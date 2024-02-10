«Дом сносят? Да это всё туфта! Он еще 200 лет простоит»: как живут в Нахаловке, где хотят расселить вековые дома — репортаж НГС

— У нас жил человек, который работал на спиртзаводе. Он рассказывал, что дом этот самый старый, даже старее завода. Потому что дом этот был приказчика, который следил за строительством. Дом был его полностью. А вот сам хозяин завода жил за границей, — рассказывает журналисту историю особняка пожилая женщина.



Ее перебивает соседка Галина Борисовна Бражникова:



— Да в Москве, говорят, хозяин жил, — возражает Галина Борисовна.



— Ну, кто говорит, что в Москве, а кто — за границей… В Италии же обычно живут. Вот он жил-жил, а потом — революция. И здесь поселили работников спиртзавода, — завершает спор Лидия Ивановна.