В Новосибирске поймали группу мошенников, которые незаконно вывели за рубеж почти 100 миллионов

В Новосибирской области задержали шесть человек по подозрению в выводе денег за рубеж. Против них возбуждено уголовное дело по
— По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков города Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода, — рассказала старший помощник руководителя
Мошенникам удалось вывести не менее
Новосибирцев разыскали сотрудники ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Участникам банды уже предъявили обвинение.
В конце октября прошлого года в Новосибирске задержали банду похитителей людей.