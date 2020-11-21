В России введут новый порядок выплаты больничных. Что это значит?

Еще одно нововведение — проактивный (беззаявительный) формат работы. Его тоже анонсировал премьер-министр.

— Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде, — сказал Мишустин на заседании правительства.



Точную дату перехода на автоматическое оформление пособий на основании электронного листка нетрудоспособности глава правительства не назвал. С 15 апреля этого года уже автоматически оформляется материнский капитал.