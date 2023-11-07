«Жарили батареи под проводами»: под Новосибирском завод радиаторов поставил на улице дымящую печь — это разозлило соседа

В поселке Озерный Новосибирской области разгорелся промышленный скандал. Один из местных коммерсантов обвинил соседей по бизнесу — завод чугунных радиаторов — в том, что они сжигают что-то в печи прямо на улице и дымят по ночам. Оппонент в свою очередь заявил, неприятель якобы рассыпает по территории их завода свою золу. НГС выслушал все стороны конфликта и узнал у экспертов, законно ли то, что происходит в промзоне, при чем тут экология.
Дошел до Роспотребнадзора
Сергей Бочаров — индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал НГС, что занимается гибкой проволоки. Он — собственник одного из производственных помещений и земельной доли на улице Карьермочищенская, 3 в поселке Озерный. Правда документы на право собственности предоставить в редакцию не смог.
По данным 2ГИС, по этому же адресу находятся производственно-складская база и завод чугунных радиаторов — ООО «НСК-БАТ». Бочаров уверяет, что соседи по бизнесу арендуют лишь площади, без земли под ними. Он недоволен, что завод якобы может загрязнять территорию здания.
Предприниматель жалуется, что завод разместил на улице печь. Плюсом к этому, говорит сибиряк, работники предприятия используют «Керхер» для промывки деталей — и вода с пеной могут растекаться по земле и портить ее состояние. В общем — уверен Сергей — сплошные нарушения.
Сергей Бочаров предоставил ролики с места. На одном из них видно, как некий мужчина действительно моет нечто похожее на коврик или металлический лист. На других — работает печка. Коммерсант опасается, что дым и моющие средства могут навредить экологии. Он пожаловался в Роспотребнадзор.
— Я стараюсь соблюдать требования технической безопасности и промсанитарии. В отличие от моего соседа..., — говорится в обращении предоставленном в редакцию.
НГС направил запрос в региональный Роспотребнадзор. Там сообщили, что без согласия заявителей не вправе разглашать информацию о них и о том, что содержится в их обращениях.
И жгли, и мыли
По данным «Контур.Фокус», ООО «НСК-БАТ» зарегистрировано в марте 2022 года. Юридический адрес организации: Армейский микрорайон, 14. Карты 2ГИС показывают, что это и есть здание на Карьермочищенской, 3. Руководитель «НСК-БАТ» — Александр Силкин. Он также числится директором ООО «Металпрофи».
На конец прошлого года выручка «НСК-БАТ» составила 274 тысячи, а чистая прибыль — 23 тысячи рублей. По информации сервиса, численность сотрудников ООО — 0 человек. У организации есть сайт, на котором указано: «Магазин сантехники». Там размещены фотографии различных радиаторов.
По одному из номеров, указанных в 2ГИС, НГС позвонил на завод «НСК-БАТ». Трубку взял мужчина, который назвал свои имя и отчество, но отказался говорить фамилию и должность. В разговоре он упомянул, что «не собственник и находится в аренде». Он подтвердил: на улице у предприятия установлена печь. Заверил: «Мы когда-то там жгли <…> Какие-то детали и, может быть, мусор иногда. У него еще старые видео сохранились».
Мужчина не стал опровергать, что сотрудники предприятия могли промывать железо на улице. Он прокомментировал это следующим образом:
— Это территория промназначения. Да, мы «Керхером», может быть, могли какие-то железки ополоснуть. Ничего такого: ущерба никакого нет. Не больше того, что, [допустим] машину помыли.
Сотрудник «НСК-БАТ» упомянул, что Сергей Бочаров тоже не так прост и якобы топит свою печь углем. Он предположил, что Сергей может выбрасывать золу за пределы своего долевого участка, в том числе на проезд.
— Это пожароопасно: в производственном помещении химикаты хранятся, еще что-то. Он всё это игнорирует <…> Ему никто ничего не говорит, так как это его дело и его собственность. Но почему-то золу после своей печки он выкидывает на нашу территорию и проезд. Я ему один раз сказал, два раза сказал, но он не понимает. В итоге я — ему: «Продолжите кидать — я эту золу вам под дверь буду выбрасывать» <...> Пускай в какое-то корыто, еще что-то.
Сергей подтвердил НГС, что действительно топит печь углем, но на дорогу ничего не выкидывает. По его словам, зола может оставаться «до весны, а потом вывозится».
Собеседник из «НСК-БАТ» уверяет, что Сергей Бочаров также самовольно поставил на территории забор. Сотрудник завода — в недоумении.
— Он решил просто отгородить территорию. Мы вызвали полицию — ему сотрудники говорят: «На каком вообще основании вы здесь ставите забор?» Он отвечает: «Это моя собственность». Ему объясняют: «Это общедолевая собственность» <…> Сейчас юристы готовят [документы] в суд, — утверждает он.
В ответ на вопрос о том, действительно ли был установлен забор, Сергей ответил следующее:
— Перед зданием есть тротуар и газон, которые находятся в долевой собственности у нескольких владельцев <…> Забор еще не стоит, но скоро будет — он по границам участка в долевой собственности.
В ответ на дальнейшие, уточняющие вопросы Сергей отметил, что ставил столбы. «Надо же от непрошенных гостей огородиться, и чтоб порядок был», — объяснил предприниматель.
Мнение соседей
НГС дозвонился до магазина запчастей «Автодрайв», который работает на Карьермочищенской, 3. В истории с «НСК-БАТ» там встали на сторону Сергея Бочарова.
— Наверное, год или больше они жарили эти батареи под проводами цепушки, которые шли к нашему зданию. Огонь поднимался. Они жгли паллеты, всякую деревяшку. На сегодняшний день к цепушке, где у нас висят счетчики, из-за них подойти крайне трудно. Там всё завалено отходами от батарей, гвоздями и так далее. Они это всё это раскидывают и по земле, которая им не принадлежит, и по дороге, — поделились своей версией в автосалоне.
Что говорят эксперты
Доктор технических наук, заведующий кафедрой «Инженерные проблемы экологии» НГТУ Владимир Ларичкин дал НГС свою оценку ситуации.
— По идее есть понятие ОВОС. Это оценка воздействия на окружающую среду — допустим, какого-то строящегося или ремонтируемого объекта и так далее. То есть в проекте должен быть раздел ОВОС. <…> Первое, что нужно сделать, — это обратиться в Росприроднадзор, чтобы там [сотрудники] могли заполучить, посмотреть нужную документацию. Если это производственная зона, то на нее должна быть государственная экспертиза. Если у человека, который дымит, она есть, то ее надо внимательно изучить. Какие там источники [загрязнения]? Либо он ввел что-то дополнительное; либо они просто не были там обозначены, и так далее <…> Кроме того, есть понятие общественной экспертизы. Если, например, люди недовольны, то они могут объединиться. Можно собраться и написать письмо в Минприроды НСО. По идее [в министерстве] должны разбираться, потому что у них на учете стоят все зарегистрированные предприятия. У них должна быть вся документация.
НГС направил запросы в правительство Новосибирской области, Минприроды региона и администрацию Мочищенского сельсовета. В последней нам ответили, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки Мочищенского сельсовета территория относится к производственной зоне.
Юрист Максим Колесников сказал НГС, что по конфликту нельзя дать однозначный прогноз. По его словам, для этого нужно учесть множество нюансов.
— Чтобы ответить что-то однозначное, в таких вопросах нужно учитывать массу нюансов. Начиная от категории земель и видов разрешенного использования (например, промзона — это условно, в законодательстве другие категории), заканчивая реальным пониманием — что там за печки и для чего они, какие детали, от чего и где конкретно мыли, какое там водоотведение организовано и так далее.
Что известно о собственниках земли
По данным «Контур.Фокус», большинство собственников земельного участка на Мочищенской, 3 — физические лица. В выписках с сервиса не указывается адрес территории — только кадастровый номер. В информации о владельцах несколько раз фигурирует ООО «Аланта», которое неоднократно продавало свои доли. Однако, 15/731 доля по-прежнему остается в праве организации. В графе «Дата и основание прекращения права» — пусто. При этом юридическое лицо под указанным ИНН было ликвидировано в 2022 году. Его учредителем был Дмитрий Дикий.
В «НСК-БАТ» НГС дали контакты мужчины, которого представили Алексеем и назвали собственником. На предприятии не уточнили, чем именно он владеет — помещением, долей земли или чем-то еще. Алексей от комментариев отказался.
В конце октября жительница Новосибирска заметила густой иссиня-черный дым на ТЭЦ-2. НГС разбирался, в чем дело.