Мэрия Новосибирска ответила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у домов — техника не может проехать к реке

Обратите внимание на синий забор справа, из-за обрушения берега он висит над землей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска объяснила, почему обрушается берег 1-й Ельцовки у жилых домов. Из-за одного участка власти ввели режим повышенной готовности.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, участки вдоль берега разрушаются из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реке 1-я Ельцовка. Обрушение происходит в районе дом на улице 2-я Сухарная Береговая, 12, а также около улицы Правый берег Ельцовки.

— В районе жилых домов отсутствует возможность проезда техники в связи с плотной застройкой берега реки 1-я Ельцовка индивидуальными жилыми домами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

При этом в мэрии ответили, что за рекой следит министерство природы. НГС также направил туда запрос.