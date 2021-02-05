Отправили миллиарды в Москву: Минфин назвал самых крупных новосибирских налогоплательщиков

НСО отправила 58 миллиардов рублей в федеральный бюджет в 2020 году
Министерство финансовой и налоговой политики Новосибирской области посчитало, сколько налогов было собрано в регионе за 2020 год. Также ведомство составило топ компаний, которые заплатили больше всего. В пандемию общие сборы увеличились на 4%, при этом отчисления с официальных зарплат упали.
НГС изучил документ и выяснил, каким компаниям удалось в прошлом году заработать больше всего.
Общие цифры
За 2020 год в НСО собрали 205,4 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушло почти 58 миллиардов, а в региональном осталось 147 миллиардов. В 2019 году цифры были ниже на 4%. Всего в регионе было собрано 197,5 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушел 51,7 миллиарда, а в НСО осталось 145,7 миллиарда.
Несмотря на рост сборов налогов, отчисления по обязательным страховым взносам с официальных зарплат упали на 2,7%. В 2020 году было 145 миллиардов рублей, а в 2019 году — 148 миллиардов рублей.
Кто больше всех заплатил в федеральный бюджет
В 2020 году крупные налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет 10,7 миллиарда рублей — 18,6% от всего объема перечислений.
В пандемию из топ-10 компаний по этому показателю исчезли «Аэропорт Толмачёво», «Горводоканал» и «Новотелеком». Их место в списке заняли «Феррум» (занимается торговлей металлами и металлическими рудами), «Рич Фэмили» и «Торговый дом МТЗ-Сибирь» (торгуют сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы).
Первые пять мест по объему отчислений в 2020 году заняли: «Восточная техника» (представительство Caterpillar), «Феррум», «СДЭК-Глобал», «Новосибирскнефтегаз» и «Сибэко». В 2019 году расклад был другой: «Новосибирскнефтегаз», «Сибирский ликерно-водочный завод», «Восточная техника», «Региональные электрические сети» и «Сибирская энергетическая компания».
Самые крупные налогоплательщики в бюджет Новосибирской области
В бюджет Новосибирской области за 2020 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 22,407 миллиарда рублей или 15,2% от общей суммы поступлений.
В 2020 году из топ-10 исчезла «Авиакомпания Сибирь» — ее место заняло Новосибирское региональное отделение ФСС России.
Первые пять мест по объему отчислений в региональный бюджет в 2020 году заняли: «Пивоваренная компания Балтика», «Сбербанк России», «Разрез Восточный», «
Кто платит больше всего в бюджет Новосибирска
В бюджет города Новосибирска за 2020 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 1,7 миллиарда рублей или 8,6% от общей суммы.
В 2020 году из топ-10 в этой категории исчезло «Сибирское отделение Российской академии наук». В списке зато появился «Ростелеком».
Первые пять мест по объему отчислений в бюджет Новосибирска в 2020 году заняли: Новосибирское региональное отделение
Среди крупнейших налогоплательщиков также перечислены ГУ МВД России по НСО, Управление МВД России по Новосибирску и Центральный
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