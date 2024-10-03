НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

зап.

 756мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45

Водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком

Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Город репортаж «Выглядит очень опасно»: высотки в центре Новосибирска сползают в реку — по дорогам трещины, у детской площадки провал

«Выглядит очень опасно»: высотки в центре Новосибирска сползают в реку — по дорогам трещины, у детской площадки провал

Жители новостроек над рекой боятся отпускать детей играть — что говорит застройщик

5 912
34 комментария

Местные жители переживают по поводу образовавшихся трещин и провала

Возле новых домов ЖК «Ельцовский парк» на Танковой, построенных над слиянием 1-й Ельцовки и ручья Сухой лог, появились трещины и провалы. Они пугают и жителей новостроек, и их соседей из «хрущевок». По их словам, проблему застройщик и представители УК не решают с июля этого года, а лишь «кормят завтраками». Почему из-под домов вдруг стала уходить земля и когда это остановят — в материале НГС.

«Что-то непонятное происходит»

ЖК «Ельцовский парк» в Калининском районе достроили в 2021 году, а в 2023 году внизу, вокруг слияния речки 1-я Ельцовка и ручья Сухой лог, застройщик, ГК «Химметалл» обустроил парк.

Жилой комплекс на улице Танковая построила компания «Ельцовский парк», которая входит в ГК «Химметалл». Группой руководит и совладеет новосибирский предприниматель Евгений Гаврилов вместе с Александром Веретениным и Сергеем Горяевым. В группу входят компании, которые занимаются металлотрейдингом, производством ЖБИ и рядом строительных компаний. Только Евгений Гаврилов, согласно «Контур.Фокус», со всех компаний группы получил в 2023 году 6,4 миллиарда рублей выручки. Чистая прибыль 17 из них составила 424 миллиона рублей, чистый убыток еще семи компаний — 377 миллионов.
В числе собственных проектов группы — ЖК «Ельцовский парк» и комплекс «Никольский парк» в Октябрьском районе.

Этим летом жители новостроек заметили, что на все еще новом асфальте у домов на Танковой, 22 и 24 появились глубокие трещины.

— В низине вдоль домов на асфальте в прошлом году пошла трещина. Её заделали, но в этом году трещина возобновилась, — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов Анастасия Журавлева. — Наверху, прямо около детской площадки между домами 22 и 24, сейчас идёт проседание грунта. Яму огородили ленточкой, но дети любопытные и подходят близко, хотя выглядит провал очень опасно.

Ниже, добавила она, находятся подземные гаражи, и там жители замечают сырость — видимо, предположили они, жилой комплекс подмывают подземные воды.

Территория возле новостроек выглядит местами неухоженной

Общую картину благополучия двух стройных домов с облагороженной территорией портит глубокая яма у детской площадки между высотками. В ней видны подземные коммуникации, а сверху навалена тротуарная плитка. «Портал» огорожен сигнальной ленточкой, которая едва ли спасет от трагедии: угодить в яму могут не только беззаботные дети, но и зеваки-взрослые.

Высотки находятся у оврага, рядом — подвесной мост. От парка асфальтированная дорога ведет к новостройкам, и на всем ее протяжении по бокам видны огромные трещины.

— Сточной водой тут у нас все подмывает, когда дожди идут. Она как раньше тут шла потоком, так и идет, и что с ней делать, никто не знает. Из-за этого размывает все. Переживаю по этому поводу очень сильно, мы же здесь живем, — указывая на трещины и яму, говорит местная пенсионерка Мария. — Снесет когда-нибудь, если нормально не сделают. А что делать с этим со всем, не знаем.

По словам пенсионерки, застройщик регулярно что-то ремонтирует в проблемных местах, но ситуация повторяется. Она уверена, что строители просто выбрали не то место для планировки дома.

Больше всего жителей беспокоит яма у детской площадки

Внизу, у реки и гаражей, тоже видны следы подмывания грунта, но там почти никто не ходит — жителей больше волнует, что происходит с их придомовой территорией.

— Проблема существует три месяца уже, минимум. Надеемся, что сам дом не обвалится. А так жильцы все обращаются в УК, все в курсе, но никто ничего не делает. Где-то месяц назад было обещание из разряда «завтра засыпем провал». И до сих пор ничего, нигде, никак. Жильцы в ГЖИ обращались, отправляли фотографии и писали, но тоже ничего не происходит, — говорят две молодые жительницы новостроек Анастасия и Елена.

Дорога к парку будто начала сползать в овраг — в парк, к реке

По словам девушек, дома начали активно заселять в 2022 году, и с тех пор подобное произошло впервые. Больше всего ситуация волнует молодых мам. Оно и понятно: ямы и трещины находятся как раз по пути к мини-парку и возле детской игровой зоны.

— У нас же дети маленькие. Песочница рядом. За ними не уследить — они раз, и побежали куда-то. Поэтому боимся, что в яму упадет ребенок, — переживает молодая мама из дома на Танковой, 24 Валерия. — Сначала там маленькая дырочка была, они ее закрывали картонкой, нас кормили завтраками. Но сейчас уже сильно разрослась, ужас. Мне кажется, 22-й дом скоро вообще уйдёт, туда же рухнет. А внизу парк, там тоже гуляем. Что-то непонятное происходит.

«Как в воду глядела…»

Жители окрестных домов винят во всем ошибки при стройке

Происходящее возле оврага беспокоит и жителей близлежащих «хрущевок». Старожилка ближайшего к новостройкам дома на Таковой, 17, 90-летняя Елизавета Васильевна, переехала сюда в 1964 году. Узнав, о чем мы хотим поговорить, она заметно заинтересовалась.

— У меня окна на их дома выходят, доченька. Я как-то разговаривала с их прорабом, он мне сказал, что 200 лет — гарантия их стройке. Я сказала: нет, не было и не будет никогда 200 лет гарантии. Вы понимаете, что они говорят? Два века. Этого не может быть! — говорит Елизавета Васильевна. — Здесь же болото. Не дай бог, провалится. Сюда много, кто приходил строить, и никто не захотел продолжать. А он ответил, что ничего не провалится, и что другие строить не умели, а они умеют. А я как в воду глядела.

Порой местные жители рассказывают свои версии происходящего у нового ЖК

Некоторые жители ближайших домов даже делятся своими версиями произошедшего.

— Эти дома построили у соединения рек. Слышала, когда строили, забивали сваи, и в доме напротив (Танковая, 17. — Прим. ред.) пошли трещины. Жильцы подняли панику, а застройщика заставили сваи делать винтовые. Привозили много грунта для утрамбовки, но, видимо, не соблюли все положенные стандарты, — уверена еще одна местная жительница.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Борис как раз живет в доме на Танковой, 17, но ситуация его не особенно беспокоит: по его мнению, этим должны заниматься специалисты.

— Пусть обученные люди решают, опасно это или не опасно. Мне пофигу вообще, — заявил он, выкинул в окно окурок и демонстративно захлопнул окно.

«Ничего страшного нет»

Генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов в комментарии для НГС отметил, что ни провал, ни трещины в асфальте не несут для жителей новостроек и других домов никакой опасности.

— На месте ямы возле детской площадки была аварийная ситуация: когда дожди были, сорвало трубу ливневой канализации, и поток воды два дня лился не по трубам, а вдоль парковки. И весь этот поток устремился на овраг. В результате размыло часть территории вдоль парковки, вдоль грунта. В общем, ничего страшного не произошло, — заверил он. — Теперь трубу эту сделали стальной, но ситуация подзатянулась, потому что мы планируем не просто засыпать этот участок, а хотим сделать полноценное проектное решение для того, чтобы в будущем таких проблем не возникало.

Застройщик обещает исправить ситуацию у детской зоны за 2–3 недели, а на дороге — в следующем году

По словам Евгения Гаврилова, решить проблему застройщик планирует в ближайшие 2–3 недели.

— Там отметили сползание оврага — меняет русло река, и в этом месте немного подмыло дорогу. Мы ее уже ремонтировали, а сейчас за ней наблюдаем. Склон там насыпной, и он еще не дал окончательную усадку. Прошло всего 2 года, и усадка дала небольшие трещины на дороге. Планируем на следующий год отремонтировать ее, — также объяснил он большую трещину на дороге.

Дом на Танковой, 22, убежден Евгений Гаврилов, точно не рухнет: он стоит на огромных сваях.

— Даже если представить, что там вся земля уйдет, дом все равно будет стоять — буронабивные 23-метровые сваи уходят в скальную породу. Все дома мы мониторим, этот не сдвинулся и на сантиметр, — заверил гендиректор застройщика.

По словам Евгения Гаврилова, дома стоят на сваях прочно, а ситуация под контролем

Евгений Гаврилов признал, что сначала застройщик действительно использовал более дешевые забивные сваи, но когда в соседней хрущевке появились трещины, из заменили на буронабивные. ГК «Химметалл», рассказал он, проводила обследование дома до и после строительства ЖК «Ельцовский парк» — никаких изменений не было.

Корреспондент НГС направила запросы по поводу ситуации в мэрию и в ТСЖ «Ельцовский парк», которое занимается управлением домами одноименного комплекса. Ответы мы опубликуем сразу же, как их получим.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ЖК «Венеция» уходит под воду. По словам местной жительницы, на территории комплекса проблема существует давно, ни никто ее не решает.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Вoван щербатый
34 минуты
Глупые совки придумали водоохранные территории и расстояния до ЛЭП, на которых ничего нельзя строить. Но прогрессивные депутаты-строители победили эти предрассудки вековой давности. Новые технологии, говорили они, физика побеждена.
веснушка
46 минут
" Ж. К. Венеция уходит под воду" , - как корабль назовешь- так он и поплывёт!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Знакомства

Анна,30

Алла,42

Михаил,42

Слава,51

игорь,51

Александр,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление