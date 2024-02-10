«Дом сносят? Да это всё туфта! Он еще 200 лет простоит»: как живут в Нахаловке, где хотят расселить вековые дома — репортаж НГС

Власти Новосибирска заявили о планах снести несколько многоквартирных домов в самобытном районе под названием Нахаловка. Под снос попали дома, которые были построены для работников спирт- и маслозавода еще в середине прошлого века. Некоторые из зданий перешагнули вековой рубеж. Корреспондент НГС Илья Калинин приехал в Нахаловку и направился к жителям самого старого дома, в котором больше ста лет назад жил управляющий винокуренного завода, как тогда называли деятельность по производству крепких алкогольных напитков.
Нахаловка — самобытное городское место в районе улиц Ногина, Владимировская
Особняк приказчика спиртзавода
Один из самых старых здесь домов — двухэтажный кирпично-деревянный особняк по адресу: улица Ногина, 10/2. По документам построен в 1913 году. Но жители утверждают, что дата неточная: дом построили еще до винокуренного завода. Считается, что это производство появилось здесь в 1912 году, а особняк, утверждают местные, в
Лидии Ивановне Михуля на днях исполнится 76 лет. В этом доме, утверждает женщина, она — самая древняя: живет здесь больше 60 лет.
— У нас жил человек, который работал на спиртзаводе. Он рассказывал, что дом этот самый старый, даже старее завода. Потому что дом этот был приказчика, который следил за строительством. Дом был его полностью. А вот сам хозяин завода жил за границей, — рассказывает журналисту историю особняка пожилая женщина.
Ее перебивает соседка Галина Борисовна Бражникова:
— Да в Москве, говорят, хозяин жил, — возражает Галина Борисовна.
— Ну, кто говорит, что в Москве, а кто — за границей… В Италии же обычно живут. Вот он жил-жил, а потом — революция. И здесь поселили работников спиртзавода, — завершает спор Лидия Ивановна.
Женщины вспоминают, что в какие-то далекие годы здание числилось по бумагам якобы как дом постройки 1930 годов. Мол, так записали, чтобы срок ремонта оттянуть. Но потом возраст постройки опять увеличили.
Особняк приказчика впечатляет. Кирпично-деревянное здание выглядит вполне сносно даже сейчас — через сто с лишним лет. А огромное количество комнат на двух этажах и высота потолков под четыре метра впечатляет еще больше. Особенно когда понимаешь, что раньше этим всем владел один человек. Или одна семья.
Недавно этот дом вместе с другими — более молодыми — попал под снос. Соответствующее постановление мэрия издала в конце января. Правда, в объявлениях, появившихся на домах, конечным сроком расселения указан 2036 год.
— Дом сносят? Да это всё туфта! Какой дурак будет сносить? За что? Дом разве аварийный? Да он еще простоит 200 лет, — удивляется местный житель Владимир, узнав от журналиста о планах городских властей.
Владимир здесь с самого детства — с 1970 годов. Родители тоже жили здесь. Проблем с водой и отоплением, как правило, нет. Да и дом крепкий, считает мужчина, хотя капитальный ремонт, можно сказать, никогда не проводился. Жильцы рассказывают, в советское время в доме перекрыли крышу, и всё. А уже позже перекрытие продырявили штыковыми лопатами рабочие, которых послали чистить снег. Теперь крыша немного течет, а снег счищать жильцы уже никому не разрешают. С конца 2023 года домом управляет АО «МУК».
АО «Муниципальная Управляющая Компания» образована в ноябре 2017 года. Генеральный директор — Анатолий Зыков. Учредитель — МУП «Спецавтохозяйство» (100%), которое в свою очередь принадлежит мэрии Новосибирска. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 124 миллиона рублей, чистая прибыль — 867 тысяч рублей. Участник госзакупок на общую сумму в 23,7 миллиона рублей.
Долгое время в доме приказчика была еще одна проблема: с горячей водой. Она заканчивалась вместе с отопительным сезоном. Однажды вернуть горячую воду помогла жалоба Владимиру Путину на горячую линию. Жильцы уточняют, что положительный эффект появился через три года, но верят — это из-за письма. Тепло в местные дома идет от автономной котельной при компании «Новосибагрореммаш», появившейся на территории бывшего спиртзавода.
Галина Борисовна и Лидия Ивановна с удовольствием оставили бы дом, если получили бы жилье где-то поблизости. А вот соглашаться на вариант мэрии — съезжать с приватизированной жилплощади в маневренный фонд, они не хотят.
В маневренный фонд не хотят жители и других домов. Некоторые дома настроены судиться с мэрией за право получить нормальное жилье, а не временные комнаты в общежитиях.
— Наш дом самым последним начал документы оформлять по расселению, а дом
Купеческий дом хозяина маслозавода
Приземистый одноэтажный дом постройки 1908 года расположился неподалеку: по улице Ногина, 2/3. Он тоже в списке на расселение. Деревянный сруб до 1917 года принадлежал купцу и хозяину еще одного предприятия в Нахаловке — маслозавода. После революции здесь обосновалась бухгалтерия завода. В доме больше десяти комнат, разделенные между шестью хозяевами. Площади приватизированы.
Как писали на одном из краеведческих форумов, дома в Нахаловке, в номерах которых стоит число 10, когда-то относились к винокуренному производству, а дома с первой цифрой 2 — к маслозаводу.
В купеческом доме владельца маслозавода — всё как по маслу. Купеческий клад, правда, еще не найден, лишь тайник с обрезом, который, естественно, «сдали кому положено», но зато у каждого хозяина — отдельный вход, отопление, вода, туалеты… В общем, как говорится, «олл инклюзив».
Одна из комнат принадлежит Людмиле Васильевне. Женщина здесь живет уже треть века. Говорит, всё бы ничего, да дом потихоньку уходит в землю. Людмила Васильевна готова переехать, но, как и остальные, резко против маневренного фонда.
А вот ее сосед Александр совсем не хочет отсюда уезжать. Мужчина вышел на улицу прогуляться с маленьким внуком из Москвы. Александр утверждает, что съезжать из дома никто, кроме соседки, не хочет.
— У меня мама тут жила, я уже тут лет тридцать. У нас всё в порядке, ребята! Я залез как-то на крышу, там такие бревна! — мужчина показывает диаметр, широко разведя руки. — Они звенят, как будто вчера положили! Понимаю, если бы дом заваливался, как в новостях иногда показывают: бревнами подпирают стены, а жильцы умоляют расселить… Да и мы тут живем — не как остальные в «муравейниках». Тут — тишина и спокойствие. Я вышел во двор — мясо пожарил, ко мне люди в гости пришли. Подруга жены говорит: «А если сейчас ГБР приедет?» А я ей: «Слышь, ты в Нахаловке! Сюда никто не приедет», — с улыбкой заявляет Александр.
Соседний двухэтажный дом — уже советской постройки. Появился в 1955 году. На фоне остальных выглядит чужеродно: слишком аккуратный и свежий. Летом 2023 года его капитально отремонтировали: сделали крышу, крыльцо, отмостки, благоустроили двор. Единственно, что выдает пенсионный возраст строения — его внутреннее состояние. Наведение лоска в подъезде в программу капремонта не входит: на это жильцам надо собирать отдельные деньги.
Проживающий здесь Рафаил Галеев ремонтом доволен, говорит, что с таким обновлением еще лет десять отсюда можно не съезжать. Вот бы горячая вода из соответствующего крана еще лилась почаще, рассказывает мужчина про единственную серьезную проблему.
— Но если вдруг припрет, и решат сносить дом раньше, то хотелось бы где-то поблизости получить жилье. Сильно далеко не хочется, а на левый берег — особенно, — рассуждает мужчина.
Если говорить откровенно, в ближайший снос Нахаловки многие жильцы не верят. Соседки Лидия Ивановна с Галиной Борисовной как-то обыденно замечают: вряд ли доживут до реального расселения. Ведь городские власти его объявляют не в первый раз.
— Расселение и раньше объявляли: где-то до той перестройки еще. Мама моя плакала — не хотела уезжать. Она умерла в
Женщина дает понять, что и они, скорее всего, будут жить, как жили. В столетнем доме приказчика.
В июне 2022 года корреспонденты НГС прогулялись по Нахаловке и Ельцовке и показали, с чего начинался 120 лет назад промышленный Новосибирск.