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Банкам запретили списывать пособия за долги по кредитам. А то, что уже забрали, можно вернуть

На это у вас есть полгода

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Банки вернут деньги за соцвыплаты должникам

Банки вернут деньги за соцвыплаты должникам

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Банки должны будут вернуть должникам пособия, которые списали за долги. Соответствующий закон, подготовленный по поручению Владимира Путина, уже вступил в силу. Идею президент предложил в августе прошлого года на съезде партии «Единой России».

— В чем проблема? В том, что банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства, — заявил президент. — Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения.

Банки больше не могут списывать разовые выплаты для семей с детьми и беременных женщин. Распространяется это и на пособия, которые получают люди с доходом ниже прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году он составляет 13 793 руб. Также появилась возможность вернуть деньги, которые списали в прошлом году. Для этого необходимо предоставить заявление в банк до 1 июля 2022 года. Важное условие: кредит к этому моменту должен быть еще не выплачен.

Но возможность погасить долг социальными выплатами также сохранилась — для этого нужно предоставить банку согласие на списание конкретной выплаты. Сделать это можно до 1 июля.

Также 1 февраля должники получат право ежемесячно сохранять средства в размере прожиточного минимума на своих счетах. Но это не распространяется на ряд долгов. Приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода в случае:

  • взыскания алиментов;
  • возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
  • компенсации морального вреда;
  • компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
  • административных и судебных штрафов.

Ограничений по видам доходов в этом случае закон не устанавливает. Об этом мы рассказывали в нашем материале.

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