Банковским картам Visa и Mastercard продлили срок годности. Что это значит и как платить онлайн?

Многие банки уже объявили о новых периодах действия карт, которые они выпустили. Так, до конца 2028 года автоматически продлили срок действия карт «Альфа-Банк» и «Совкомбанк», до 2030 года — «Росбанк», «Ак Барс банк», МКБ. Клиентам никуда ходить не нужно.



Самый крупный российский банк — Сбер — также объявил о продлении срока банковских карт.



— Карты, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были автоматически перевыпущены. Их можно забрать в офисе банка по адресу, указанному в Сбербанк Онлайн либо в СМС от банка, — сообщили представители Сбера в официальном телеграм-канале. — Мы также планируем продлить карты, истекающие в апреле и позже, без необходимости перевыпуска. В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.



«Газпромбанк», ВТБ, «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Почта банк», «Хоум кредит банк» и «Русский стандарт» заявили, что их карты становятся бессрочными. Клиенты могут расплачиваться ими офлайн и онлайн, снимать и вносить средства в банкомате, совершать переводы.



— Использовать карту можно до физического износа самого «пластика», — формулируют общее правило представители банков с «бессрочными» картами.

