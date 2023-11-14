«Отклонение от нормы»: под Новосибирском в ноябре проснулись комары

— Да ничего удивительного! Если рассматривать погоду такую, какая она сейчас, то появление комаров и других насекомых — это обычное явление в случае потепления, — объясняет энтомолог Юрий Юрченко. — Да, комары, летающие в ноябре, это отклонение от нормы. Ну так мы же понимаем, что отсутствие снега и плюсовые температуры в середине ноября — это тоже отклонение от нормы. Причем колебания аномальные. К сожалению, это отголоски тех явлений на планете, которые любят называть потеплением климата.

