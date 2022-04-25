«Наступит лето и получается территория вообще ничья»: Новосибирск не может забрать себе Центральный пляж Академгородка

Землю Центрального пляжа Академгородка до сих пор не передали в собственность мэрии Новосибирска. Она остается федеральной, что не позволяет городу ее обслуживать. Об этом сообщила сегодня вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время прямого эфира на НГС.

— Это для всех очень больная тема. Территория еще не перешла в собственность города. Несколько дней назад я написала повторное письмо. Как мне говорят, письмо еще не прошло согласование в Российской академии наук. Мы переживаем, понимаем, что наступит лето и получается территория вообще ничья. Она как бы федеральная, но юридически ее обслуживать будет некому.