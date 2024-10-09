В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося берега 1-й Ельцовки

Режим повышенной готовности могут ввести возле дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12 Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Мэрия Новосибирска хочет ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося берега реки 1-я Ельцовка в микрорайоне Нахаловка. Проект постановления об этом опубликовали на муниципальном портале.

Режим повышенной готовности планируют ввести, чтобы предотвратить обрушение берега реки в районе дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12. Согласно документу, органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, спасателей, департамент энергетики и ЖКХ переведут в режим повышенной готовности.

Также департаменту ЖКХ хотят поручить найти жилые помещения маневренного фонда для тех, кто проживает на улице 2-я Береговая, 12.

Пока опубликовали только проект постановления, мэр Новосибирска не подписал его, в документ могут быть внесены изменения. Режим повышенной готовности может помочь мэрии быстрее отремонтировать берег и найти подрядчика.