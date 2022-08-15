20 мешков с безответственностью отдыхающих: на Центральном пляже Обского моря прошел субботник

— Мне кажется, это показывает, что даже небольшими делами можно по чуть-чуть, но улучшить среду вокруг себя. Может, это станет нормой для всех. Ну, то есть люди отдыхают, видят, что ходят какие-то студенты, мусор собирают, они задумаются: вот тут люди что-то делают, убираются, может быть, не стоит мусорить. Может, глобально это небольшой вклад в улучшение среды, но, как минимум, мне кажется, это ментально полезно. Как для активистов, которые убираются, так и для отдыхающих, — делится Стефания Глухова, студентка НГУ.

