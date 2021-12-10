В Новосибирске достроили комплекс с овальным домом — из него будет выход в новый парк

В Новосибирске достроили жилой комплекс «Ельцовский парк» — рядом с ним в следующем году построят часть парка в пойме речки 1-й Ельцовки.
Разрешение на ввод двух домов и трехуровневой парковки компания «Ельцовский парк» получила 2 декабря. Оба дома 17-этажные с одним подъездом, один из них имеет необычную овальную форму. В домах 142 и 143 квартиры, в продаже от застройщика их уже нет. На перепродаже можно найти варианты по цене от 3,2 миллиона рублей за студию площадью 24 кв. м.
В трехуровневой, частично подземной автостоянке 99 машино-мест. В домах предусмотрены коммерческие помещения: магазины и помещения для мастерских художников с местами общего пользования. Как помещениями распорядятся покупатели, в компании пока не знают.
Участок, на котором построены дома, застройщик разделил на две части: на второй, между руслом речки и ее притоком, компания «Ельцовский парк» построит первую часть запланированного парка. Для прохода в парк на часть территории домов наложат сервитут, а технический проезд для парковой техники организуют с улицы Танковой под пешеходным мостом.
— Над парковкой большая детская площадка только для жителей комплекса, поэтому никто не остался в накладе: жители получили и свою закрытую территорию, и парк, — рассказал журналисту НГС гендиректор компании-застройщика Евгений Гаврилов.
В здание парковки застройщик встроил лифт для маломобильных посетителей парка: в него предусмотрен отдельный вход, когда первый этап парка будет построен, и участок с благоустройством, и лифт передадут на баланс города, заверил Евгений Гаврилов.
Само строительство парка сдвинулось на 2022 год: первый этап планируют завершить к осени. В июле в мэрии после общественных обсуждений и доработки утвердили его концепцию, подробно о ней НГС писал здесь. К ноябрю территорию парка расширили почти до 10 гектаров, в перспективе власти рассчитывают присоединить к нему еще несколько участков.
Компанией «Ельцовский парк» руководит и владеет новосибирский предприниматель Евгений Гаврилов. Вместе с Александром Веретениным он также владеет ГК «Химметалл»: в группу входят компании, которые занимаются металлотрейдингом, производством ЖБИ и рядом строительных компаний. Собственные проекты группы — ЖК «Ельцовский парк» и комплекс «Никольский парк» в Октябрьском районе.
Совместно с группой «Новый мир» Евгения Шевченко и группой «НМК» Андрея Добринского «Химметалл» построил ЖК «История» на улице Кошурникова, дом на улице Немировича-Данченко, комплексы «Зенит», «Олимп», «Кропоткинский». В стадии реализации — ЖК «Нобель» и ЖК «Лев Толстой» на месте старых корпусов завода НЭВЗ, ЖК «Беринг» на берегу Оби.