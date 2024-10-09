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Город В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося берега 1-й Ельцовки

В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося берега 1-й Ельцовки

По данным властей, проблемы возникли возле дома в микрорайоне Нахаловка

1 598
10 комментариев

Режим повышенной готовности могут ввести возле дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12

Мэрия Новосибирска хочет ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося берега реки 1-я Ельцовка в микрорайоне Нахаловка. Проект постановления об этом опубликовали на муниципальном портале.

Режим повышенной готовности планируют ввести, чтобы предотвратить обрушение берега реки в районе дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12. Согласно документу, органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, спасателей, департамент энергетики и ЖКХ переведут в режим повышенной готовности.

Также департаменту ЖКХ хотят поручить найти жилые помещения маневренного фонда для тех, кто проживает на улице 2-я Береговая, 12.

Пока опубликовали только проект постановления, мэр Новосибирска не подписал его, в документ могут быть внесены изменения. Режим повышенной готовности может помочь мэрии быстрее отремонтировать берег и найти подрядчика.

Недавно возле домов на улице Танковой, 22 и 24 образовался провал. В мэрии Новосибирска отметили, что подобное произошло из-за подмыва грунта грунтовыми водами. Возле новых домов ЖК «Ельцовский парк», построенных над слиянием 1-й Ельцовки и ручья Сухой Лог, также появились провалы и трещины.

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Комментарии
10
Татьяна 53
29 минут
Провал за провалом.
Гость
21 минута
Переселят жильцов, а потом много квартирные дома понастроят и все отлично будет
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