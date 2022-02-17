За 2021 год подорожали все продукты, кроме одного. Что будет с ценами в 2022-м?

Что больше всего подорожало за год?

В общей сложности в базовом наборе продуктов Росстата 26 позиций — овощи, мясо, консервы, колбаса, рыба, масло, сыр, яйца, мука и другие.



— Ежеквартально Росстат проводит исследования расходов 48 тысяч домохозяйств. Мы фиксируем процент расходов на каждый вид товаров, а дальше на основании этого исследования определяем самые популярные продукты, которыми пользуется большинство, — объясняет начальник управления статистики цен и финансов Росстата Михаил Афонин. — Чем выше доля расходов на определенный товар, тем больше вероятность того, что этот товар попадет в наш набор. Набор статичен в течение одного календарного года. Это обязательное условие методологии для сравнимости цен всей корзины.



Практически все продукты из базового списка выросли в цене. В среднем по стране — на 11,09%. За исключением яблок. Они, наоборот, стали дешевле. На 5,32%.



— Рост потребительских цен (в месячном выражении) на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) — в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%, — сообщил Росстат.

