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Новосибирцы смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь — какие условия

Власти обещают кешбэк за все лагеря на территории России

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За лето хотят провести <nobr class="_">75 смен</nobr> в Новосибирской области&nbsp;

За лето хотят провести 75 смен в Новосибирской области 

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Новосибирцам обещают вернуть половину стоимости путевки в детские лагеря

В этом году новосибирцы смогут получить 50% кешбэка за покупку путевки в детские лагеря. Об этом 26 апреля на совещании в правительстве сообщил министр труда региона Ярослав Фролов.

— Мы ожидаем в ближайшее время, до конца недели, утвержденный порядок взаимодействия, но, предварительно, это будет проходить полностью по программе «кешбэк». Для этого путевка должна быть приобретена онлайн, оплата проведена по программе лояльности МИР, и дальше будет 50% стоимости возвращаться на эту карту, — сообщил Фролов.

По словам Фролова, акция будет распространяться на детские лагеря во всей стране.

Кроме того, в этом году сократится наполняемость лагерей — она составит 75%. На такие меры решили пойти из-за коронавируса.

Всего на территории Новосибирской области в этом году планируется открыть 52 лагеря, где будут трудоустроены 5 тысяч человек. За лето хотят провести 75 смен, всего на детский отдых хотят потратить 467 миллионов рублей.

Ранее мы разговаривали с психологом, учителем и двумя мамами о том, стоит ли нагружать ребенка учебой летом. Их мнение — в нашем материале.

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