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"Венеция" уходит под воду

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Мой дом подробности «Венеция» уходит под воду: в Новосибирске рушится набережная — пугающие фото

«Венеция» уходит под воду: в Новосибирске рушится набережная — пугающие фото

По словам местной жительницы, на территории комплекса проблема существует давно, ни никто ее не решает

1 749
11 комментариев

На фото видны фрагменты набережной и проваливающийся вниз тротуар

В ЖК «Венеция», которая расположена в Ленинском районе Новосибирска, обрушилась набережная. Фото обсыпающегося тротуара прислала в НГС местная жительница. По ее словам, жильцы обращались во все инстанции, но им не помогли.

Набережная выглядит разрушенной

— ЖК «Венеция медленно уходит под воду. Много раз писали заявления в управляющую компанию, а также писали на сайт администрации. Ничего предпринято не было. И это не последствия последних дождей, это уже давняя история, — отметила сибирячка.

На фото видны фрагменты набережной и проваливающийся вниз тротуар, песок, строительный мусор, а также обломки плитки. Корреспондент НГС направила запрос в ЖК «Венецию».

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Также мы обратились в УК «Новый город», которая занимается управлением указанного ЖК. Там отметили, что получить комментарий возможно получится в понедельник, когда на месте будут соответствующие специалисты. Кроме того, НГС направил запрос по ситуации в мэрию. Ответы мы опубликуем, как только получим.

Ранее НГС писал о том, что депутат отремонтировал дорогу в Советском районе, но качество работы возмутило местных жителей. Люди прислали фото асфальта.

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Асфальт Набережная Венеция
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Комментарии
11
За державу обидно!
7 сентября 2024, 11:37
Вместе с Венецией ,но только по камерам, должны уходить все чиновники -разрешалы и застройщики, у которых весь наш чинушатник на зарплате и доле малой.
140184785
7 сентября 2024, 11:31
Ну до домов же еще не дошло?
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