freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 92.12
eur 98.53
Тема дняЧто известно о парне, погибшем от рук подростков
Все новости
Все новости

«Отклонение от нормы»: под Новосибирском в ноябре проснулись комары

Один даже попал в объектив местного фотографа

901

Во время съемки на улице было +5 градусов

Поделиться

Фотограф Закир Умаров запечатлел под Новосибирском необычное для ноября насекомое: на снегу возле Карпысакского водопада в Тогучинском районе был замечен комар.

По словам фотографа, это был не единственный экземпляр у Карпысакского водопада. НГС обратился к эксперту, чтобы выяснить, с чем может быть связано появление насекомых.

— Да ничего удивительного! Если рассматривать погоду такую, какая она сейчас, то появление комаров и других насекомых — это обычное явление в случае потепления, — объясняет энтомолог Юрий Юрченко. — Да, комары, летающие в ноябре, это отклонение от нормы. Ну так мы же понимаем, что отсутствие снега и плюсовые температуры в середине ноября — это тоже отклонение от нормы. Причем колебания аномальные. К сожалению, это отголоски тех явлений на планете, которые любят называть потеплением климата.

Юрченко уточнил, что часть видов комаров в наших условиях пережидают зиму в состоянии взрослых насекомых в дуплах, в пещерах, в подвалах, погребах людей. Сейчас погода сбила их ритмы зимовки, поэтому насекомые могут свободно перелетать с места на место.

Специалист Лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН отметил, что зимние полеты опасны только для комаров — они могут погибнуть при похолодании, не долетев до зимовочного укрытия. По словам энтомолога, на популяции эти вылеты не отразятся: нас три десятка видов комаров, а тех, которые зимуют во взрослом виде, единицы.

Также энтомолог отметил, что в кадр попал некровососущий комар: у него нет колющего хоботка.

Накануне синоптики объяснили, почему в ноябре в Новосибирске плюсовая температура и бесконечный дождь.

По теме

КомарыПогодные аномалииНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter