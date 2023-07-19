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Под Новосибирском проведут взрывные работы — зачем они нужны

Взрывы произойдут в течение трех часов

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Работы проведут на карьере

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В Чернореченском карьере в Искитимском районе 20 июля проведут взрывные работы. Они продлятся три часа.

Об этом сообщили в администрации Искитимского района:

— По сообщению ЗАО «Чернореченский карьер», 20 июля 2023 года в период с 12:00 до 15:00 местного времени на ЗАО «Чернореченский карьер» запланировано проведение взрывных работ.

На Чернореченском карьере добывают известняк и сланец для производства. Породу взрывают, а потом вывозят на производство цемента. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как устроен этот процесс.

ИскитимЦементВзрывКарьер
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