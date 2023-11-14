«Отклонение от нормы»: под Новосибирском в ноябре проснулись комары

Фотограф Закир Умаров запечатлел под Новосибирском необычное для ноября насекомое: на снегу возле Карпысакского водопада в Тогучинском районе был замечен комар.
По словам фотографа, это был не единственный экземпляр у Карпысакского водопада. НГС обратился к эксперту, чтобы выяснить, с чем может быть связано появление насекомых.
— Да ничего удивительного! Если рассматривать погоду такую, какая она сейчас, то появление комаров и других насекомых — это обычное явление в случае потепления, — объясняет энтомолог Юрий Юрченко. — Да, комары, летающие в ноябре, это отклонение от нормы. Ну так мы же понимаем, что отсутствие снега и плюсовые температуры в середине ноября — это тоже отклонение от нормы. Причем колебания аномальные. К сожалению, это отголоски тех явлений на планете, которые любят называть потеплением климата.
Юрченко уточнил, что часть видов комаров в наших условиях пережидают зиму в состоянии взрослых насекомых в дуплах, в пещерах, в подвалах, погребах людей. Сейчас погода сбила их ритмы зимовки, поэтому насекомые могут свободно перелетать с места на место.
Специалист Лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН отметил, что зимние полеты опасны только для комаров — они могут погибнуть при похолодании, не долетев до зимовочного укрытия. По словам энтомолога, на популяции эти вылеты не отразятся: нас три десятка видов комаров, а тех, которые зимуют во взрослом виде, единицы.
Также энтомолог отметил, что в кадр попал некровососущий комар: у него нет колющего хоботка.
Накануне синоптики объяснили, почему в ноябре в Новосибирске плюсовая температура и бесконечный дождь.