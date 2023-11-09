«Каждая чашка приносит в организм порцию микропластика». Биологи и экологи рассказали про опасность чайных пакетиков

Экоактивисты призывают избавиться от чайных пакетиков. Они приводят аргументы: при погружении чайного пакетика в кипяток моментально выделяются микропластик и нанопластик, которые могут быть смертельно опасны для здоровья человека. Кроме того, они практически не поддаются переработке и не разлагаются в природе. Наши волгоградские коллеги из V1.RU поговорили с экоактивистом и экспертами и узнали, насколько пластик опасен для человека и экологии, какие есть альтернативы и насколько отличаются вкусовые качества у пакетированного чая и чая рассыпного.
О негативном воздействии пакетированного чая сообщил региональный оператор «ЭкоЦентр». По словам сотрудников, вместе с маленьким пакетиком чая мы потребляем огромное количество пластика.
— При погружении чайного пакетика в кипяток моментально выделяются около
Сотрудники «ЭкоЦентра» добавили, что чайные пакетики опасны не только для здоровья человека, но и для природы, так как они совсем не разлагаются. Особенно подвержены воздействию чайных пакетиков водоемы.
— Чайные пакетики не перерабатываются, а сразу направляются на полигон, — рассказали сотрудники «ЭкоЦентра». — Чайные пакетики — удобно и быстро, но не безопасно. Мы проводили эксперимент. Под микроскоп положили чайный пакетик и посмотрели, сколько пластика он выделяет. Микропластик мы можем вдыхать, водные экосистемы подвержены его воздействию. 80% загрязнений, которые попадают в водоемы, это пластик. Даже те пакетики, на которых пишут, что они на бумажной основе, в них есть полимеры. Знайте, что каждая чашка с заваренным пакетиком чая приносит в наш организм свою порцию микропластика.
Экоактивист Роман Себекин считает, что сам по себе пакетированный чай — большая опасность. Помимо его внешней оболочки, которая состоит из пластика и металла, его содержимое ничем не лучше. По его словам, в них содержится только пыль.
— Оболочка пакетика — либо целлюлоза, либо пластик. В магазинах чаще всего можно встретить именно пластик, — говорит экоактивист. — Плюс металл и клей, которым скрепляют пакетик. Вроде бы один маленький чайный пакетик — это немного. Но в масштабах целого города — это тонны. А в пакетике непонятно, что насыпано. Там просто какая-то пыль. Мы вроде видим, что цвет коричневый, но вдруг это земля? В рассыпчатом чае хотя бы известен состав. И во вкусе листовой чай намного лучше. Я покупаю чай и травы на рынке. Ты понимаешь, что можешь засыпать чабрец, мяту, душицу. И вкусно, и полезно.
Биолог, научный сотрудник института естественных наук ВолГУ Николай Онистратенко подчеркивает, что чайные пакетики наносят вред почве. Особенно опасны чайные пакетики на основе синтетики.
— Любой пакетик выполняет следующую роль: сохраняет свойства чая в нормальном потребительском виде, — объясняет ученый. — После того как он заваривается, нужные вещества из пакетика поступают в воду, а пакетик выкидывается. Дальнейшая его судьба зависит от состава. Материал самого пакетика бывает разный: хлопчатобумажный и синтетический. Хлопчатобумажные будут перевариваться микроорганизмами чуть хуже, потому что они глубоко структурированы. У синтетических есть положительные свойства. Например, они долго хранятся. Но они почти не разлагаются в почве. Подобного рода премиальные пирамидки чая накапливаются в огромном количестве и создают общий фон загрязнения.
По словам биолога, даже бумажные стаканчики, которые продавцы называют экологичными, покрыты полимерной пленкой.
— Большинство «экологичных» бумажных стаканчиков изнутри покрыты тончайшей синтетической полимерной пленкой, которая при разложении целлюлозной основы стаканчика остается в почве, измельчается до мельчайших чешуек и включается в биогенный оборот уже как частицы микропластика, — объясняет ученый. — Такой подход производителей, когда продукт или технология номинально заявляются экологичными без честного отчета об опасностях, называют «гринвошинг».
Ученый подчеркивает, что из всех видов пластика наиболее опасны для человека и окружающей среды полиэтиленовые пакеты. Биолог проводил исследования в Краснодарском крае в Черном море. Результаты впечатляют. В дельфинах и мидиях был обнаружен микропластик.
— Уже много раз написано о повышенной опасности «биоразлагаемого» пластика, который поставляет в природу множество своих микро- и наночастиц, загрязняет почвы и воды, поедается животными, переносится ветром и вдыхается нами с пылью, — рассказывает ученый. — В 2020–2022 годах мы обнаруживали частицы микропластика в пищеварительной системе и мышечной ткани мидий. Крупные яркие частицы проглатываются рыбой. В дальнейшем такая фаршированная пластиком рыба становится добычей дельфинов. Выделяемые из пластика вещества отравляют окружающую среду и поступают в организм животных при поедании. Непереваренные полимеры со временем накапливаются в пищеварительной системе морских млекопитающих, что может привести к непроходимости кишечника.
Ученый ранее уже говорил о деградации биосферы. Биолог подчеркивал обилие микропластика в тканях человека и органах человека и животных, что приводит к неблагоприятным последствиям. Николай Онистратенко предлагает возвращаться к «оборотной» таре, которая снизит негативное воздействие на окружающую среду: стеклянные упаковки, металлические консервные банки, авоськи-шоперы и так далее.