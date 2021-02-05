Отправили миллиарды в Москву: Минфин назвал самых крупных новосибирских налогоплательщиков

Министерство финансовой и налоговой политики Новосибирской области посчитало, сколько налогов было собрано в регионе за 2020 год. Также ведомство составило топ компаний, которые заплатили больше всего. В пандемию общие сборы увеличились на 4%, при этом отчисления с официальных зарплат упали.

НГС изучил документ и выяснил, каким компаниям удалось в прошлом году заработать больше всего.



Общие цифры

За 2020 год в НСО собрали 205,4 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушло почти 58 миллиардов, а в региональном осталось 147 миллиардов. В 2019 году цифры были ниже на 4%. Всего в регионе было собрано 197,5 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушел 51,7 миллиарда, а в НСО осталось 145,7 миллиарда.