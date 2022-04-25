«Наступит лето и получается территория вообще ничья»: Новосибирск не может забрать себе Центральный пляж Академгородка
Он находится на федеральной земле, но сейчас обслуживать ее некому
Землю Центрального пляжа Академгородка до сих пор не передали в собственность мэрии Новосибирска. Она остается федеральной, что не позволяет городу ее обслуживать. Об этом сообщила сегодня вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время прямого эфира на НГС.
— Это для всех очень больная тема. Территория еще не перешла в собственность города. Несколько дней назад я написала повторное письмо. Как мне говорят, письмо еще не прошло согласование в Российской академии наук. Мы переживаем, понимаем, что наступит лето и получается территория вообще ничья. Она как бы федеральная, но юридически ее обслуживать будет некому.
Разрабатывать концепцию развития пляжа помогают активные жители.
— Мы как муниципалитет не можем деньги тратить на ту землю, которая не наша. Мы нашли инвестора, даже благотворителя, который дал денег на разработку концепции, которая 30 апреля будет представлена жителям на согласование и доработку, — объяснила Анна Терешкова.
Как сообщали ранее в мэрии, разрабатывать дизайн-проект благоустройства Центрального пляжа будет архитектурная мастерская «Адаптик-А».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Адаптик-А» появилось в 2013 году и занимается архитектурой, инженерными изысканиями и предоставляет технические консультации в этих областях. Учредители фирмы — Игорь Карнаухов, Александр Савинов, Павел Носарев. Выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиона рублей.
— Мы не можем приступить к реализации, пока земля не будет наша. Мы страшно переживаем, чтобы к началу сезона земля была наша. Чтобы мы могли ее хотя бы обслуживать, — отметила вице-мэр. — Мы прекрасно понимаем, что это знаковое место для Академгородка и города. — Мы даже не можем заняться уборкой. До тех пор, пока земля федеральная мы не можем на нее тратить деньги. Скорее всего нам придется все это проводить через какие-то акции, субботники.
НГС отправил запрос в Российскую академию наук по ситуации с пляжем.
О том, что Центральный пляж Академгородка передадут мэрии Новосибирска стало известно еще в 2020 году. Через год его так и не открыли.