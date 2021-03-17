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В Новосибирске поймали группу мошенников, которые незаконно вывели за рубеж почти 100 миллионов

Задержаны шесть человек

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Деньги, по версии следствия, перечислялись в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны

Деньги, по версии следствия, перечислялись в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны

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В Новосибирской области задержали шесть человек по подозрению в выводе денег за рубеж. Против них возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере организованной группой).

— По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Мошенникам удалось вывести не менее 95 миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, перечислялись в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Новосибирцев разыскали сотрудники ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Участникам банды уже предъявили обвинение.

В конце октября прошлого года в Новосибирске задержали банду похитителей людей.

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