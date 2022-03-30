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Парк «Городское начало» предлагают для благоустройства концессионеру четвертого моста

Концепцию развития территории уже утвердили

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Парк «Городское начало» находился на правом берегу Оби

Парк «Городское начало» находился на правом берегу Оби

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В Новосибирске территорию бывшего парка «Городское начало» планируют реконструировать с участием группы «ВИС». Сейчас она ведет работы по строительству четвертого моста на этом участке набережной.

— Нам нужно соединить ту территорию Михайловской набережной, где была начата реконструкция, с той, где сейчас строится мост. Пока на сегодняшний день какую-то часть они нам обещали реконструировать. Потому что по обязательству они должны восстановить территорию такой, какая она была. Мы ведем переговоры о том, чтобы ее не восстановили, а сделали по новой нашей концепции, которая утверждена жителями, — рассказала 30 марта вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы узнать, на каких условиях она будет участвовать в реконструкции территории набережной. Ранее концессионер четвертого поста сообщал, что работы по благоустройству территории должны завершить не позже третьего квартала 2023 года.

В начале этого года новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста с высоты. Посмотрите, как выглядит масштабный объект.

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ВИСблагоустройствонабережнаячетвертый мостпарк «Городское начало»
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