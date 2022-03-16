«"Вымывается" самый дешевый сегмент»: власти проверили цены в новосибирских «Магните» и «Пятерочке»

В Новосибирске министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и врио Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев провели рейд по магазинам «Пятерочка» и «Магнит».
Они проверили цены на социально значимые товары, наличие ассортимента и работу с поставщиками в торговых сетях Новосибирска.
— На данный момент мы вместе с Федеральной монопольной службой с сетями активно работаем с поставщиками, в том числе, чтобы исключить дефицит товаров на полках магазинов Новосибирской области. Мы в режиме мониторинга собираем информацию с муниципальных районов и городских округов Новосибирской области о наличии товаров, — рассказал Андрей Гончаров.
Минпромторг, как сообщает министр, работает со всеми крупными сетями. В ведомство ежедневно приходит информация от магазинов о крупных поставках. Это дает возможность понимать, сколько в регионе продуктов той или иной товарной группы.
— На данный момент поставщики говорят нам, что запаса товаров достаточно на складах. Есть уверенность, что мы спокойно этот период пройдем. Понятно, что сейчас напряжение есть с некоторыми продуктами, например, сахаром. Сейчас «вымывается» самый дешевый сегмент. Во многих магазинах федеральных сетей по сахару есть скидки. Мы понимаем, что незащищенные категории граждан, малообеспеченные в том числе, могут приобретать сахар, другие продукты, — поделился министр Минпромторга.
Специалисты Министерства промышленности и торговли сотрудничают с антимонопольной службой.
— Какого-то ажиотажного скачка цен по определенным позициям нет. Мы сейчас мониторим с поставщиками, потому что, по их информации, некоторые заводы готовят повышение цены по тем или иным позициям. Но сейчас мы эту информацию готовим для Минпромторга федерального, которые непосредственно работает с заводами, сахар производят и другие продукты питания. Понятно, что сейчас есть определенные проблемы с логистикой, с накладными расходами, которые ложатся в цену товаров, но все они должны быть понятны и все они должны быть обоснованы и экономически подкреплены расчетами, — объяснил министр промышленности НСО.
Дмитрий Сухоплюев, врио руководителя ФАС по Новосибирску, уточнил, что антимонопольная служба еженедельно проводит мониторинги на социально значимые продукты в стране.
— Мониторинг проводится по всей товаропроизводящей цепочке: от товаропроизводителя до торговых сетей. А также хотелось бы отметить, что в Новосибирском УФАС России функционирует горячая линия. Туда поступают обращения граждан, точечно по тем продуктам питания, которые, по мнению покупателей, являются необоснованными, — сообщил Дмитрий Сухоплюев.
Сейчас УФАС не может констатировать необоснованный рост цен в той или иной сфере. Как объяснил руководитель, сейчас сделаны запросы и специалисты проверяют информацию.
— У нас вал обращений пошел где-то с 6–8 марта. У нас раньше практически не было обращений. Они были единичными. Мы с 6–8 марта начали получать существенно по 20–30 обращений в день. В целом, много обращений на торговые сети, но также есть обращения на какие-то местные магазины, — пояснил Дмитрий.
Федеральная антимонопольная служба направила письма производителям сахара с предупреждением. Руководитель напомнил, что создавать искусственно дефицит, то есть прекращать поставки, запрещено законом.
— Федеральные сети в Новосибирске выдерживают ограничение торговых наценок на социально важные товары и отчитываются. Они не превышают наценки больше 10–15%. Также мы провели совещание с нашими местными сетями — это «Продсиб» и «Быстромол». Они приняли решение об ограничении торговой наценки на социально важные товары, — объяснил Сухоплюев.
Он уточнил, что новосибирские торговые сети ограничили наценку на социально значимые товары на 5–10%.
В «Пятерочке» тоже ограничили выдачу товаров: сахар — 5 кг в одни руки, гречку — 5 штук в одни руки, рис — 5 пачек, растительное масло — 5 штук.
Мы поговорили с экономистами о том, хватит ли базовых продуктов на всех и что будет с ценами на них в этом году.