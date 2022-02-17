За 2021 год подорожали все продукты, кроме одного. Что будет с ценами в 2022-м?

В январе 2022 года Росстат назвал «окончательный» годовой уровень инфляции в России. Он тогда составил 8,39%. Вскоре после публикации этих данных министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия прошла пик роста инфляции, а показатель постепенно начнет снижаться. (Предполагалось даже, что ближе к концу 2022 года темпы роста цен вернутся к цели в 4%.) Но этого не случилось. По итогам января потребительские цены в России достигли шестилетнего максимума и выросли на 8,73% относительно января прошлого года. А 15 февраля Центробанк сообщил о продовольственной инфляции в январе в размере уже 11,1%. Что подорожало в прошлом больше всего? Какие продукты остаются самыми доступными? И чего ждать от цен в ближайшем будущем? Разбираемся вместе с Росстатом и экономистами.
Что больше всего подорожало за год?
В общей сложности в базовом наборе продуктов Росстата 26 позиций — овощи, мясо, консервы, колбаса, рыба, масло, сыр, яйца, мука и другие.
— Ежеквартально Росстат проводит исследования расходов 48 тысяч домохозяйств. Мы фиксируем процент расходов на каждый вид товаров, а дальше на основании этого исследования определяем самые популярные продукты, которыми пользуется большинство, — объясняет начальник управления статистики цен и финансов Росстата Михаил Афонин. — Чем выше доля расходов на определенный товар, тем больше вероятность того, что этот товар попадет в наш набор. Набор статичен в течение одного календарного года. Это обязательное условие методологии для сравнимости цен всей корзины.
Практически все продукты из базового списка выросли в цене. В среднем по стране — на 11,09%. За исключением яблок. Они, наоборот, стали дешевле. На 5,32%.
— Рост потребительских цен (в месячном выражении) на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) — в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%, — сообщил Росстат.
Больше всего в цене подскочила капуста. Также в пятерку лидеров вошли картофель, курица, лук и рыба.
Но хотя эти продукты и дорожали стремительнее всех, самыми дорогими они не стали. За исключением рыбы.
В Центробанке повышение цен на продукты объясняют затратами производителей и поставщиков, которые напрямую зависят от ускоренного роста мировых цен в условиях «неэластичного спроса». Эксперты объясняют рост потребительских цен в первую очередь последствиями пандемии — ограничениями трудовой миграции, нарушением производственно-логистических цепочек и политикой государств по поддержке населения и бизнеса. Кроме того, серьезно повлияло на цены подорожание удобрений и импортных комбикормов, аналогов которых внутри страны не хватает.
— Понятно, что есть мировые тенденции, из-за которых всё дорожает во всем мире, но у нас есть свои особенности, — говорит доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — У нас в корне инфляции лежит чрезмерно высокий уровень монополизации — в энергетике, в транспорте. Сейчас еще, что самое неприятное, в последние лет 10 у нас довольно сильно концентрируется агропродовольственный сектор. А это означает, что так называемая низовая инфляция, всё, что касается продуктов питания, товаров, доля которых в бюджете низкодоходной части населения очень высока — вот там это всё бурлит. Недостаток конкуренции, высокий уровень монополизации в этих сферах точно не будет способствовать снижению уровня цен и даже замедлению инфляции. Поэтому проблемы у нас две: высокий уровень монополизации и сама инфляция.
По словам председателя правления Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, из-за ситуации с ценами в продовольственном сегменте наметился тренд на экономию. Покупатели стали чаще смотреть на акции. Мясу премиального сегмента стали предпочитать аналогичный товар из средней ценовой категории. Те, кто раньше покупал куриное филе, начали брать тушки.
— Мы видим рост спроса на продукты собственных торговых марок — они могут быть дешевле брендовых товаров на 20–30% за счет отсутствия трат на продвижение, — говорит Игорь Караваев. — Потребители активнее пользуются акционными предложениями. Всё это позволяет экономить без потери качества. В моменте доходы населения просели на фоне пандемии, что сказалось на потребительских предпочтениях. Но сейчас располагаемые доходы населения начали постепенно расти: в третьем квартале 2021 года — рост 8,1% в годовом выражении, за девять месяцев 2021 года — 4,1%.
Какие продукты подорожали меньше всего?
Меньше всего, по данным Росстата, из того самого базового набора подорожал алкоголь: коньяк (0,32%), водка (1,9%), пиво (2,77%). Но мы не стали брать их в расчет, потому что одним алкоголем сыт не будешь, а если и будешь, то недолго проживешь. Поэтому решили остановиться всё-таки на еде. Как оказалось, меньше всего за год подорожала мороженная рыба.
А вот если вы захотите затянуть пояса, максимально экономить и покупать самые доступные продукты, можно, например, готовить овощной суп. На воде. На закуску — те самые подешевевшие яблоки.
По данным Центробанка, именно продукты вносят основной вклад в общий рост цен. Еще в октябре 2021 года в ЦБ ожидали, что по итогам 2022-го инфляция опустится до 4%. Теперь достижение этого уровня отложили на середину 2023 года.
Что будет с ценами до конца года?
Центробанк констатирует увеличение баланса рисков в сторону проинфляционных. Оценка инфляции по итогам года повышена до 5–6%.
В то же время в экспертном сообществе есть мнение, что во втором квартале, приблизительно в середине 2022 года инфляция будет немного снижаться.
— Всё будет зависеть от маршрута ковида. Как поведет себя ковид, какие будут не дай бог мутации. Если будет благоприятный или даже консервативный маршрут, то я жду снижения инфляции, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Мне кажется, что до марта месяца инфляция будет еще повышаться, не галопирующе, по 0,3–0,5 в месяц, в середине марта ляжет на плато и с начала июня пойдет на снижение.
— Честно говоря, всё это гадание на кофейной гуще, но я субъективно не разделяю этой точки зрения, — говорит Константин Патов. — Я думаю, что инфляция будет поддерживаться на достаточно высоком уровне. В районе 9%. Это годовая тенденция имеется в виду. И в целом по итогам года тоже так и будет.
По словам Константина Патова, сама по себе инфляция не является катастрофой. Основные беды у нас две: высокий уровень монополизации и стагнирующие доходы населения, которые не растут последние восемь лет.
— Если власти действительно искренне хотят, чтобы общество не страдало от этой инфляции, они во многих странах способствуют росту дохода населения. То есть такую инфляцию несложно перебить доходами, которые будут расти сопоставимым темпом и даже темпом чуть превышающим. Напомню, что в нулевые, двухтысячные годы у нас инфляция была выше, но доходы росли быстрее. Поэтому никто не обращал внимания на эту инфляцию. А тут получается, что монополизация во многих секторах — там же много госкорпораций. Государство будет с ними бороться? Очевидно нет. Агропромышленный комплекс — я не могу сказать, что там госкорпорации, но информации же много, что это кого надо компании. И государство с ними тоже особо бороться не будет. Поэтому у нас будет оставаться внутренний инфляционный фонтан. Даже когда в мире всё перестанет дорожать. Я думаю, что мир к середине года справится со всем, восстановится мировая экономика, а у нас этот внутренний фон будет поддерживаться.