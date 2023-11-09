«Каждая чашка приносит в организм порцию микропластика». Биологи и экологи рассказали про опасность чайных пакетиков

— Оболочка пакетика — либо целлюлоза, либо пластик. В магазинах чаще всего можно встретить именно пластик, — говорит экоактивист. — Плюс металл и клей, которым скрепляют пакетик. Вроде бы один маленький чайный пакетик — это немного. Но в масштабах целого города — это тонны. А в пакетике непонятно, что насыпано. Там просто какая-то пыль. Мы вроде видим, что цвет коричневый, но вдруг это земля? В рассыпчатом чае хотя бы известен состав. И во вкусе листовой чай намного лучше. Я покупаю чай и травы на рынке. Ты понимаешь, что можешь засыпать чабрец, мяту, душицу. И вкусно, и полезно.