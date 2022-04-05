В России появилось пособие на школьников. Когда и кому придут первые выплаты?

На рассмотрение заявления у Пенсионного фонда есть 10 рабочих дней, однако этот срок могут продлить, если каких-либо нужных сведений у ПФР не окажется и придется делать запрос в другие ведомства. В этом случае срок рассмотрения будет продлен еще на 20 рабочих дней. После того, как принято положительное решение, деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней. Таким образом, первые выплаты начнут приходить на карты родителей к середине мая. Если же ПФР отказывает в пособии, то в течение дня должен направить уведомление об этом с объяснением причины отказа.



Несмотря на то что принимать заявления и платить пособие начнут только в мае, деньги за апрель семьи всё-таки получат. По словам главы Минтруда Антона Котякова, если семья обратится в начале мая, то в мае родители получат выплату сразу же за два месяца — за апрель и за май. Если заявление будет подано в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца — за апрель, май и июнь. Аналогичным образом в 2020 году вводились пособия на детей от 3 до 7 лет: получили их семьи в июне, но насчитали сумму пособия с января.

