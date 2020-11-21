В России введут новый порядок выплаты больничных. Что это значит?

1
Что за новый порядок?
Речь идет о «прямых выплатах». Раньше работодатель платил, а потом получал компенсацию от ФСС. Сейчас работодатель только передает данные работника в ФСС, и работник получает деньги.
2
Как оформлять?
Больничный (электронный или бумажный), как и раньше, нужно отдать работодателю. Все данные в Фонд социального страхования работодатель передает самостоятельно. Пособие выплатят в течение 10 дней.
3
Кого это касается?
В Новосибирской области «прямые выплаты» уже действуют с 2012 года. То есть для нас изменений не будет. Премьер-министр говорил о регионах, где новый порядок еще не работает. Их осталось не так много.
4
Зачем это нужно?
Как объяснили в отделении ФСС Нижегородской области, которая в 2011 году стала одним из первых участников пилотного проекта, до введения порядка «прямых выплат» работодателям нужно было брать деньги на выплаты пособий из своего оборота. У маленьких компаний этих денег иногда просто не было. Другая проблема — предприятие могло обанкротиться, в результате люди оставались без пособий. Сейчас выплаты работникам гарантированы.
5
Что еще изменится?
Еще одно нововведение — проактивный (беззаявительный) формат работы. Его тоже анонсировал премьер-министр.
— Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде, — сказал Мишустин на заседании правительства.
Точную дату перехода на автоматическое оформление пособий на основании электронного листка нетрудоспособности глава правительства не назвал. С 15 апреля этого года уже автоматически оформляется материнский капитал.