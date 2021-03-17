В Новосибирске поймали группу мошенников, которые незаконно вывели за рубеж почти 100 миллионов

В Новосибирской области задержали шесть человек по подозрению в выводе денег за рубеж. Против них возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере организованной группой).

— По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.