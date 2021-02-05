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Отправили миллиарды в Москву: Минфин назвал самых крупных новосибирских налогоплательщиков

Сбор налогов в регионе вырос, а страховые взносы с зарплат упали

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В пандемию общие сборы налогов увеличились на 4%

В пандемию общие сборы налогов увеличились на 4%

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НСО отправила 58 миллиардов рублей в федеральный бюджет в 2020 году

Министерство финансовой и налоговой политики Новосибирской области посчитало, сколько налогов было собрано в регионе за 2020 год. Также ведомство составило топ компаний, которые заплатили больше всего. В пандемию общие сборы увеличились на 4%, при этом отчисления с официальных зарплат упали.

НГС изучил документ и выяснил, каким компаниям удалось в прошлом году заработать больше всего.

Общие цифры

За 2020 год в НСО собрали 205,4 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушло почти 58 миллиардов, а в региональном осталось 147 миллиардов. В 2019 году цифры были ниже на 4%. Всего в регионе было собрано 197,5 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет ушел 51,7 миллиарда, а в НСО осталось 145,7 миллиарда.

Несмотря на рост сборов налогов, отчисления по обязательным страховым взносам с официальных зарплат упали на 2,7%. В 2020 году было 145 миллиардов рублей, а в 2019 году — 148 миллиардов рублей.

В 2020 году рост налоговых отчислений составил 4%. При этом социальные взносы, которые платятся с официальных зарплат, упали на 2,7%

В 2020 году рост налоговых отчислений составил 4%. При этом социальные взносы, которые платятся с официальных зарплат, упали на 2,7%

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Кто больше всех заплатил в федеральный бюджет

В 2020 году крупные налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет 10,7 миллиарда рублей — 18,6% от всего объема перечислений.

В пандемию из топ-10 компаний по этому показателю исчезли «Аэропорт Толмачёво», «Горводоканал» и «Новотелеком». Их место в списке заняли «Феррум» (занимается торговлей металлами и металлическими рудами), «Рич Фэмили» и «Торговый дом МТЗ-Сибирь» (торгуют сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы).

Первые пять мест по объему отчислений в 2020 году заняли: «Восточная техника» (представительство Caterpillar), «Феррум», «СДЭК-Глобал», «Новосибирскнефтегаз» и «Сибэко». В 2019 году расклад был другой: «Новосибирскнефтегаз», «Сибирский ликерно-водочный завод», «Восточная техника», «Региональные электрические сети» и «Сибирская энергетическая компания».

Самые крупные налогоплательщики в бюджет Новосибирской области

В бюджет Новосибирской области за 2020 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 22,407 миллиарда рублей или 15,2% от общей суммы поступлений.

В 2020 году из топ-10 исчезла «Авиакомпания Сибирь» — ее место заняло Новосибирское региональное отделение ФСС России.

Первые пять мест по объему отчислений в региональный бюджет в 2020 году заняли: «Пивоваренная компания Балтика», «Сбербанк России», «Разрез Восточный», «АБ ИнБев Эфес» и РЖД. В 2019 году места распределялись по-другому: «Сбербанк России», «Пивоваренная компания Балтика», «Сибирский Антрацит», РЖД и «Сибирский ликерно-водочный завод».

Кто платит больше всего в бюджет Новосибирска

В бюджет города Новосибирска за 2020 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 1,7 миллиарда рублей или 8,6% от общей суммы.

В 2020 году из топ-10 в этой категории исчезло «Сибирское отделение Российской академии наук». В списке зато появился «Ростелеком».

Первые пять мест по объему отчислений в бюджет Новосибирска в 2020 году заняли: Новосибирское региональное отделение ФСС РФ, РЖД, «Сбербанк России», «Авиационная холдинговая компания "СУХОЙ"» и «Единый расчетный центр Минобороны РФ». В 2019 году: РЖД, «Сбербанк России», Новосибирское региональное отделение ФСС РФ, «Авиационная холдинговая компания "СУХОЙ"» и «Единый расчетный центр Минобороны РФ».

Среди крупнейших налогоплательщиков также перечислены ГУ МВД России по НСО, Управление МВД России по Новосибирску и Центральный банк РФ.

До 30 апреля новосибирцам также нужно будет заполнить налоговые декларации. Если у вас есть транспорт, земельный участок, вы продали квартиру, которой владели меньше 5 лет, получили доход с процентов по вкладам, то нужно заплатить налог. Но есть и хорошие новости — особенно для тех, кто претендует на налоговый вычет. Например, стало проще получить вычет за купленные медикаменты. Как не остаться в долгу у государства, сколько денег можно вернуть за обучение, лечение и выплаченные по ипотеке проценты — на эти и другие вопросы вы найдете ответы здесь.

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