С детскими кружками — 98 тысяч: как и за что новосибирцы получают налоговые вычеты. Операции, образование и недвижимость

Новосибирцы могут получить налоговый вычет — 13% от того, что тратили на лечение, образование, страхование, покупку квартиры, уплату процентов по ипотеке. У кого-то набегает приличная сумма, кто-то говорит, что и копейка приятна. Единственная сложность во всём процессе — дисциплинированно собрать все документы (лучше, конечно, завести отдельную папочку и складывать туда все чеки в течение года), чтобы подать их в налоговую. Мы спросили у читателей, какие суммы по каким видам налоговых вычетов им удается вернуть и в чём возникают сложности.
Проверки заявок на налоговый вычет в этом году будут проходить быстрее — об этом недавно сообщила Федеральная налоговая служба. По новым данным, сроки проверки поданных документов уменьшатся до 15 дней (раньше на проверку и перевод денег заявителю уходило больше трех месяцев). На сколько быстрее в итоге удастся получить вычет, пока точно неясно: в налоговой говорят, что будет учитываться и занятость сотрудников.
Есть несколько видов вычетов. Имущественный — вычет за покупку квартиры. Государство возвращает 260 тысяч рублей (это 13% с 2 миллионов рублей — фиксированной суммы, с которой можно вернуть 13%). Воспользоваться этим правом можно раз в жизни, ежегодная выплата зависит от вашего заработка. Кто-то может получить все 260 тысяч за один год, кто-то будет забирать по частям ежегодно.
Кроме двух миллионов за квартиру, можно получить вычет по уплаченным процентам по ипотеке. Условия похожие — один раз в жизни за 3 миллиона, то есть максимум государство может вернуть 390 тысяч рублей. Можно получить за год, можно получать ежегодно — всё зависит от вашего заработка, на который начисляли НДФЛ.
В отличие от имущественного вычета, социальный — акция ежегодная. То есть каждый год есть возможность возвращать 13% от потраченной за год суммы на медицинские услуги, страхование, взносы, благотворительность. Также можно оформить вычет за образование, причем не только свое, но и ребенка. Общая максимальная сумма социального вычета — 120 тысяч рублей. То есть максимум столько вы можете вернуть с расходов по вышеперечисленным категориям — 15,5 тысячи рублей.
Как новосибирцы оформляют налоговые вычеты
Мы спросили у читателей, на какие вычеты они подают документы. Большинство оформляет имущественный вычет при покупке недвижимости. Но есть люди, которые весь год собирают все справки за оплату медицинских услуг, образования и каждый год уже в январе подают декларацию.
Иван рассказывает, что впервые получил налоговый вычет за оплату высшего образования:
— По совету одногруппников собрал все документы. Это были чеки об оплате, справка 2НДФЛ с места работы, справка с места учебы о том, что являюсь студентом. И еще некоторые документы, например лицензия учебного заведения. Дальше всё просто — заполнил декларацию 3НДФЛ на официальном сайте ФНС. Правда, первая попытка у меня была неудачной. Я заполнял декларации за 2019–2021 годы. За один год всё пришло правильно, а за следующие годы программа физически не давала сделать правильные показания. Потом выяснилось, что программа неверно выполнила расчеты, вместо получения вычета мне пришла задолженность за мои доходы.
— Про налоговый вычет мне всё рассказала финансовый консультант по страхованию жизни. На сайте всё понятно, — рассказала читательница Наталья. — Всё сфотографировала, чтобы залить на сайт. В личном кабинете заполнили декларацию, прикрепили фото всех документов. Сейчас жду, когда пройдет камеральная проверка, результаты я получаю по электронной почте. Однажды был звонок из налоговой — сказали, что не хватает справки об оплате, каких-то чеков. Я загрузила еще раз, в итоге всё получилось. Получала налоговый вычет за платную операцию, которую делала в 2018 году. Регулярно получаю за оплату УЗИ, которые прохожу каждые полгода для обследования. Также был вычет за лечение зубов себе и ребенку. Кроме того, в вычет вошла сумма возврата за дополнительное образование — ребенок посещает много кружков. Хочу отметить, что вычет приходит за услуги. Вот за ночные линзы возврат мне не дали.
Многие не хотят возиться с социальными вычетами, потому что много справок, а сумма для кого-то окажется незначительной. Но возможностью вернуть 13% за покупку недвижимости, уплату процентов по ипотеке никто не пренебрегает.
— Мы постоянно подаем заявку на вычет по процентам за ипотеку, — поделилась читательница Анна. — Процедура была не упрощенная, а стандартная. Я подавала онлайн, через личный кабинет. Если всё внимательно читать, нет никаких сложностей. Хотя в первый раз при подаче у нас загрузились не все документы, пришлось подавать повторно, соответственно, срок камеральной проверки сдвинулся. В этом году налоговый вычет мне уже пришел, правда, на два дня позже крайнего срока.
Одна из читательниц рассказала, что получала налоговый вычет за лечение зубов не только себя и ребенка, но и своей мамы.
— То есть если я оплачивала ее лечение, есть договор на лечение, чеки за лечение. Я, например, потратила за год 45 тысяч, с этой суммы получила 13%, — рассказала читательница Любовь. — Также оформила документы на возврат за обучение детей. У меня один ребенок в институте на подготовительных, второй ходит на кружки. В этом году мне могут вернуть тысяч 26 за обучение в итоге — я подавала еще за предыдущие годы. Получала вычет также за покупку квартиры — всю сумму вычета за квартиру я не могу получить, так как столько не зарабатываю, она растянется на два года. Я уже знаю, что в этом году вместе с кружками у меня получится 98 тысяч рублей.
По ее словам, документы в налоговую она загрузила через сайт в январе, в ближайшее время ждет перечислений — говорит, что коллега, оформивший вычет 10 января, уже получил выплату. Желающим подавать документы на вычеты Любовь советует в течение года складывать подтверждающие оплату документы в одну папочку. Так получится облегчить себе жизнь и быстро оформить документы в налоговой.
Как получать налоговые вычеты
По данным пресс-службы ФНС по Новосибирской области, по итогам 2021 года, жители региона подали больше 257 тысяч деклараций на получение налоговых вычетов — это на 41 тысячу больше, чем в прошлом году. Общая сумма выплат — 9,5 миллиарда рублей. Из социальных вычетов чаще всего новосибирцы подают документы на получение вычетов за оплату лечения, приобретение лекарств и плату за обучение.
В этом году налоговая анонсировала более легкий способ получить налоговый вычет. В том числе по количеству документов и срокам проверки. Чтобы оформить документы онлайн, нужно сделать личный кабинет на сайте ФНС. Кстати, часть документов самим собирать не нужно. Если доход официальный, справка о доходах там уже будет автоматически (если работодатель ее загрузит для ФНС самостоятельно). Здесь вы можете почитать, как подать заявление на вычет на сайте налоговой. А про тонкости в процессе оформления и получения налоговых вычетов можно узнать из интервью начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирины Демиденко.