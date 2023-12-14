«Набивают карманы в нашем лесу»: на берегу Обского моря рубят сосновый бор — под топор попали здоровые деревья

Снова рубят

В курортной зоне в окрестностях села Боровое начали вырубать сосновый бор. Фото и видео с мест заготовки в редакцию прислали местные жители.



— Наша небольшая, но любимая лесополоса у пляжа за последние годы поредела, остался один молодняк почти, — рассказала НГС автор видео Галина Кириллова. — Вы посмотрите на кадры, которые я сняла, какой массивный брус. На наших глазах под видом санитарной вырубки заготавливают деловой лес. Набивают карманы в нашем лесу.



Водитель спецтехники Бердского лесхоза, который ведёт работы на бердском участке Искитимского лесничества, предъявил жителям разрешение на выборочную вырубку 142 кубометров леса. Галина Кириллова уверяет, что лесники при этом выходят за рамки рядовой санитарной вырубки — так было и три года назад, когда они оставили после себя не только следы работ, но и мусор.