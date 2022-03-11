«Через несколько лет можем увидеть массовое выселение»: стоит ли сейчас брать ипотеку

Резкое повышение ключевой ставки Центробанка РФ 28 февраля с 9,5 до 20% годовых заставило банки поднять ставки по всем своим продуктам — и кредитным, и сберегательным. Ипотека всегда стояла особняком среди банковских кредитов, была дешевле беззалоговых кредитов и особо поддерживалась государством. Что теперь будет с рынком ипотеки и стоит ли ее брать в условиях неопределенности — разбираемся с экспертами.



Если у вас уже есть ипотека

Тем, кто уже выплачивает ипотеку, опасаться за свою ставку не стоит, правда, за некоторым исключением. Если у вас в кредитном договоре прописана фиксированная ставка, она останется прежней. Некоторые банки включают в договор пункт о том, что ставка по кредиту может вырасти, однако, как правило, это незаконно, объяснил Денис Валдеев, юрист компании «Бенефактум», и можно это оспорить. Однако в нынешней ситуации неясно, какой будет правоприменительная практика.