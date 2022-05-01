Жители Академгородка обсудили спорный Центральный пляж — архитекторы готовят проект

Участники вместе с архитекторами мастерской «АдаптикА» работали с историей места, архитектурным контекстом, определяли функциональные зоны пляжа: шумные и тихие зоны, места для арт-объектов. Результаты воркшопа архитекторы учтут при разработке проекта, который планируют подготовить до конца июля.



— Сроки обоснованы тем, что только в июне смогут сделать комплексное дендрологическое исследование — без него сложно что-то делать. Потом будет вторая встреча и, скорее всего, дополнительная встреча с молодежью, чтобы их точку зрения тоже учесть, — рассказала Евгения Леонтьева.



Сегодня территория пляжа не передана городу, поэтому выделить средства на комплексное благоустройство мэрия Новосибирска пока не может, объясняла вице-мэр Анна Терешкова. Но, по словам Евгении Леонтьевой, этот процесс запущен. Сейчас мэрия участвует в проекте как третья сторона, а основные работы будут проводить на средства мецената — его имя не называют.