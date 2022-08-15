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20 мешков с безответственностью отдыхающих: на Центральном пляже Обского моря прошел субботник

Территорию пляжа так и не передали в собственность мэрии — она остается «беспризорной»

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Сейчас пляж находится в федеральной собственности (у «ВерхнеОбьрегионводхоз»), хотя еще год назад <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/25/71282255/" class="_" target="_blank">ходили разговоры</a>, что пляж заберет себе мэрия

Сейчас пляж находится в федеральной собственности (у «ВерхнеОбьрегионводхоз»), хотя еще год назад ходили разговоры, что пляж заберет себе мэрия

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В субботу, 13 августа, активисты собрали 20 мешков мусора на Центральном пляже Академгородка. Организатором этой акции стал Андрей Сивенок, создатель паблика «Ненаучный городок». Хотя формально пляж имеет собственника, но вот обслуживать его некому. Убирать берег Обского моря отправились 10 неравнодушных к судьбе пляжа людей, среди которых оказались корреспонденты НГС. Показываем, как это было.

Центральный пляж Обского моря является любимым местом отдыха многих жителей Новосибирска. Стихийные мусорки посреди пляжа и импровизированные ямы-уборные — яркие доказательства этой привязанности. Город не может выделять деньги на его благоустройство, так как пляж находится на федеральной земле. Задача очищения побережья неофициально легла на плечи активистов и волонтеров.

— В Академе любая экологическая инициатива — сразу очень большое эмоциональное сопереживание у людей, — Андрей Сивенок

— В Академе любая экологическая инициатива — сразу очень большое эмоциональное сопереживание у людей, — Андрей Сивенок

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Центральный пляж любят не только жители Академгородка, но и всего Новосибирска

Центральный пляж любят не только жители Академгородка, но и всего Новосибирска

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— Уборка — это не только про уборку, но и про прийти и сделать что-то вместе. Как-то повлиять на ситуацию здесь. Можно долго писать, что здесь грязно. Я не то чтобы очень одобряю субботники в обычном виде, когда вышли в парк и убрались, потому что парком должны заниматься, есть ответственные структуры. Ну, а здесь такое место — его тяжело убрать силами властей, — объясняет организатор акции Андрей Сивенок.

Иногда стихийные свалки появляются даже посреди пляжа

Иногда стихийные свалки появляются даже посреди пляжа

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На субботник пришли 9 человек (без учета корреспондента). В основном — студенты. Многие уже опытные: перчатки принесли свои, а небольшое количество коллег их не расстраивает. Знают, что нет заразительнее вещи, чем идея, а именно ее разносчиками стали волонтеры.

Среди активистов были студенты НГУ и ОмГУ

Среди активистов были студенты НГУ и ОмГУ

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— Мне кажется, это показывает, что даже небольшими делами можно по чуть-чуть, но улучшить среду вокруг себя. Может, это станет нормой для всех. Ну, то есть люди отдыхают, видят, что ходят какие-то студенты, мусор собирают, они задумаются: вот тут люди что-то делают, убираются, может быть, не стоит мусорить. Может, глобально это небольшой вклад в улучшение среды, но, как минимум, мне кажется, это ментально полезно. Как для активистов, которые убираются, так и для отдыхающих, — делится Стефания Глухова, студентка НГУ.

Раньше Центральный пляж облагораживала инициативная команда Akadembeach, но проект закрылся в 2021 году

Раньше Центральный пляж облагораживала инициативная команда Akadembeach, но проект закрылся в 2021 году

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Эффект «хорошего примера» оказал воздействие даже быстрее, чем ожидалось. К уборке одной из мусорных куч к активистам присоединилась группа отдыхающих.

— Мы половину убрали, увезли, но для остального мешков, тары — нет. А так штрафы за такое надо выписывать, гонять. Люди виноваты, конечно, не администрация. Никто не виноват, кроме людей. Люди пришли, намусорили и ушли. Почему за ними кто-то должен убирать? — возмущается один из отдыхающих Руслан Ореховский.

Во время предыдущей уборки в мае активисты нашли бутылку 2004 года

Во время предыдущей уборки в мае активисты нашли бутылку 2004 года

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Итогом двухчасовой уборки стали 20 мешков с мусором, которые активисты отнесли к стихийной мусорной свалке — так вывезут и старый мусор.

— Один человек может собрать три мешка за час, — Андрей Сивенок

— Один человек может собрать три мешка за час, — Андрей Сивенок

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НГС уже писали о непростой судьбе Центрального пляжа и о планах его благоустройства.

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