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«Ситуация в экономике повлияет на инвестиционные планы компаний»: министр ЖКХ — о том, что ждет отрасль (и новосибирцев)

На новые объекты будет производиться переоценка

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По программе социальной догазификации министерство получило уже <nobr class="_">13 тысяч</nobr> заявок

По программе социальной догазификации министерство получило уже 13 тысяч заявок

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В Новосибирской области переоценят контракты на инвестиционные проекты в сфере ЖКХ. При этом текущие договора будут исполнены, заверил министр ЖКХ региона Денис Архипов.

— Топливо для нужд генерации завозится по графику, своевременно и без увеличения стоимости. Здесь всё в плановом режиме. Конечно же, ситуация в экономике повлияет на инвестиционные планы компаний. Мы сейчас уже это видим. Но уже заключенные контракты в рамках инвестпрограмм будут продолжены и завершены. На новые объекты будет произведена переоценка. Задача — темпы сохранить, — рассказал на официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По программе социальной догазификации министерство получило уже 13 тысяч заявок — на бесплатное подключение. Как заверил министр, программа будет исполнена в полном объеме.

По проектам благоустройства также уже заключены контракты на около 1,5 миллиарда рублей. Экономическая ситуация влияет и на программу «Чистая вода», которую также ждет переоценка.

Вчера стало известно, что строительство ЛДС в Новосибирске нуждается в увеличении рабочих рук. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке ЛДС.

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