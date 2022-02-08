России грозит молочная инфляция? Насколько резко подорожают сыры, йогурт и масло

На 8% намерено увеличить цены и ООО «Кампина» (бренд Fruttis) с 1 февраля. Подорожание затронет более 100 позиций йогуртов, сливок и другой продукции.



«Вимм-Билль-Данн» (бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер») запланировал индексацию с 1 марта. Средневзвешенное повышение цен составит около 5,5%, отмечает компания в рассылке сетям. Предыдущее повышение производитель делал совсем недавно — 1 декабря. Но оно было «ниже инфляции себестоимости» и частично было компенсировано акциями.



Также еще в декабре о подорожании сети уведомил производитель Valio. К примеру, йогурты стали дороже на 6%, рассказали в одной из сетей. В самой компании уточнили, что «изменение цены большей части продукции будет ограничено однозначными цифрами». Сильнее всего подорожают молокоемкие виды продукции, которые требуют значительных объемов сырья.



Не отстают и региональные производители. Компания «Галактика», которая недавно перенесла производство из Ленобласти в Белоруссию, Калининградскую и Волгоградскую области, запросила индексацию с середины января на 11%, рассказал представитель одной из петербургских сетей. «Невские сыры» («Тысяча озер», «Сиртаки», «Золото Европы») с 7 февраля заявили подорожание от 5 до 28%. Сильнее всего увеличится стоимость сыра «Тысяча озер легкий» (27,6%) и масла «Тысяча озер» (24%). Пискаревский молочный завод, как сообщала «Фонтанка», поднял стоимость всей линейки товаров от 4% до 10% еще в ноябре, но обещал в будущем году обойтись без новых корректировок.

