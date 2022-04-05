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В России появилось пособие на школьников. Когда и кому придут первые выплаты?

Разбираемся в особенностях начисления нового пособия

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Раньше пособие на школьников давали только одиноким родителям, теперь его смогут получить все

Раньше пособие на школьников давали только одиноким родителям, теперь его смогут получить все

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В России появилось новое пособие для семей с детьми. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 17 лет (прекращают платить пособие с наступлением семнадцатилетия). Формально выплата уже действует: президентский указ устанавливает ее с 1 апреля. Однако деньги семьи смогут получить только в мае, пока даже заявление на выплату подать нельзя. Принимать их тоже начнут только в мае. Обращаться с заявлением нужно будет в отделение Пенсионного фонда или МФЦ, также можно будет подать его в электронной форме на портале «Госуслуги».

На рассмотрение заявления у Пенсионного фонда есть 10 рабочих дней, однако этот срок могут продлить, если каких-либо нужных сведений у ПФР не окажется и придется делать запрос в другие ведомства. В этом случае срок рассмотрения будет продлен еще на 20 рабочих дней. После того, как принято положительное решение, деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней. Таким образом, первые выплаты начнут приходить на карты родителей к середине мая. Если же ПФР отказывает в пособии, то в течение дня должен направить уведомление об этом с объяснением причины отказа.

Несмотря на то что принимать заявления и платить пособие начнут только в мае, деньги за апрель семьи всё-таки получат. По словам главы Минтруда Антона Котякова, если семья обратится в начале мая, то в мае родители получат выплату сразу же за два месяца — за апрель и за май. Если заявление будет подано в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца — за апрель, май и июнь. Аналогичным образом в 2020 году вводились пособия на детей от 3 до 7 лет: получили их семьи в июне, но насчитали сумму пособия с января.

Новое пособие, как и остальные выплаты от государства, будут переводить на карту «Мир». Если у вас она есть, в заявлении нужно будет указать реквизиты; если еще нет, до мая как раз успеете ей обзавестись. Как оформить карту «Мир», мы рассказывали в этом материале.

Сумма пособия зависит от доходов семьи. Аналогичная схема уже используется при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. Базовый размер пособия — 50% от детского прожиточного минимума. В каждом регионе он свой, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 12 274 рубля, то есть базовый размер пособия будет 6137 рублей. Если при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия.

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Доход не единственный критерий, который учитывается при назначении нового пособия. Пенсионный фонд будет проводить комплексную оценку нуждаемости. Правила те же, что и при назначении пособий беременным в трудной жизненной ситуации, родителям-одиночкам и семьям с детьми от 3 до 7 лет: мы подробно разбирали их в этом материале.

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