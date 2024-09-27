Вот тебе, бабка, и Год семьи: 8 звездных браков, которые треснули по швам в 2024-м

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











2024 год провозгласили Годом семьи, но, похоже, звезды постепенно превращают его в год разводов. Знаменитости устроили череду расставаний, и даже двадцатилетние браки не могут устоять. Рассказываем о самых громких разрывах этого года.

Нюша и Игорь Сивов

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов сыграли шикарную свадьбу на Мальдивах в 2017 году. Казалось, у пары началась счастливая жизнь, и семь лет они жили душа в душу.

В 2022 году Нюша впервые намекнула на измену мужа. Затем певица то и дело появлялась на публике без обручального кольца, а из ее соцсетей пропали совместные кадры с Игорем Сивовым. Фанаты Нюши гадали, правда ли брак распался, но супруги хранили тайну.

Источник: Городские порталы

В 2024 году стало известно, что пара всё же разошлась.

— Да, в моей жизни правда происходит новая трансформация! Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить, — рассказала Нюша нашим коллегам из «СтарХита». — Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Супруги разошлись без скандалов и раздела имущества — пара продумала пути отступления заранее и заключила брачный контракт на берегу.

Игорь Сивов вспоминает прожитые годы с благодарностью и заявляет, что чувства всегда были искренни.

— Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими, — рассказал Игорь Сивов. — Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно всё друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время.

Алсу и Ян Абрамов

Алсу и Ян Абрамов познакомились в 2002 году. Между поп-звездой и сыном российского банкира сразу пробежала искра, но до отношений дело так и не дошло. Первое свидание случилось лишь в 2005 году. А спустя два месяца Ян сделал девушке предложение.

Свадьбу сыграли в шикарном концертном зале, а свидетельство о браке молодоженам выдал мэр Москвы Юрий Лужков. На свадьбе были Иосиф Кобзон и Владимир Жириновский. На праздник потратили около трех с половиной миллионов долларов.

Источник: Городские порталы

Сказка длилась 18 лет, пока в отношения не вклинился третий человек. Слухи о связи Решетовой и Абрамова разгорелись после того, как Яна Абрамова в компании модели заметили на вертолетной экскурсии. Бывшая Тимати тогда заявила, что для нее отношения с женатым человеком — табу. На это Алсу ответила коротко: «Врет».

В следующий раз тему подняли на премии «Мама года — 2024». У Алсу начали спрашивать об изменах мужа, на что она заявила, что не хотела бы «опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью».

— Я всегда молчала в тряпочку, но, честно говоря, даже у таких, как я, наступает предел терпения. Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами, — заявила Алсу.

Анастасия Решетова до сих пор отрицает свой вклад в звездный развод.

— Люди видят то, что они хотят видеть. И самое главное, что меня это никак не касается, это никак не касается моей реальной жизни, — подчеркнула Решетова. — Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, которые рядом со мной, с которыми я коммуницирую.

Алсу долго пыталась спасти брак и закрывала глаза на неверность мужа, но в итоге решила закончить отношения.

В прошлом году Алсу написала о том, что в ее жизни происходят «стрессовые изменения». Поклонники тут же догадались, что дело в семейных ссорах.

Источник: Алсу / Vk.com











Официально супруги развелись 27 августа 2024 года. Мирно разойтись не получилось: представители Яна Абрамова обвинили Алсу в измене и новом романе — якобы ради мужчины певица пытается отсудить у супруга пентхаус в Лондоне. В ответ женщина назвала мужа нарциссом и попросила не распространять слухи.

— Расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго. Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях, — написала Алсу. — Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы «сошли с ума».

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

Татьяна и Владислав Бакальчуки сошлись еще до того, как мир услышал о Wildberries. Свой бизнес женщина начала в 2004 году — находясь в декрете, она поняла, как мало времени у нее остается на походы в магазин. Тогда она придумала концепцию «Диких ягод».

Вместе с мужем они начали небольшое дело, которое за двадцать лет переросло в настоящую бизнес-империю.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Раскол произошел в 2024 году. Татьяна Бакальчук внезапно объявила о том, что ее компания объединяется с оператором наружной рекламы Russ. Супруг выступил резко против, но юридических прав сопротивляться у него не было, ведь ему принадлежал только 1% акций. Защиту мужчина попросил у Рамзана Кадырова и Тимати — они записали видео в поддержку Бакальчука.

Конфликт быстро перерос из делового в личный, и Татьяна Бакальчук подала на развод. Вскрылись и домашние ссоры: женщина заявила, что Владислав часто не ночевал дома, и все семейные проблемы рухнули на ее плечи. К тому же она призналась, что супруг ей изменял.

Пока деловые конфликты продолжаются и сегодня, личные отношения с мужем женщина оставила в прошлом — и даже поменяла фамилию на девичью.

— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она у себя в соцсетях.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова сошлись почти сразу после того, как шоумен развелся с Матильдой, с которой прожил восемь лет. В 2018 году лидер «Ленинграда» в четвертый раз стал мужем.

Источник: Городские порталы

Новая супруга оказалась на 18 лет младше Шнурова. Супруги расписались тайно, вдали от посторонних глаз. В 2021 и 2022 годах Ольга родила лидеру «Ленинграда» детей.

После замужества Ольга решила заняться бизнесом: в 2019 году она зарегистрировала ИП Шнурова Ольга Валерьевна, единолично владеет ООО «Ленинград Продакшн» и выступает там гендиректором. И компания, и ИП работают в области исполнительских искусств.

По мнению Ксении Собчак, именно из-за новой супруги группа «Ленинград» пришла в упадок.

— Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — концертным директором. Ну и сегодня «Ленинград» — это группа, которая выступает на корпоративах, а раньше собирала стадионы по всей стране. И всё это пришлось на время с Ольгой, — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

В 2024 году Абрамова решила расстаться со Шнуровым и подала на развод. Пара никак не комментировала разрыв, а судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Анна Седокова и Янис Тимма

Экс-солистка «ВИА Гра» и баскетболист Янис Тимма прожили вместе около пяти лет. Вокруг их отношений то и дело появлялись всё новые слухи: в СМИ всплывали истории о проблемах внутри пары, но Анна Седокова старалась не выносить сор из избы.

Источник: Анна Седокова / Vk.com











В 2024 году Седокова устала терпеть и объявила о том, что в отношениях с мужем действительно были постоянные конфликты. Супруги неоднократно ругались, мирились, но затем ссорились вновь. В итоге артистка не выдержала.

— Мы всё время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что всё, — признавалась Седокова. — Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если всё будет хорошо, сделаем новый».

7 сентября Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой. Женщина отпраздновала расставание сменой имиджа.

Источник: Аnnasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим, — отмечала Седокова. — Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть.

Лерчек и Артем Чекалин

Лерчек и Артем Чекалин поженились в 2012 году. Когда Валерия родила второго ребенка, она начала вести блог о трудностях материнства. Подписчики росли как на дрожжах, и к делу подключился и супруг. В 2020 году Лерчек и Артема уже знали как одних из главных инфобизнесменов, зарабатывающих миллионы.

Источник: Городские порталы

Счастливая жизнь закончилась, когда начались проблемы с законом. В 2023 году на супругов завели два уголовных дела по неуплате налогов. Они оказались должны почти 500 миллионов рублей. Блогерам удалось расплатиться с государством, но после этого отношения начали трещать по швам.

— Мы по-разному переживали стресс. Я пыталась себе придумать как можно больше занятий, а Артем, наоборот, ничего не хотел. Я пыталась его вытаскивать, но ничего не помогало, — признавалась Лерчек. — Моя основная обида была в том, что Артем не хотел проводить время со мной, я не чувствовала его любовь. А он, наоборот, говорил, что я ему нужна была рядом, а я где-то постоянно гуляла. На этой почве мы начинали ссориться, а из новой ссоры тянулось старое.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Официально блогеры развелись 14 августа. Расставание не прошло гладко: Лерчек сто раз пожалела о том, что не подписала брачный договор и им с супругом приходилось самим делить всё имущество.

— Делить — это вообще просто ужасно, — признавалась Лерчек. — Поэтому я говорю подписчикам: заключайте брачный договор.

SHAMAN и Елена Мартынова

Ярослав Дронов расписался со своей второй женой, Еленой Мартыновой, в 2017 году. Супруга рассказывала, что еще до того, как на артиста обрушилась слава, она верила в его успех, а родственники певца души не чаяли в Елене.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Личная жизнь влюбленных оставалась в тени. Лишь изредка SHAMAN жаловался на то, что ему не хватает времени на семью.

— Мы редко видимся. У меня график плотный, я постоянно в разъездах, а что касается кино, то у нас разные вкусы, — рассказывал Ярослав Дронов в 2023 году. — Как правило, я запираюсь у себя в студии, работаю, а она что-то смотрит там…

26 сентября 2024 года пара призналась, что больше так жить не может. В своих соцсетях супруги написали о том, что разводятся. По словам Ярослава, плотный график не оставляет времени на любовь.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав. — Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся, — резюмировала Елена Мартынова в соцсетях. — Это решение мы приняли совместно и считаем его верным.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сошлись в 2016 году. Ради звезды «Оттепели» (18+) и «Метода» (18+) режиссер расстался с супругой после 25 лет брака. После скромной свадьбы на 200 гостей молодожены зажили счастливо, а в марте 2021 года Паулина родила сына.

Но спустя семь лет семейной жизни поползли слухи о том, что брак Бондарчука дал трещину. В 2023 году пара перестала появляться вместе на красной дорожке, а обручальные кольца пропали с безымянных пальцев.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Однако режиссер настаивал на том, что его отношения с супругой в порядке.

— Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива — и это всё, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю, всё остальное не видится мне тем, что имеет определяющее значение.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Недавно в соцсетях вновь начали обсуждать расставание пары. Подписчики знаменитостей заподозрили актрису Софью Синицыну в том, что она разрушила пару Бондарчука и Андреевой, но девушка лишь иронизирует над этим в своих соцсетях.