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Город Мэрия Новосибирска ответила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у домов — техника не может проехать к реке

Мэрия Новосибирска ответила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у домов — техника не может проехать к реке

Из-за размыва берега власти ввели режим повышенной готовности

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3 комментария

Обратите внимание на синий забор справа, из-за обрушения берега он висит над землей

Мэрия Новосибирска объяснила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у жилых домов. Из-за одного участка власти ввели режим повышенной готовности.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, участки вдоль берега разрушаются из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реке 1-я Ельцовка. Обрушение происходит в районе дом на улице 2-я Сухарная Береговая, 12, а также около улицы Правый берег Ельцовки.

— В районе жилых домов отсутствует возможность проезда техники в связи с плотной застройкой берега реки 1-я Ельцовка индивидуальными жилыми домами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

При этом в мэрии ответили, что за рекой следит министерство природы. НГС также направил туда запрос.

Несколько дней назад из-за обрушения берега на улице 2-я Сухарная Береговая, 12 власти ввели режим повышенной готовности. Согласно документу, жильцов должны переселить в маневренный фонд. НГС побывал на участке, где в воду ушло уже два метра земли и пообщался с жителями, которые переживают, что совсем скоро река доберется до их домов.

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Комментарии
3
Perfect
45 минут
А плотную застройку кто согласовал, Пушкин? "Мэрия объяснила..."
Гость
36 минут
Ну, и то, что русло Ельцовки местными жителями рассматривался как естественная помойка. Вдоль Колонды есть другая Ельцовка тоже с частным сектором. Было страшно смотреть, во что речка превратилась
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