Новосибирцев пригласили к обсуждению дизайн-проекта Центрального пляжа в Академгородке

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска пригласило горожан обсудить дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке.
На сайте мэрии сообщили, что департамент культуры, спорта и молодежной политики уже приступил к разработке концепции развития и благоустройства пляжа. Сейчас проходит ее первый этап — хотят услышать пожелания жителей города.
Новосибирцы могут принять участие в специальном опросе, который продлится до 15 апреля. Разрабатывать дизайн-проект благоустройства Центрального пляжа будет архитектурная мастерская «Адаптик-А».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Адаптик-А» появилось в 2013 году и занимается архитектурой, инженерными изысканиями и предоставляет технические консультации в этих областях. Учредители фирмы — Игорь Карнаухов, Александр Савинов, Павел Носарев. Выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиона рублей.
В Новосибирске территорию бывшего парка «Городское начало» планируют реконструировать с участием группы «ВИС». Сейчас она ведет работы по строительству четвертого моста на этом участке набережной.