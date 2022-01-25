В Новосибирске бизнесмена судят за невозврат 3 миллионов долларов по международному контракту

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Баходира Ахмаджонова. Ему инкриминируется уклонение от исполнения обязанностей по репатриации иностранной валюты в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК).
Баходир Ахмаджонов — директор и учредитель десятка компаний, специализирующихся на торговле фруктами и ресторанном бизнесе. Он заключил внешнеэкономический контракт на поставку в Россию овощей и фруктов из Узбекистана на сумму более 9 миллионов долларов, срок поставки истек в декабре 2019 года.
— В нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» участник внешнеэкономической деятельности не обеспечил возврат денежных средств на банковский счет за не ввезенные в РФ товары в размере более 3 миллионов долларов США (240 миллионов рублей), — сообщили НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Торговцу фруктами грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Репатриация валютной выручки представляет собой возвращение резидентом валютной выручки, которую он получил в результате заключения внешнеэкономической сделки. Законодатель обязывает это сделать в отношении как иностранной, так и национальной валюты.
Согласно информации «Контур.Фокуса», все фирмы Ахмаджонова на сегодняшний день уже прекратили свое существование либо исключены из ЕГРЮЛ в связи со внесением недостоверных данных. В том числе Ахмаджонов был президентом общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия "ВАТАН"». Телефон администратора в группе автономии в соцсети «ВКонтакте» на момент публикации был недоступен.
Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске поймали группу мошенников, которые незаконно вывели за рубеж почти 100 миллионов рублей. Задержаны шесть человек.