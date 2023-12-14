«Набивают карманы в нашем лесу»: на берегу Обского моря рубят сосновый бор — под топор попали здоровые деревья

Сосновый бор около села Боровое попал под вырубку — местные жители уверяют, что лесорубы регулярно пилят деревья в одном из лучших мест в окрестностях Новосибирска, в узкой полосе леса вдоль Обского моря. В Минприроды заверяют, что работы согласованы и ведутся в интересах сибиряков. По мнению местных жителей, на деле происходит разграбление уникального леса. В ситуации уже разбирается прокуратура, подробности узнал корреспондент НГС.
Снова рубят
В курортной зоне в окрестностях села Боровое начали вырубать сосновый бор. Фото и видео с мест заготовки в редакцию прислали местные жители.
— Наша небольшая, но любимая лесополоса у пляжа за последние годы поредела, остался один молодняк почти, — рассказала НГС автор видео Галина Кириллова. — Вы посмотрите на кадры, которые я сняла, какой массивный брус. На наших глазах под видом санитарной вырубки заготавливают деловой лес. Набивают карманы в нашем лесу.
Водитель спецтехники Бердского лесхоза, который ведёт работы на бердском участке Искитимского лесничества, предъявил жителям разрешение на выборочную вырубку 142 кубометров леса. Галина Кириллова уверяет, что лесники при этом выходят за рамки рядовой санитарной вырубки — так было и три года назад, когда они оставили после себя не только следы работ, но и мусор.
По данным «Контур.Фокус», акционерное общество «Бердский лесхоз», которое раньше было государственным унитарным предприятием, занимается лесозаготовками. Гендиректор — Валерий Носков, акционеры предприятия скрыты. По итогам 2022 года акционерное общество отчиталось о выручке в 108,2 миллиона рублей и чистой прибыли в 2,7 миллиона.
Женщина уже обращалась в прокуратуру Новосибирской области с жалобой на сплошные вырубки в бору под видом санитарной, которые, с ее слов, велись здесь с ноября 2021 года. В жалобе (копия имеется в распоряжении НГС) указано, что работы ведут в глубине леса, а спиленные деревья отмеряют по 6 м и складывают тут же. И счет идет уже на сотни деревьев.
— Вырубленные насаждения не имеют признаков каких-либо повреждений. По визуальному осмотру вырублены наиболее жизнеспособные деревья, — замечает Галина КирилловаЮ просят прокуратуру проверить законность действий лесхоза.
Женщина утверждает, что после рассмотрения ее жалобы сплошные вырубки прекратились вплоть до ночи 6 декабря, когда местные жители застали сотрудников бердского лесхоза у крупных спиленных сосен.
Реакция властей и органов
В администрации Боровского сельсовета 12 декабря сообщили НГС, что «Бердский лесхоз» уведомил их о вырубке, предоставив необходимые документы учета. При этом негодование местных жителей не осталось без реакции.
— В связи с возникшим по данному поводу социальным напряжением и недовольством многих жителей с. Боровое, администрацией Боровского сельсовета были направлены обращения в прокуратуру Новосибирского района и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру о проведении проверки на предмет законности ведения лесохозяйственной деятельности АО «Бердским лесхозом» в бору с. Боровое, — говорится в ответе Боровского сельсовета на запрос НГС.
В прокуратуре региона подтвердили поступившее обращение и заявили о проведении проверки.
— Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой по поступившим сведениям о нарушении лесного законодательства организована проверка по факту проводимой в с. Боровое вырубки деревьев. Прокуратура оценит законность вырубки, проверит наличие разрешительной документации, соблюдение правил заготовки древесины. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В министерстве природы Новосибирской области НГС заверили, что добровольно-выборочная вырубка в селе Боровое ведется на законным основаниях, и о ней заранее уведомляли администрацию Боровского сельсовета, прокуратуру и органы внутренних дел.
— Добровольно-выборочная рубка является лесохозяйственным мероприятием, направленным на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду, — объяснили в Минприроды цели вырубки в бору.
В министерстве сообщили, что проведение добровольно-выборочных рубок связано, прежде всего, с возрастной структурой насаждения на относительно небольшой площади в 3,6 га.
В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса в Нижней Ельцовке. Там хотели построить новый жилой комплекс.