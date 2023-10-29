«Иссиня-черный»: жительница Новосибирска заметила густой дым на ТЭЦ-2

29 октября в Новосибирске заметили черный дым на ТЭЦ-2. Фотографии произошедшего прислала в редакцию читательница НГС Лилия. Она уточнила, что живет в микрорайоне Чистая слобода, женщина сделала снимки на улице Спортивной.
— Вид с Чистой слободы. ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 по-разному топят, — написала женщина. — ТЭЦ-2 та, где иссиня-черный дым, а рядом слабо дымится ТЭЦ-3.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК. Специалисты уточнили, что ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.
— Очистное оборудование функционирует без сбоев. Эффективность очистки дыма — на уровне 97–98%, — сообщили в компании.
Разницу между объемами пара в дымовых газах между ТЭЦ в пресс-службе СГК объяснили типами систем золудаления — они отличаются на теплоэлектроцентралях.
— ТЭЦ-2 использует влажный способ очистки: работают три скруббера и четыре эмульгатора. Этот тип газоочистки больше распространен на станциях, работающих на каменном угле, — пояснили в организации. — При понижении температуры наружного воздуха очистное оборудование дает больше пара в составе дымовых газов, чем, например, при сухом способе очистки электрофильтрами, как на ТЭЦ-3.
В пресс-службе СГК объяснили, как работает скруббер. По словам специалистов, дымовые газы на входе в устройство орошаются водой, из-за чего частицы золы оседают внутри капель. После этого пылеводяная взвесь закручивается и прижимается к стенкам центробежной силой — загрязнённая жидкость стекает вниз и смывается с решетки-каплеуловителя, а очищенный газ идет наверх.
Эмульгатор, по информации СГК, отличается от скуббера внутреннем оборудованием: внизу устройства находится раскручиватель, наверху — завихритель.
— Освещенность тоже имеет значение: визуально дым и пар могут выглядеть темнее, — объяснили в СГК разницу в объемах пара на ТЭЦ.
Несколько дней назад на ТЭЦ-2 также пошел черный дым. В СГК уточнили, что там проводили розжиг двух котлов.