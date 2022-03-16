«"Вымывается" самый дешевый сегмент»: власти проверили цены в новосибирских «Магните» и «Пятерочке»

В Новосибирске министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и врио Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев провели рейд по магазинам «Пятерочка» и «Магнит».

Они проверили цены на социально значимые товары, наличие ассортимента и работу с поставщиками в торговых сетях Новосибирска.