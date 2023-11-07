«Жарили батареи под проводами»: под Новосибирском завод радиаторов поставил на улице дымящую печь — это разозлило соседа

Дошел до Роспотребнадзора

Сергей Бочаров — индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал НГС, что занимается гибкой проволоки. Он — собственник одного из производственных помещений и земельной доли на улице Карьермочищенская, 3 в поселке Озерный. Правда документы на право собственности предоставить в редакцию не смог.



По данным 2ГИС, по этому же адресу находятся производственно-складская база и завод чугунных радиаторов — ООО «НСК-БАТ». Бочаров уверяет, что соседи по бизнесу арендуют лишь площади, без земли под ними. Он недоволен, что завод якобы может загрязнять территорию здания.