков продукции, чтобы мы понимали, почему поднимаются цены, можно ли их снизить, не делать резких движений, когда ожидать следующего прихода каких-то ключевых продуктов, таких как сахар и мука. Чтобы не было иллюзий «вдруг всё пропадет». Нет, конечно, всё будет, — сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири.