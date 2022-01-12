Банкам запретили списывать пособия за долги по кредитам. А то, что уже забрали, можно вернуть

Банки должны будут вернуть должникам пособия, которые списали за долги. Соответствующий закон, подготовленный по поручению Владимира Путина, уже вступил в силу. Идею президент предложил в августе прошлого года на съезде партии «Единой России».
— В чем проблема? В том, что банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства, — заявил президент. — Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения.
Банки больше не могут списывать разовые выплаты для семей с детьми и беременных женщин. Распространяется это и на пособия, которые получают люди с доходом ниже прожиточного минимума. В среднем по России в 2022 году он составляет
Но возможность погасить долг социальными выплатами также сохранилась — для этого нужно предоставить банку согласие на списание конкретной выплаты. Сделать это можно до 1 июля.
Также 1 февраля должники получат право ежемесячно сохранять средства в размере прожиточного минимума на своих счетах. Но это не распространяется на ряд долгов. Приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода в случае:
- взыскания алиментов;
- возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
- компенсации морального вреда;
- компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
- административных и судебных штрафов.
Ограничений по видам доходов в этом случае закон не устанавливает. Об этом мы рассказывали в нашем материале.