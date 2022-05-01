Жители Академгородка обсудили спорный Центральный
пляж — архитекторы готовят проект
Пока территорию не передали городу, но в мэрии планируют ее развивать
30 апреля в «Точке кипения» в Академгородке прошел воркшоп по проекту развития территории Центрального пляжа — предложения горожан учтут при разработке проекта.
Как рассказала модератор мероприятия, архитектор-урбанист Евгения Леонтьева, в нем приняли участие около 30 новосибирцев — в основном опытные активисты Академгородка.
— Есть разрозненные инициативы как-то обустраивать эту территорию, и хотелось поднять дискуссию, нужно ли как-то систематизировать работу с этой территорией, — объяснила она цель воркшопа.
Участники вместе с архитекторами мастерской «АдаптикА» работали с историей места, архитектурным контекстом, определяли функциональные зоны пляжа: шумные и тихие зоны, места для арт-объектов. Результаты воркшопа архитекторы учтут при разработке проекта, который планируют подготовить до конца июля.
— Сроки обоснованы тем, что только в июне смогут сделать комплексное дендрологическое исследование — без него сложно что-то делать. Потом будет вторая встреча и, скорее всего, дополнительная встреча с молодежью, чтобы их точку зрения тоже учесть, — рассказала Евгения Леонтьева.
Сегодня территория пляжа не передана городу, поэтому выделить средства на комплексное благоустройство мэрия Новосибирска пока не может, объясняла вице-мэр Анна Терешкова. Но, по словам Евгении Леонтьевой, этот процесс запущен. Сейчас мэрия участвует в проекте как третья сторона, а основные работы будут проводить на средства мецената — его имя не называют.
— Пока он финансирует только исследовательскую часть — речи о других работах еще не идет, потому что не очень понятно, что именно там делать, с жителями мы как раз для этого собирались, — пояснила модератор воркшопа. — Когда территория перейдет мэрии, будет хорошо, если уже будет понимание, как ее развивать. Это план на
Обсуждение дизайн-проекта началось в конце марта 2022 года, городские власти также провели соцопрос о судьбе пляжа.
При этом сегодня есть активные жители Академгородка, которые обустраивают пляж своими силами. Подробнее об их проекте НГС рассказывал в 2020 году.