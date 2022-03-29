Власти снизили штрафы за просрочку по коммуналке

Российское правительство отвязало пени и штрафы за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам от действующей ключевой ставки Центробанка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России, — написал у себя в телеграм-канале заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. — В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на
Власти посчитали, что при действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будут использовать значение ставки, действовавшее до повышения. Это позволит избежать резкого увеличения сумм штрафов.
СЮЖЕТ
Напомним, 28 февраля 2022 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России на фоне начала военной спецоперации на Украине. После этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКУ и взносов за капремонт.