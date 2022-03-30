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Новосибирцев пригласили к обсуждению дизайн-проекта Центрального пляжа в Академгородке

Принять участие в опросе они могут принять уже сейчас — он продлится до 15 апреля

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Разработкой дизайн-проекта займется архитектурная мастерская «Адаптик-А»

Разработкой дизайн-проекта займется архитектурная мастерская «Адаптик-А»

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Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска пригласило горожан обсудить дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке.

На сайте мэрии сообщили, что департамент культуры, спорта и молодежной политики уже приступил к разработке концепции развития и благоустройства пляжа. Сейчас проходит ее первый этап — хотят услышать пожелания жителей города.

Новосибирцы могут принять участие в специальном опросе, который продлится до 15 апреля. Разрабатывать дизайн-проект благоустройства Центрального пляжа будет архитектурная мастерская «Адаптик-А».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Адаптик-А» появилось в 2013 году и занимается архитектурой, инженерными изысканиями и предоставляет технические консультации в этих областях. Учредители фирмы — Игорь Карнаухов, Александр Савинов, Павел Носарев. Выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиона рублей.

В Новосибирске территорию бывшего парка «Городское начало» планируют реконструировать с участием группы «ВИС». Сейчас она ведет работы по строительству четвертого моста на этом участке набережной.

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Центральный паркблагоустройствообсуждение
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