«Выглядит очень опасно»: высотки в центре Новосибирска сползают в реку — по дорогам трещины, у детской площадки провал

Местные жители переживают по поводу образовавшихся трещин и провала Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Возле новых домов ЖК «Ельцовский парк» на Танковой, построенных над слиянием 1-й Ельцовки и ручья Сухой лог, появились трещины и провалы. Они пугают и жителей новостроек, и их соседей из «хрущевок». По их словам, проблему застройщик и представители УК не решают с июля этого года, а лишь «кормят завтраками». Почему из-под домов вдруг стала уходить земля и когда это остановят — в материале НГС.

«Что-то непонятное происходит»

ЖК «Ельцовский парк» в Калининском районе достроили в 2021 году, а в 2023 году внизу, вокруг слияния речки 1-я Ельцовка и ручья Сухой лог, застройщик, ГК «Химметалл» обустроил парк.

Жилой комплекс на улице Танковая построила компания «Ельцовский парк», которая входит в ГК «Химметалл». Группой руководит и совладеет новосибирский предприниматель Евгений Гаврилов вместе с Александром Веретениным и Сергеем Горяевым. В группу входят компании, которые занимаются металлотрейдингом, производством ЖБИ и рядом строительных компаний. Только Евгений Гаврилов, согласно «Контур.Фокус», со всех компаний группы получил в 2023 году 6,4 миллиарда рублей выручки. Чистая прибыль 17 из них составила 424 миллиона рублей, чистый убыток еще семи компаний — 377 миллионов.

В числе собственных проектов группы — ЖК «Ельцовский парк» и комплекс «Никольский парк» в Октябрьском районе.

Этим летом жители новостроек заметили, что на все еще новом асфальте у домов на Танковой, 22 и 24 появились глубокие трещины.

— В низине вдоль домов на асфальте в прошлом году пошла трещина. Её заделали, но в этом году трещина возобновилась, — рассказала корреспонденту НГС жительница одного из домов Анастасия Журавлева. — Наверху, прямо около детской площадки между домами 22 и 24, сейчас идёт проседание грунта. Яму огородили ленточкой, но дети любопытные и подходят близко, хотя выглядит провал очень опасно.

Ниже, добавила она, находятся подземные гаражи, и там жители замечают сырость — видимо, предположили они, жилой комплекс подмывают подземные воды.

Территория возле новостроек выглядит местами неухоженной Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Общую картину благополучия двух стройных домов с облагороженной территорией портит глубокая яма у детской площадки между высотками. В ней видны подземные коммуникации, а сверху навалена тротуарная плитка. «Портал» огорожен сигнальной ленточкой, которая едва ли спасет от трагедии: угодить в яму могут не только беззаботные дети, но и зеваки-взрослые.

Высотки находятся у оврага, рядом — подвесной мост. От парка асфальтированная дорога ведет к новостройкам, и на всем ее протяжении по бокам видны огромные трещины.

— Сточной водой тут у нас все подмывает, когда дожди идут. Она как раньше тут шла потоком, так и идет, и что с ней делать, никто не знает. Из-за этого размывает все. Переживаю по этому поводу очень сильно, мы же здесь живем, — указывая на трещины и яму, говорит местная пенсионерка Мария. — Снесет когда-нибудь, если нормально не сделают. А что делать с этим со всем, не знаем.

По словам пенсионерки, застройщик регулярно что-то ремонтирует в проблемных местах, но ситуация повторяется. Она уверена, что строители просто выбрали не то место для планировки дома.

Больше всего жителей беспокоит яма у детской площадки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Внизу, у реки и гаражей, тоже видны следы подмывания грунта, но там почти никто не ходит — жителей больше волнует, что происходит с их придомовой территорией.

— Проблема существует три месяца уже, минимум. Надеемся, что сам дом не обвалится. А так жильцы все обращаются в УК, все в курсе, но никто ничего не делает. Где-то месяц назад было обещание из разряда «завтра засыпем провал». И до сих пор ничего, нигде, никак. Жильцы в ГЖИ обращались, отправляли фотографии и писали, но тоже ничего не происходит, — говорят две молодые жительницы новостроек Анастасия и Елена.

Дорога к парку будто начала сползать в овраг — в парк, к реке Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











По словам девушек, дома начали активно заселять в 2022 году, и с тех пор подобное произошло впервые. Больше всего ситуация волнует молодых мам. Оно и понятно: ямы и трещины находятся как раз по пути к мини-парку и возле детской игровой зоны.

— У нас же дети маленькие. Песочница рядом. За ними не уследить — они раз, и побежали куда-то. Поэтому боимся, что в яму упадет ребенок, — переживает молодая мама из дома на Танковой, 24 Валерия. — Сначала там маленькая дырочка была, они ее закрывали картонкой, нас кормили завтраками. Но сейчас уже сильно разрослась, ужас. Мне кажется, 22-й дом скоро вообще уйдёт, туда же рухнет. А внизу парк, там тоже гуляем. Что-то непонятное происходит.

«Как в воду глядела…»

Жители окрестных домов винят во всем ошибки при стройке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Происходящее возле оврага беспокоит и жителей близлежащих «хрущевок». Старожилка ближайшего к новостройкам дома на Таковой, 17, 90-летняя Елизавета Васильевна, переехала сюда в 1964 году. Узнав, о чем мы хотим поговорить, она заметно заинтересовалась.

— У меня окна на их дома выходят, доченька. Я как-то разговаривала с их прорабом, он мне сказал, что 200 лет — гарантия их стройке. Я сказала: нет, не было и не будет никогда 200 лет гарантии. Вы понимаете, что они говорят? Два века. Этого не может быть! — говорит Елизавета Васильевна. — Здесь же болото. Не дай бог, провалится. Сюда много, кто приходил строить, и никто не захотел продолжать. А он ответил, что ничего не провалится, и что другие строить не умели, а они умеют. А я как в воду глядела.

Порой местные жители рассказывают свои версии происходящего у нового ЖК Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Некоторые жители ближайших домов даже делятся своими версиями произошедшего.

— Эти дома построили у соединения рек. Слышала, когда строили, забивали сваи, и в доме напротив (Танковая, 17. — Прим. ред.) пошли трещины. Жильцы подняли панику, а застройщика заставили сваи делать винтовые. Привозили много грунта для утрамбовки, но, видимо, не соблюли все положенные стандарты, — уверена еще одна местная жительница.

Борис как раз живет в доме на Танковой, 17, но ситуация его не особенно беспокоит: по его мнению, этим должны заниматься специалисты.

— Пусть обученные люди решают, опасно это или не опасно. Мне пофигу вообще, — заявил он, выкинул в окно окурок и демонстративно захлопнул окно.

«Ничего страшного нет»

Генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов в комментарии для НГС отметил, что ни провал, ни трещины в асфальте не несут для жителей новостроек и других домов никакой опасности.

— На месте ямы возле детской площадки была аварийная ситуация: когда дожди были, сорвало трубу ливневой канализации, и поток воды два дня лился не по трубам, а вдоль парковки. И весь этот поток устремился на овраг. В результате размыло часть территории вдоль парковки, вдоль грунта. В общем, ничего страшного не произошло, — заверил он. — Теперь трубу эту сделали стальной, но ситуация подзатянулась, потому что мы планируем не просто засыпать этот участок, а хотим сделать полноценное проектное решение для того, чтобы в будущем таких проблем не возникало.

Застройщик обещает исправить ситуацию у детской зоны за 2–3 недели, а на дороге — в следующем году Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











По словам Евгения Гаврилова, решить проблему застройщик планирует в ближайшие 2–3 недели.

— Там отметили сползание оврага — меняет русло река, и в этом месте немного подмыло дорогу. Мы ее уже ремонтировали, а сейчас за ней наблюдаем. Склон там насыпной, и он еще не дал окончательную усадку. Прошло всего 2 года, и усадка дала небольшие трещины на дороге. Планируем на следующий год отремонтировать ее, — также объяснил он большую трещину на дороге.

Дом на Танковой, 22, убежден Евгений Гаврилов, точно не рухнет: он стоит на огромных сваях.

— Даже если представить, что там вся земля уйдет, дом все равно будет стоять — буронабивные 23-метровые сваи уходят в скальную породу. Все дома мы мониторим, этот не сдвинулся и на сантиметр, — заверил гендиректор застройщика.

По словам Евгения Гаврилова, дома стоят на сваях прочно, а ситуация под контролем Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Евгений Гаврилов признал, что сначала застройщик действительно использовал более дешевые забивные сваи, но когда в соседней хрущевке появились трещины, из заменили на буронабивные. ГК «Химметалл», рассказал он, проводила обследование дома до и после строительства ЖК «Ельцовский парк» — никаких изменений не было.

Корреспондент НГС направила запросы по поводу ситуации в мэрию и в ТСЖ «Ельцовский парк», которое занимается управлением домами одноименного комплекса. Ответы мы опубликуем сразу же, как их получим.