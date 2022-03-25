Банковским картам Visa и Mastercard продлили срок годности. Что это значит и как платить онлайн?

1
Раньше банки выпускали карты на три-пять лет. Почему теперь ими можно пользоваться намного дольше?
Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории России. Можно оплачивать ими повседневные покупки. Дело в том, что все операции по ним внутри нашей страны обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Но новые Visa и Mastercard банки перевыпустить уже не могут, они будут выдавать «пластик» только платежной системы «Мир».
Если бы кредитные учреждения начали менять карты с истекающим сроком годности плюс выдавать их новым клиентам, то банкам, по самым скромным подсчетам, понадобилось бы 100–120 миллионов заготовок. Но самая главная проблема — с поставками чипов. Их выпускали и в России, но в основном везли их из-за границы.
— Большинство карт выпускается с чипами импортного производства. В связи с приостановкой работы Visa и Mastercard в России, а также невозможностью перевыпустить карты из-за санкций, оплатить и доставить их, банки решили продлить сроки действия имеющихся у населения карт, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — К тому же таким образом они сократят расходы на выпуск.
По словам эксперта, карты с чипами могут проработать больше пяти лет. Особенно с учетом того, что более изнашиваемые карты с магнитной лентой ушли в прошлое, а многие клиенты пользуются бесконтактной оплатой. Но сколько «технически» прослужит современный «пластик», неизвестно.
Поделиться
2
Кто и на сколько продлил срок действия банковских карт?
Многие банки уже объявили о новых периодах действия карт, которые они выпустили. Так, до конца 2028 года автоматически продлили срок действия карт «Альфа-Банк» и «Совкомбанк», до 2030 года — «Росбанк», «Ак Барс банк», МКБ. Клиентам никуда ходить не нужно.
Самый крупный российский банк — Сбер — также объявил о продлении срока банковских карт.
— Карты, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были автоматически перевыпущены. Их можно забрать в офисе банка по адресу, указанному в Сбербанк Онлайн либо в СМС от банка, — сообщили представители Сбера в официальном телеграм-канале. — Мы также планируем продлить карты, истекающие в апреле и позже, без необходимости перевыпуска. В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.
«Газпромбанк», ВТБ, «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Почта банк», «Хоум кредит банк» и «Русский стандарт» заявили, что их карты становятся бессрочными. Клиенты могут расплачиваться ими офлайн и онлайн, снимать и вносить средства в банкомате, совершать переводы.
— Использовать карту можно до физического износа самого «пластика», — формулируют общее правило представители банков с «бессрочными» картами.
Поделиться
3
Срок действия, указанный на моей карте, прошел. Что указывать при покупках онлайн?
Тот же самый срок действия, который указан на вашей карте (речь о Visa и Mastercard).
— Российские банки-эквайеры (кредитные организации, обслуживающие операции в терминалах и банкоматах. — Прим. ред.) получили рекомендации не отклонять карты с истекшим сроком обслуживания, которые позволят проводить операции по картам с истекшим сроком действия, — подсказали в пресс-службе «Райффайзенбанка». — В самом начале могут быть отказы в проведении операций, но в итоге всё придет в норму. Пока эквайеры перенастраивают системы, возможны единичные случаи, когда операции могут отклоняться.
Но в целом оплата картой с истекшим сроком годности, указанным на «пластике», ничем не отличается от оплаты действующей картой.
Поделиться
4
Моя карта Mastercard сломалась. Что мне выдадут в банке взамен?
Если ваша карта сломалась, износилась или вы ее потеряли, обратитесь в банк, где получали «пластик». Кредитное учреждение выпустит новую карту, но только на базе отечественной платежной системы «Мир».
Поделиться
5
А за границей я могу расплатиться действующей Visa или Mastercard?
Нет, за границей эти карты теперь не действуют. Платите наличной иностранной валютой той страны, в которой вы находитесь.
Российскими картами Visa и Mastercard также невозможно расплатиться в иностранных интернет-магазинах.
В некоторых странах принимают карты «Мир». Можно заказать ее в банке и привязать к мобильным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SberPay (Android NFC) и Мир Pay для бесконтактной оплаты.
По данным оператора Национальной платежной системы, карты «Мир» принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Поделиться