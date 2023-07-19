Под Новосибирском проведут взрывные работы — зачем они нужны

В Чернореченском карьере в Искитимском районе 20 июля проведут взрывные работы. Они продлятся три часа.
Об этом сообщили в администрации Искитимского района:
— По сообщению ЗАО «Чернореченский карьер», 20 июля 2023 года в период с 12:00 до 15:00 местного времени на ЗАО «Чернореченский карьер» запланировано проведение взрывных работ.
На Чернореченском карьере добывают известняк и сланец для производства. Породу взрывают, а потом вывозят на производство цемента. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как устроен этот процесс.