«На глазах всё твоё рушится»: 1-я Ельцовка наступает на дома в новосибирской Нахаловке — вода уже съела два метра берега

Территория участка была больше, в воду ушло примерно два метра земли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участки на берегу 1-й Ельцовки в Новосибирске год за годом сползают в реку. По словам жителей окрестных домов, за пару лет берег обрушился примерно на два метра. В воду уплывают заборы и огороды, а во время дождей река поднимается настолько, что выходит из берегов. 9 октября мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о возможном введении режима повышенной готовности из-за обрушения берега, но жалуются на него уже давно. НГС побывал в Нахоловке, где обрыв вот-вот дойдет до домов.

«С радостью бы всё продала и уехала»

С одной стороны участка забор вот-вот упадет в воду. Раньше здесь можно было пройти по тропинке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские власти хотят ввести режим повышенной готовности в новосибирской Нахаловке, на улице 2-й Сухарной Береговой, 12. В двухэтажном частном доме уже одиннадцать лет живет Наталья с мужем и тремя детьми.

Семья переехала сюда из Хабаровского края. Наталья признается, что переезжать они не хотели, но заболел ребенок, и врачи посоветовали сменить климат. Выбрали Новосибирск, потому что здесь живет сестра Натальи.

Женщина вспоминает, что найти дом было сложно: семья хотела отдельный, но в продаже были, в основном, квартиры в домах на двух хозяев. По словам Натальи, дом в Нахаловке оказался чуть ли не единственным, который можно было купить. Да и искать дальше времени не было — их контейнер с вещами приехал из Хабаровского края.

С другой стороны участка под забором ушла земля, смыло уже примерно два метра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Изначально домик был совсем маленький. Семья возвела пристройку и надстроила второй этаж — сил вложили много и не думали, что их участок будет уносить 1-я Ельцовка.

Наталья вспоминает, что река стала подступать к участку в 2017 году. С того момента они регулярно обращались в мэрию, но власти присылали отписки и отвечали, что восстанавливать берег не будут.

— Хотели поближе к родне, но знала бы, что будет так, ни за что бы не поехала. Для меня это ужасный стресс. Я бы с радостью бы уже всё продала и уехала, мне Новосибирск вообще не нравится, после этого я его просто ненавижу, — сдерживая слезы, говорит Наталья.

Еще в начале года на берегу стоял электрический столб, а в мае свалился в воду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пару лет назад вдоль реки была тропинка, по которой местные ходили в магазин, да и вход во двор Натальи был около реки. В 2019 году земля ушла в воду возле бани, в прошлом году начал уплывать забор, сейчас — огород. Участок смыло примерно на два метра, до дома осталось всего около метра.

— Во время дождей вода поднимается примерно на три метра. Как только лить начинает, у меня сразу страх: что упадет на этот раз? — рассказывает Наталья. — Когда начинается дождь, не могу спать. Хожу, смотрю, что поплывет. На глазах всё твоё рушится, падает.

Баней семья больше не пользуется: она стоит уже у самого обрыва Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Натальи, берег укрепить они пытались своими силами, но ничего не помогло. В проекте постановления мэрии указано, что семью могут переселить в манёвренный фонд. Такое решение им предлагали в 2019 году, вспомнила Наталья. И тогда, и сейчас уезжать из сползающего в реку дома она отказывается и требует укрепить берег.

— Манёвренный фонд нам не нужен, я сразу сказала, не хочу. Буду тонуть, но туда не пойду, — заявляет женщина.

«Везде была земля»

До самих домов вода пока не дошла, но под заборами уже обвалилась. Посмотрите на синюю часть ограждения — когда-то и там был берег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уползает в реку не только дом на улице 2-й Сухарной Береговой, 12, но и соседние, хотя и не так пугающе. Местные говорят, что берег укреплять надо было давно, но власти этого не делали этого, а теперь страдают жители. Надежды на то, что берег восстановят, у них нет. В Нахаловку, говорят они, часто приезжают с проверками, но ничего не меняется.

— Вокруг по берегу можно было ходить, везде была земля, теперь одни заборы болтаются, — говорит одна из жительниц частного сектора.

Берег под гаражом Ирины тоже начинает размывать, зато противоположный берег укреплен — правда, уже давно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ирина тоже живет в доме над рекой, берег частично обрушился под ее гаражом. Постепенное обрушение, говорит женщина, началось давно. Во время дождей ливневки не справляются, тогда 1-я Ельцовка поднимается, выходит из берегов, а вода бежит по дорогам.

Во время одного из дождей 17 июля Ирина сняла на видео, как вода накрывает Нахаловку. Когда 1-я Ельцовка поднимается, вода размывает корни деревьев и несет вниз по течению, к трубе под мостом, мусор и обломки, которые трубу забивают.

Источник: предоставлено Ириной

Страдают во время дождей и дороги: вода размывает грунт, на проезжей части появляются ямы. По некоторым дорогам после ливней местные не ездят — попросту не получится подняться наверх по холмистой местности.

Противоположный берег 1-й Ельцовки держит укрепление, но сделали его давно. Там, где его нет, земля постепенно обваливается. Кое-где ее еще держат деревья, но подмывает и их. Затапливает и дома, особенно те, что в низине, отмечает Ирина.

Под воду медленно уходят дома со стороны улицы Правый берег Ельцовки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обрушилась часть участка и у дома на 2-й Сухарной, 22. На противоположном берегу их соседи начали строить двухэтажный дом и решили сделать себе такое же укрепление, как-то, что было построено чуть выше по течению. Но все обрушилось, а плиты так и остались лежать в реке.

— Завезли камень и прикрепили его железкой. При хорошей воде все ушло в реку, русло поменялось, и нас стало размывать сильнее. Соседи в итоге дом забросили, ничего не убрали, уже два года их не видим, все страдаем, — пожаловалась Ирина.

Так размыло участок на 2-й Сухарной, 22 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У местных есть и другие теории, почему рушится берег. Иван говорит, что обрушение берега усилилось после того, как почистили русло 1-й Ельцовки — течение ускорилось, и вода стала биться в повороты. Вера Анатольевна и вовсе винит тех, кто провел сточные трубы через землю.

— У кого вода в доме, сделали трубы для сливов, чтобы не таскать вёдра. Сливается все в землю, а вода-то размывает. Зачем трубы прятали, можно было прям по участку пустить в Ельцовку, тогда бы не обваливалось все, — уверена Вера Анатольевна. — Наши родители купили здесь дома, а страдаем мы.

А так выглядит берегоукрепление, которое пытались сделать владельцы одного из участков: из-за того, что оно обрушилось в реку, ее русло изменилось Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему обрушается берег реки и планируют ли его укреплять.

В похожей ситуации оказались жители дома на берегу другой малой реки Новосибирска — Тулы. Дом семьи Кущевых буквально завис над пропастью: его владельцы предполагали, что берег разрушился после прочистки русла реки. Им пришлось выиграть четыре суда, чтобы признать свой дом опасным для проживания. За ситуацией следил глава СК России, но дело возбуждать не стали.