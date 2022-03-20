«Ситуация в экономике повлияет на инвестиционные планы компаний»: министр ЖКХ — о том, что ждет отрасль (и новосибирцев)

В Новосибирской области переоценят контракты на инвестиционные проекты в сфере ЖКХ. При этом текущие договора будут исполнены, заверил министр ЖКХ региона Денис Архипов.



— Топливо для нужд генерации завозится по графику, своевременно и без увеличения стоимости. Здесь всё в плановом режиме. Конечно же, ситуация в экономике повлияет на инвестиционные планы компаний. Мы сейчас уже это видим. Но уже заключенные контракты в рамках инвестпрограмм будут продолжены и завершены. На новые объекты будет произведена переоценка. Задача — темпы сохранить, — рассказал на официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.