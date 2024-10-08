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Мой дом подробности «УК ведет претензионную работу»: в мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с домами, сползающими в овраг

«УК ведет претензионную работу»: в мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с домами, сползающими в овраг

Возле домов на Танковой, №22 и №24 с июля образовался провал, а асфальт на дороге чуть ниже потрескался

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1 комментарий

Провал пугает местных жителей

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с домами в Калининском районе по адресу Танковая, №22 и №24. Там отметили, что яма возле них образовалась из-за подмыва грунта грунтовыми водами. Возле новых домов ЖК «Ельцовский парк» на Танковой, построенных над слиянием 1-й Ельцовки и ручья Сухой Лог, появились трещины и провалы. Они пугают и жителей новостроек, и их соседей из «хрущевок».

– По информации администрации Калининского района и департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска, провал образовался из-за подмыва грунта грунтовыми водами. Сейчас управляющая организация ООО «ТСЖ Ельцовский парк» ведет претензионную работу с застройщиком ООО «Ельцовский парк», которая входит в группу компаний «Химметалл», – ответили в мэрии на запрос корреспондента НГС.

В городской администрации также добавили, что в общественную приемную мэра Новосибирска никто по этому поводу ранее не обращался.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ЖК «Венеция» уходит под воду. По словам местной жительницы, на территории комплекса проблема существует давно, ни никто ее не решает.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
ул. Большевистская тоже проваливается благодаря новой грандиозной стройке.
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