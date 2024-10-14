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Экология Прокуратура нашла виновника обрушения берега 1-й Ельцовки: кто ответит за сползающие дома

Прокуратура нашла виновника обрушения берега 1-й Ельцовки: кто ответит за сползающие дома

Глава новосибирского минприроды получил представление за сползающие в реку дома

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2 комментария

Власти ввели режим повышенной готовности

Министру природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгению Шестернину внесли представление после обрушения берега 1-й Ельцовки у жилых домов. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверку проводила Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. Оказалось, что в Министерстве с 2018 года были сведения об обрушении берега реки

— Министерством не принято мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура поставила устранение нарушений на контроль.

Несколько дней назад из-за обрушения берега на улице 2-й Сухарной Береговой, 12 власти ввели режим повышенной готовности. Согласно документу, жильцов должны переселить в маневренный фонд. НГС побывал на участке, где в воду ушло уже два метра земли и пообщался с жителями, которые переживают, что совсем скоро река доберется до их домов.

Позже мэрия Новосибирска объяснила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у жилых домов. Из-за одного участка власти ввели режим повышенной готовности.

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Министру природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгению Шестернину внесли представление после обрушения берега 1-й Ельцовки у жилых домов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуре региона. Проверку проводила Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура.

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Комментарии
4
Татьяна 53
6 минут
Интересно продолжение сюжета.
Гость
5 минут
Так кто виновник то?
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