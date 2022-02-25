Против российских банков ввели санкции. Под ударом — ВТБ, Сбер, «Альфа-банк» и многие другие

Всю хронику происходящего на Украине и вокруг нее мы собираем в режиме онлайн. О событиях вчерашнего дня вы можете подробно прочитать здесь.

Мы подробно разбирались в том, что ждет российские банки и что на этом фоне стоит делать со своими зарплатами и вкладами.

