В Новосибирске достроили комплекс с овальным домом — из него будет выход в новый парк

В Новосибирске достроили жилой комплекс «Ельцовский парк» — рядом с ним в следующем году построят часть парка в пойме речки 1-й Ельцовки.



Разрешение на ввод двух домов и трехуровневой парковки компания «Ельцовский парк» получила 2 декабря. Оба дома 17-этажные с одним подъездом, один из них имеет необычную овальную форму. В домах 142 и 143 квартиры, в продаже от застройщика их уже нет. На перепродаже можно найти варианты по цене от 3,2 миллиона рублей за студию площадью 24 кв. м.



В трехуровневой, частично подземной автостоянке 99 машино-мест. В домах предусмотрены коммерческие помещения: магазины и помещения для мастерских художников с местами общего пользования. Как помещениями распорядятся покупатели, в компании пока не знают.

