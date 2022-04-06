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С детскими кружками — 98 тысяч: как и за что новосибирцы получают налоговые вычеты. Операции, образование и недвижимость

Чтобы получить вычет, нужно иметь официально подтвержденный доход

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Социальный вычет можно оформить за последние три года

Социальный вычет можно оформить за последние три года

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Новосибирцы могут получить налоговый вычет — 13% от того, что тратили на лечение, образование, страхование, покупку квартиры, уплату процентов по ипотеке. У кого-то набегает приличная сумма, кто-то говорит, что и копейка приятна. Единственная сложность во всём процессе — дисциплинированно собрать все документы (лучше, конечно, завести отдельную папочку и складывать туда все чеки в течение года), чтобы подать их в налоговую. Мы спросили у читателей, какие суммы по каким видам налоговых вычетов им удается вернуть и в чём возникают сложности.

Проверки заявок на налоговый вычет в этом году будут проходить быстрее — об этом недавно сообщила Федеральная налоговая служба. По новым данным, сроки проверки поданных документов уменьшатся до 15 дней (раньше на проверку и перевод денег заявителю уходило больше трех месяцев). На сколько быстрее в итоге удастся получить вычет, пока точно неясно: в налоговой говорят, что будет учитываться и занятость сотрудников.

Есть несколько видов вычетов. Имущественный — вычет за покупку квартиры. Государство возвращает 260 тысяч рублей (это 13% с 2 миллионов рублей — фиксированной суммы, с которой можно вернуть 13%). Воспользоваться этим правом можно раз в жизни, ежегодная выплата зависит от вашего заработка. Кто-то может получить все 260 тысяч за один год, кто-то будет забирать по частям ежегодно.

Кроме двух миллионов за квартиру, можно получить вычет по уплаченным процентам по ипотеке. Условия похожие — один раз в жизни за 3 миллиона, то есть максимум государство может вернуть 390 тысяч рублей. Можно получить за год, можно получать ежегодно — всё зависит от вашего заработка, на который начисляли НДФЛ.

В отличие от имущественного вычета, социальный — акция ежегодная. То есть каждый год есть возможность возвращать 13% от потраченной за год суммы на медицинские услуги, страхование, взносы, благотворительность. Также можно оформить вычет за образование, причем не только свое, но и ребенка. Общая максимальная сумма социального вычета — 120 тысяч рублей. То есть максимум столько вы можете вернуть с расходов по вышеперечисленным категориям — 15,5 тысячи рублей.

Подать декларацию на получение налоговых вычетов можно в личном кабинете на сайте или в управлении ФНС

Подать декларацию на получение налоговых вычетов можно в личном кабинете на сайте или в управлении ФНС

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Как новосибирцы оформляют налоговые вычеты

Мы спросили у читателей, на какие вычеты они подают документы. Большинство оформляет имущественный вычет при покупке недвижимости. Но есть люди, которые весь год собирают все справки за оплату медицинских услуг, образования и каждый год уже в январе подают декларацию.

Иван рассказывает, что впервые получил налоговый вычет за оплату высшего образования:

— По совету одногруппников собрал все документы. Это были чеки об оплате, справка 2НДФЛ с места работы, справка с места учебы о том, что являюсь студентом. И еще некоторые документы, например лицензия учебного заведения. Дальше всё просто — заполнил декларацию 3НДФЛ на официальном сайте ФНС. Правда, первая попытка у меня была неудачной. Я заполнял декларации за 2019–2021 годы. За один год всё пришло правильно, а за следующие годы программа физически не давала сделать правильные показания. Потом выяснилось, что программа неверно выполнила расчеты, вместо получения вычета мне пришла задолженность за мои доходы.

— Про налоговый вычет мне всё рассказала финансовый консультант по страхованию жизни. На сайте всё понятно, — рассказала читательница Наталья. — Всё сфотографировала, чтобы залить на сайт. В личном кабинете заполнили декларацию, прикрепили фото всех документов. Сейчас жду, когда пройдет камеральная проверка, результаты я получаю по электронной почте. Однажды был звонок из налоговой — сказали, что не хватает справки об оплате, каких-то чеков. Я загрузила еще раз, в итоге всё получилось. Получала налоговый вычет за платную операцию, которую делала в 2018 году. Регулярно получаю за оплату УЗИ, которые прохожу каждые полгода для обследования. Также был вычет за лечение зубов себе и ребенку. Кроме того, в вычет вошла сумма возврата за дополнительное образование — ребенок посещает много кружков. Хочу отметить, что вычет приходит за услуги. Вот за ночные линзы возврат мне не дали.

После камеральной проверки (проверки документов, которые подал заявитель) сумму вычета переводят на счет

После камеральной проверки (проверки документов, которые подал заявитель) сумму вычета переводят на счет

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Многие не хотят возиться с социальными вычетами, потому что много справок, а сумма для кого-то окажется незначительной. Но возможностью вернуть 13% за покупку недвижимости, уплату процентов по ипотеке никто не пренебрегает.

— Мы постоянно подаем заявку на вычет по процентам за ипотеку, — поделилась читательница Анна. — Процедура была не упрощенная, а стандартная. Я подавала онлайн, через личный кабинет. Если всё внимательно читать, нет никаких сложностей. Хотя в первый раз при подаче у нас загрузились не все документы, пришлось подавать повторно, соответственно, срок камеральной проверки сдвинулся. В этом году налоговый вычет мне уже пришел, правда, на два дня позже крайнего срока.

Одна из читательниц рассказала, что получала налоговый вычет за лечение зубов не только себя и ребенка, но и своей мамы.

— То есть если я оплачивала ее лечение, есть договор на лечение, чеки за лечение. Я, например, потратила за год 45 тысяч, с этой суммы получила 13%, — рассказала читательница Любовь. — Также оформила документы на возврат за обучение детей. У меня один ребенок в институте на подготовительных, второй ходит на кружки. В этом году мне могут вернуть тысяч 26 за обучение в итоге — я подавала еще за предыдущие годы. Получала вычет также за покупку квартиры — всю сумму вычета за квартиру я не могу получить, так как столько не зарабатываю, она растянется на два года. Я уже знаю, что в этом году вместе с кружками у меня получится 98 тысяч рублей.

По ее словам, документы в налоговую она загрузила через сайт в январе, в ближайшее время ждет перечислений — говорит, что коллега, оформивший вычет 10 января, уже получил выплату. Желающим подавать документы на вычеты Любовь советует в течение года складывать подтверждающие оплату документы в одну папочку. Так получится облегчить себе жизнь и быстро оформить документы в налоговой.

Если в декларации будет не хватать документов, в налоговой попросят догрузить нужное

Если в декларации будет не хватать документов, в налоговой попросят догрузить нужное

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Как получать налоговые вычеты

По данным пресс-службы ФНС по Новосибирской области, по итогам 2021 года, жители региона подали больше 257 тысяч деклараций на получение налоговых вычетов — это на 41 тысячу больше, чем в прошлом году. Общая сумма выплат — 9,5 миллиарда рублей. Из социальных вычетов чаще всего новосибирцы подают документы на получение вычетов за оплату лечения, приобретение лекарств и плату за обучение.

В этом году налоговая анонсировала более легкий способ получить налоговый вычет. В том числе по количеству документов и срокам проверки. Чтобы оформить документы онлайн, нужно сделать личный кабинет на сайте ФНС. Кстати, часть документов самим собирать не нужно. Если доход официальный, справка о доходах там уже будет автоматически (если работодатель ее загрузит для ФНС самостоятельно). Здесь вы можете почитать, как подать заявление на вычет на сайте налоговой. А про тонкости в процессе оформления и получения налоговых вычетов можно узнать из интервью начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирины Демиденко.

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