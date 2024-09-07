«Венеция» уходит под воду: в Новосибирске рушится набережная — пугающие фото

На фото видны фрагменты набережной и проваливающийся вниз тротуар Источник: читательница НГС











В ЖК «Венеция», которая расположена в Ленинском районе Новосибирска, обрушилась набережная. Фото обсыпающегося тротуара прислала в НГС местная жительница. По ее словам, жильцы обращались во все инстанции, но им не помогли.

Набережная выглядит разрушенной Источник: читательница НГС











— ЖК «Венеция медленно уходит под воду. Много раз писали заявления в управляющую компанию, а также писали на сайт администрации. Ничего предпринято не было. И это не последствия последних дождей, это уже давняя история, — отметила сибирячка.

На фото видны фрагменты набережной и проваливающийся вниз тротуар, песок, строительный мусор, а также обломки плитки. Корреспондент НГС направила запрос в ЖК «Венецию».

Также мы обратились в УК «Новый город», которая занимается управлением указанного ЖК. Там отметили, что получить комментарий возможно получится в понедельник, когда на месте будут соответствующие специалисты. Кроме того, НГС направил запрос по ситуации в мэрию. Ответы мы опубликуем, как только получим.