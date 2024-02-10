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Репортаж

«Дом сносят? Да это всё туфта! Он еще 200 лет простоит»: как живут в Нахаловке, где хотят расселить вековые дома — репортаж НГС

На территории бывших масло- и спиртзаводов стоят купеческие дома с самобытной историей

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Дом приказчика бывшего винокуренного завода — один из самых старых в Нахаловке

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Власти Новосибирска заявили о планах снести несколько многоквартирных домов в самобытном районе под названием Нахаловка. Под снос попали дома, которые были построены для работников спирт- и маслозавода еще в середине прошлого века. Некоторые из зданий перешагнули вековой рубеж. Корреспондент НГС Илья Калинин приехал в Нахаловку и направился к жителям самого старого дома, в котором больше ста лет назад жил управляющий винокуренного завода, как тогда называли деятельность по производству крепких алкогольных напитков.

Охранник дома встречает гостей, радушно щурясь на солнце

Охранник дома встречает гостей, радушно щурясь на солнце

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Нахаловка — самобытное городское место в районе улиц Ногина, Владимировская 2-я и Сургутская. Эта нелегальная застройка между Обью, речкой Ельцовка и железной дорогой появилась более 100 лет назад. Кто-то утверждает, что название Нахаловка пошло от самовольного — «нахального» — строительства жилья. Другие считают, что и нравы местных жителей отражены в этом слове. Век назад у первых переселенцев-крестьян разделение свой-чужой было довольно сильным. И в 1990 годы чужим в этот район лучше было бы не заглядывать. Потом, рассказывают местные, здесь стало тише и спокойнее.

Особняк приказчика спиртзавода

Дом на Ногина, 10/2 построен по документам в 1913 году, но местные жители утверждают, что появился он в 1902 году — еще до спиртзавода

Дом на Ногина, 10/2 построен по документам в 1913 году, но местные жители утверждают, что появился он в 1902 году — еще до спиртзавода

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Один из самых старых здесь домов — двухэтажный кирпично-деревянный особняк по адресу: улица Ногина, 10/2. По документам построен в 1913 году. Но жители утверждают, что дата неточная: дом построили еще до винокуренного завода. Считается, что это производство появилось здесь в 1912 году, а особняк, утверждают местные, в 1902-м.

Особняк украшает деревянная узорная резьба

Особняк украшает деревянная узорная резьба

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Лидии Ивановне Михуля на днях исполнится 76 лет. В этом доме, утверждает женщина, она — самая древняя: живет здесь больше 60 лет.

Галина Бражникова (слева) и Лидия Михуля — соседи по большой коммунальной квартире в доме приказчика

Галина Бражникова (слева) и Лидия Михуля — соседи по большой коммунальной квартире в доме приказчика

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— У нас жил человек, который работал на спиртзаводе. Он рассказывал, что дом этот самый старый, даже старее завода. Потому что дом этот был приказчика, который следил за строительством. Дом был его полностью. А вот сам хозяин завода жил за границей, — рассказывает журналисту историю особняка пожилая женщина.

Ее перебивает соседка Галина Борисовна Бражникова:

— Да в Москве, говорят, хозяин жил, — возражает Галина Борисовна.

— Ну, кто говорит, что в Москве, а кто — за границей… В Италии же обычно живут. Вот он жил-жил, а потом — революция. И здесь поселили работников спиртзавода, — завершает спор Лидия Ивановна.

Когда-то этот дом принадлежал одному хозяину, сейчас в нем уживается несколько семей

Когда-то этот дом принадлежал одному хозяину, сейчас в нем уживается несколько семей

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Женщины вспоминают, что в какие-то далекие годы здание числилось по бумагам якобы как дом постройки 1930 годов. Мол, так записали, чтобы срок ремонта оттянуть. Но потом возраст постройки опять увеличили.

Это не горизонт на снимке завален, это завалена лестница на второй этаж

Это не горизонт на снимке завален, это завалена лестница на второй этаж

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Особняк приказчика впечатляет. Кирпично-деревянное здание выглядит вполне сносно даже сейчас — через сто с лишним лет. А огромное количество комнат на двух этажах и высота потолков под четыре метра впечатляет еще больше. Особенно когда понимаешь, что раньше этим всем владел один человек. Или одна семья.

Это соседний дом — такой же старый — с пристроенными к нему позднее подъездами. Выглядит строение как декорация к какому-нибудь постапокалиптическому фильму

Это соседний дом — такой же старый — с пристроенными к нему позднее подъездами. Выглядит строение как декорация к какому-нибудь постапокалиптическому фильму

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Недавно этот дом вместе с другими — более молодыми — попал под снос. Соответствующее постановление мэрия издала в конце января. Правда, в объявлениях, появившихся на домах, конечным сроком расселения указан 2036 год.

Внутри — общее пространство, по принципу советских коммуналок

Внутри — общее пространство, по принципу советских коммуналок

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— Дом сносят? Да это всё туфта! Какой дурак будет сносить? За что? Дом разве аварийный? Да он еще простоит 200 лет, — удивляется местный житель Владимир, узнав от журналиста о планах городских властей.

Некоторые подъезды в особняке ведут не в общее пространство, а сразу в квартиру

Некоторые подъезды в особняке ведут не в общее пространство, а сразу в квартиру

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Владимир здесь с самого детства — с 1970 годов. Родители тоже жили здесь. Проблем с водой и отоплением, как правило, нет. Да и дом крепкий, считает мужчина, хотя капитальный ремонт, можно сказать, никогда не проводился. Жильцы рассказывают, в советское время в доме перекрыли крышу, и всё. А уже позже перекрытие продырявили штыковыми лопатами рабочие, которых послали чистить снег. Теперь крыша немного течет, а снег счищать жильцы уже никому не разрешают. С конца 2023 года домом управляет АО «МУК».

Лестница дома <nobr class="_">№ 10/3</nobr> немного жутковата: крутая и металлическая. Словно ты поднимаешься внутри какого-то промышленного объекта

Лестница дома № 10/3 немного жутковата: крутая и металлическая. Словно ты поднимаешься внутри какого-то промышленного объекта

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АО «Муниципальная Управляющая Компания» образована в ноябре 2017 года. Генеральный директор — Анатолий Зыков. Учредитель — МУП «Спецавтохозяйство» (100%), которое в свою очередь принадлежит мэрии Новосибирска. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 124 миллиона рублей, чистая прибыль — 867 тысяч рублей. Участник госзакупок на общую сумму в 23,7 миллиона рублей.

Украшение одного из подъездов: картина, припорошенная снегом

Украшение одного из подъездов: картина, припорошенная снегом

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Долгое время в доме приказчика была еще одна проблема: с горячей водой. Она заканчивалась вместе с отопительным сезоном. Однажды вернуть горячую воду помогла жалоба Владимиру Путину на горячую линию. Жильцы уточняют, что положительный эффект появился через три года, но верят — это из-за письма. Тепло в местные дома идет от автономной котельной при компании «Новосибагрореммаш», появившейся на территории бывшего спиртзавода.

Галина Борисовна и Лидия Ивановна готовы расселиться, но только не в маневренный фонд

Галина Борисовна и Лидия Ивановна готовы расселиться, но только не в маневренный фонд

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Галина Борисовна и Лидия Ивановна с удовольствием оставили бы дом, если получили бы жилье где-то поблизости. А вот соглашаться на вариант мэрии — съезжать с приватизированной жилплощади в маневренный фонд, они не хотят.

Жители дома <nobr class="_">№ 10/5</nobr> собираются идти в суд и добиваться расселения в нормальные квартиры, а не в маленькие комнаты муниципального маневренного фонда

Жители дома № 10/5 собираются идти в суд и добиваться расселения в нормальные квартиры, а не в маленькие комнаты муниципального маневренного фонда

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В маневренный фонд не хотят жители и других домов. Некоторые дома настроены судиться с мэрией за право получить нормальное жилье, а не временные комнаты в общежитиях.

Этот симпатичный старинный дом, который тоже относился к бывшему спиртзаводу, под снос пока не попал

Этот симпатичный старинный дом, который тоже относился к бывшему спиртзаводу, под снос пока не попал

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— Наш дом самым последним начал документы оформлять по расселению, а дом № 10/3 — года три назад. И тогда им пришло письмо из мэрии, я сама его лично читала, что им предлагают маневренное жилье из расчета 6 квадратных метров на человека. А вот теперь представьте: у нашей соседки две комнаты на 36 квадратов, а живут они с мужем. Так им, получается, дадут 12 квадратных метров. А что на 12 квадратов можно перевести из мебели? Холодильники там, шифоньеры, диваны, кухонные гарнитуры, — разводит руками Лидия Ивановна Михуля.


Купеческий дом хозяина маслозавода

Одноэтажный бревенчатый дом, по рассказам местных жителей, до советской власти принадлежал купцу — владельцу местного маслозавода

Одноэтажный бревенчатый дом, по рассказам местных жителей, до советской власти принадлежал купцу — владельцу местного маслозавода

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Приземистый одноэтажный дом постройки 1908 года расположился неподалеку: по улице Ногина, 2/3. Он тоже в списке на расселение. Деревянный сруб до 1917 года принадлежал купцу и хозяину еще одного предприятия в Нахаловке — маслозавода. После революции здесь обосновалась бухгалтерия завода. В доме больше десяти комнат, разделенные между шестью хозяевами. Площади приватизированы.

Теперь этот дом делят шесть хозяев

Теперь этот дом делят шесть хозяев

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Как писали на одном из краеведческих форумов, дома в Нахаловке, в номерах которых стоит число 10, когда-то относились к винокуренному производству, а дома с первой цифрой 2 — к маслозаводу.

Это здание ансамбля бывшего спиртзавода попадает в объективы фотокамер чаще других: всех привлекает рекламная вывеска «Сауна», которая находится здесь уже много лет

Это здание ансамбля бывшего спиртзавода попадает в объективы фотокамер чаще других: всех привлекает рекламная вывеска «Сауна», которая находится здесь уже много лет

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В купеческом доме владельца маслозавода — всё как по маслу. Купеческий клад, правда, еще не найден, лишь тайник с обрезом, который, естественно, «сдали кому положено», но зато у каждого хозяина — отдельный вход, отопление, вода, туалеты… В общем, как говорится, «олл инклюзив».

Если с улиц убрать автомобили, то не сразу поймешь, какое время показано на фотографии

Если с улиц убрать автомобили, то не сразу поймешь, какое время показано на фотографии

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Одна из комнат принадлежит Людмиле Васильевне. Женщина здесь живет уже треть века. Говорит, всё бы ничего, да дом потихоньку уходит в землю. Людмила Васильевна готова переехать, но, как и остальные, резко против маневренного фонда.

Житель купеческого дома Александр не хочет переезжать из частного дома в любой, как он выражается, «муравейник»

Житель купеческого дома Александр не хочет переезжать из частного дома в любой, как он выражается, «муравейник»

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А вот ее сосед Александр совсем не хочет отсюда уезжать. Мужчина вышел на улицу прогуляться с маленьким внуком из Москвы. Александр утверждает, что съезжать из дома никто, кроме соседки, не хочет.

— У меня мама тут жила, я уже тут лет тридцать. У нас всё в порядке, ребята! Я залез как-то на крышу, там такие бревна! — мужчина показывает диаметр, широко разведя руки. — Они звенят, как будто вчера положили! Понимаю, если бы дом заваливался, как в новостях иногда показывают: бревнами подпирают стены, а жильцы умоляют расселить… Да и мы тут живем — не как остальные в «муравейниках». Тут — тишина и спокойствие. Я вышел во двор — мясо пожарил, ко мне люди в гости пришли. Подруга жены говорит: «А если сейчас ГБР приедет?» А я ей: «Слышь, ты в Нахаловке! Сюда никто не приедет», — с улыбкой заявляет Александр.

Рафаил Галеев доволен капремонтом в своем доме и не хотел бы отсюда уезжать еще лет десять

Рафаил Галеев доволен капремонтом в своем доме и не хотел бы отсюда уезжать еще лет десять

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Соседний двухэтажный дом — уже советской постройки. Появился в 1955 году. На фоне остальных выглядит чужеродно: слишком аккуратный и свежий. Летом 2023 года его капитально отремонтировали: сделали крышу, крыльцо, отмостки, благоустроили двор. Единственно, что выдает пенсионный возраст строения — его внутреннее состояние. Наведение лоска в подъезде в программу капремонта не входит: на это жильцам надо собирать отдельные деньги.

Дом <nobr class="_">№ 2/13</nobr> (построен в 1955 году) капитально отремонтировали летом 2023 года, но в январе 2024 года он попал в список зданий, запланированных к сносу

Дом № 2/13 (построен в 1955 году) капитально отремонтировали летом 2023 года, но в январе 2024 года он попал в список зданий, запланированных к сносу

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Проживающий здесь Рафаил Галеев ремонтом доволен, говорит, что с таким обновлением еще лет десять отсюда можно не съезжать. Вот бы горячая вода из соответствующего крана еще лилась почаще, рассказывает мужчина про единственную серьезную проблему.

— Но если вдруг припрет, и решат сносить дом раньше, то хотелось бы где-то поблизости получить жилье. Сильно далеко не хочется, а на левый берег — особенно, — рассуждает мужчина.

Рафаил говорит, что в доме только один недостаток: из горячего крана часто льется холодная вода. Понижение параметров теплоносителя, замечает мужчина, происходит из-за большого количества должников по расчетам за коммунальные услуги

Рафаил говорит, что в доме только один недостаток: из горячего крана часто льется холодная вода. Понижение параметров теплоносителя, замечает мужчина, происходит из-за большого количества должников по расчетам за коммунальные услуги

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Если говорить откровенно, в ближайший снос Нахаловки многие жильцы не верят. Соседки Лидия Ивановна с Галиной Борисовной как-то обыденно замечают: вряд ли доживут до реального расселения. Ведь городские власти его объявляют не в первый раз.

— Расселение и раньше объявляли: где-то до той перестройки еще. Мама моя плакала — не хотела уезжать. Она умерла в 2000-м. А сейчас — 2024-й уже… И опять такая вот перестройка: Локтя сняли, этих поубирали. Городецкий там бегает всё что-то, живет, живой… В [Совете] Федерации или где там — не знаю. То есть их убирают, а потом куда-то суют в другие места. И они так же живут, как жили, — иронично замечает Лидия Ивановна.

Женщина дает понять, что и они, скорее всего, будут жить, как жили. В столетнем доме приказчика.

В ближайшее реальное расселение домов в Нахаловке многие жильцы не верят

В ближайшее реальное расселение домов в Нахаловке многие жильцы не верят

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В июне 2022 года корреспонденты НГС прогулялись по Нахаловке и Ельцовке и показали, с чего начинался 120 лет назад промышленный Новосибирск.

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