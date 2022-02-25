Против российских банков ввели санкции. Под ударом — ВТБ, Сбер, «Альфа-банк» и многие другие

Накануне, 24 февраля, против российских банков ввели санкции.
Первым о них заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британия вводит блокирующие санкции против ВТБ, замораживает все его активы. Затем с речью выступил президент США Джо Байден. Он сказал следующее:
- для россиян ограничат возможности вести бизнес в долларах, фунтах и йенах;
- вводятся санкции против ВТБ, Сбера, «Газпромбанка», «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Альфа-банка», банка «Открытие» и других;
- вводятся санкции против членов руководства ВТБ и Сбера;
- вводятся ограничения для долговых бумаг 13 российских компаний, включая Сбер, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк»;
- Минфин США предписал всем американским фининститутам закрыть корреспондентские счета Сбербанка, на это дается 30 дней. Все платежи Сбербанка в долларах будут отклоняться при попадании в американские банки.
Байден сравнил масштаб американских санкций с отключением России от SWIFT. Однако вопрос о таком отключении будут решать лидеры ЕС на последующем саммите.
Акции российских компаний после этих новостей резко обрушились. Падение составило десятки процентов. Реакция банков также не заставила себя ждать. Так, представители ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов. Все карты ВТБ продолжат работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. А вот клиентам, находящимся за границей, рекомендуется обналичить свои средства либо использовать карты другого банка. Также «временно недоступна» часть операций в валюте на брокерских счетах.
Сбербанк также отчитался о своей готовности к санкциям. В банке сообщили, что обладают всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. Клиентов заверили, что их средства доступны им в полном объеме; ограничений на обмен валют, на снятие и пополнение счетов нет.
— Все системы и офисы банка работают в штатном режиме, — говорится в заявлении Сбера.
Через пару часов ситуацию прокомментировали и в ЦБ.
— Все уже попавшие под санкции российские банки заблаговременно разработали план бесперебойного функционирования в условиях санкций, ЦБ и кабмин оценивают их как адекватные ситуации, — цитирует заявление регулятора РИА Новости.
ЦБ заявил, что попавшие под санкции банки имеют «высокий запас устойчивости» и «значительный потенциал развития кредитования экономики». При этом Банк России и российское правительство пообещали пострадавшим банкам любую необходимую поддержку как в рублях, так и в иностранной валюте.
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