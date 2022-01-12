Банкам запретили списывать пособия за долги по кредитам. А то, что уже забрали, можно вернуть

Банки больше не могут списывать разовые выплаты для семей с детьми и беременных женщин. Распространяется это и на пособия, которые получают люди с доходом ниже прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году он составляет 13 793 руб. Также появилась возможность вернуть деньги, которые списали в прошлом году. Для этого необходимо предоставить заявление в банк до 1 июля 2022 года. Важное условие: кредит к этому моменту должен быть еще не выплачен.

Но возможность погасить долг социальными выплатами также сохранилась — для этого нужно предоставить банку согласие на списание конкретной выплаты. Сделать это можно до 1 июля.



Также 1 февраля должники получат право ежемесячно сохранять средства в размере прожиточного минимума на своих счетах. Но это не распространяется на ряд долгов. Приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода в случае:

взыскания алиментов;

возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;

компенсации морального вреда;

компенсации вреда в связи со смертью кормильца;

административных и судебных штрафов.

Ограничений по видам доходов в этом случае закон не устанавливает. Об этом мы рассказывали в нашем материале.

