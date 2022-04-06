С детскими кружками — 98 тысяч: как и за что новосибирцы получают налоговые вычеты. Операции, образование и недвижимость

Проверки заявок на налоговый вычет в этом году будут проходить быстрее — об этом недавно сообщила Федеральная налоговая служба. По новым данным, сроки проверки поданных документов уменьшатся до 15 дней (раньше на проверку и перевод денег заявителю уходило больше трех месяцев). На сколько быстрее в итоге удастся получить вычет, пока точно неясно: в налоговой говорят, что будет учитываться и занятость сотрудников.

Есть несколько видов вычетов. Имущественный — вычет за покупку квартиры. Государство возвращает 260 тысяч рублей (это 13% с 2 миллионов рублей — фиксированной суммы, с которой можно вернуть 13%). Воспользоваться этим правом можно раз в жизни, ежегодная выплата зависит от вашего заработка. Кто-то может получить все 260 тысяч за один год, кто-то будет забирать по частям ежегодно.

Кроме двух миллионов за квартиру, можно получить вычет по уплаченным процентам по ипотеке. Условия похожие — один раз в жизни за 3 миллиона, то есть максимум государство может вернуть 390 тысяч рублей. Можно получить за год, можно получать ежегодно — всё зависит от вашего заработка, на который начисляли НДФЛ.