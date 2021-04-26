Новосибирцы смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь — какие условия

Новосибирцам обещают вернуть половину стоимости путевки в детские лагеря
В этом году новосибирцы смогут получить 50% кешбэка за покупку путевки в детские лагеря. Об этом
— Мы ожидаем в ближайшее время, до конца недели, утвержденный порядок взаимодействия, но, предварительно, это будет проходить полностью по программе «кешбэк». Для этого путевка должна быть приобретена онлайн, оплата проведена по программе лояльности МИР, и дальше будет 50% стоимости возвращаться на эту карту, — сообщил Фролов.
По словам Фролова, акция будет распространяться на детские лагеря во всей стране.
Кроме того, в этом году сократится наполняемость лагерей — она составит 75%. На такие меры решили пойти из-за коронавируса.
Всего на территории Новосибирской области в этом году планируется открыть
Ранее мы разговаривали с психологом, учителем и двумя мамами о том, стоит ли нагружать ребенка учебой летом. Их мнение — в нашем материале.