В России появилось пособие на школьников. Когда и кому придут первые выплаты?

В России появилось новое пособие для семей с детьми. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 17 лет (прекращают платить пособие с наступлением семнадцатилетия). Формально выплата уже действует: президентский указ устанавливает ее с 1 апреля. Однако деньги семьи смогут получить только в мае, пока даже заявление на выплату подать нельзя. Принимать их тоже начнут только в мае. Обращаться с заявлением нужно будет в отделение Пенсионного фонда или МФЦ, также можно будет подать его в электронной форме на портале «Госуслуги».
На рассмотрение заявления у Пенсионного фонда есть 10 рабочих дней, однако этот срок могут продлить, если каких-либо нужных сведений у ПФР не окажется и придется делать запрос в другие ведомства. В этом случае срок рассмотрения будет продлен еще на 20 рабочих дней. После того, как принято положительное решение, деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней. Таким образом, первые выплаты начнут приходить на карты родителей к середине мая. Если же ПФР отказывает в пособии, то в течение дня должен направить уведомление об этом с объяснением причины отказа.
Несмотря на то что принимать заявления и платить пособие начнут только в мае, деньги за апрель семьи всё-таки получат. По словам главы Минтруда Антона Котякова, если семья обратится в начале мая, то в мае родители получат выплату сразу же за два месяца — за апрель и за май. Если заявление будет подано в конце мая, то в июне придут средства сразу за три месяца — за апрель, май и июнь. Аналогичным образом в 2020 году вводились пособия на детей от 3 до 7 лет: получили их семьи в июне, но насчитали сумму пособия с января.
Новое пособие, как и остальные выплаты от государства, будут переводить на карту «Мир». Если у вас она есть, в заявлении нужно будет указать реквизиты; если еще нет, до мая как раз успеете ей обзавестись. Как оформить карту «Мир», мы рассказывали в этом материале.
Сумма пособия зависит от доходов семьи. Аналогичная схема уже используется при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. Базовый размер пособия — 50% от детского прожиточного минимума. В каждом регионе он свой, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет
Доход не единственный критерий, который учитывается при назначении нового пособия. Пенсионный фонд будет проводить комплексную оценку нуждаемости. Правила те же, что и при назначении пособий беременным в трудной жизненной ситуации, родителям-одиночкам и семьям с детьми от 3 до 7 лет: мы подробно разбирали их в этом материале.