«Нужно немного потерпеть»: новосибирские рестораторы объявили о создании штаба поставщиков из-за поднятия цен

В Новосибирской области создадут штаб поставщиков для контроля роста цен на продукты. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский в телеграм-канале правительства Новосибирской области.
— Для того, чтобы не было потом неожиданно поднятия каких-то цен на продукцию, которую мы делаем, мы, конечно, сейчас подготавливаемся. Решили с Министерством промышленности и торговли сделать штаб и позвать туда основных поставщиков продукции, чтобы мы понимали, почему поднимаются цены, можно ли их снизить, не делать резких движений, когда ожидать следующего прихода каких-то ключевых продуктов, таких как сахар и мука. Чтобы не было иллюзий «вдруг всё пропадет». Нет, конечно, всё будет, — сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири.
Владимир Бурковский упомянул, что сейчас идет работа с российскими фермерами и они готовы поставлять продукцию, которая пропала с рынка. Сделать они это готовы даже дешевле, чем крупные предприятия.
— Я считаю, что просто нужно немного потерпеть, переждать. Всё придет на круги своя. Все компании, которые убежали с рынка, вернутся. И всё у нас будет хорошо, — подвел итог Владимир Бурковский.
В Новосибирске министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев провели рейд по магазинам «Пятерочка» и «Магнит». Они проверили цены на социально значимые товары, наличие ассортимента и работу с поставщиками в торговых сетях Новосибирска.