«Требуется увеличить число рабочих рук». Губернатор пригласил 500 рабочих на достройку новосибирского ЛДС

Строительство ЛДС в Новосибирске нуждается в увеличении рабочих рук. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке ЛДС.



— Сегодня график работ на ледовой арене полностью обеспечен материалами, оборудованием, актуализированными техническими и сметными решениями, подтвержденными госэкспертизой, обеспечен лимитом финансирования. Единственное, что требуется снова увеличить, — это число рабочих рук. Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене. ЛДС обеспечен устойчивым финансированием. На этот объект можно принять на работу еще около пятисот человек, здесь реальная работа и «живые» деньги, — отметил он.

