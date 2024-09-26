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Культура «Девочки, он свободен»: россияне неоднозначно восприняли развод SHAMAN'а. Радость, грусть и злость фанатов — в комментариях

«Девочки, он свободен»: россияне неоднозначно восприняли развод SHAMAN'а. Радость, грусть и злость фанатов — в комментариях

Певец объявил о разводе со второй женой в соцсетях

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30 комментариев

Певец сообщил, что разводится со второй женой Еленой

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил о разводе со своей второй женой Еленой Мартыновой. Об этом супруги сообщили у себя в соцсетях. По словам мужчины, причиной развода стал плотный график, который мешал его личной жизни.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид, — написал артист у себя в Telegram-канале.

Фанаты и поклонницы сразу же отреагировали на нашу статью о разводе SHAMAN'а. Многие были в шоке от этой новости, а некоторые обрадовались новому статусу певца.

— Пургу несет, моряки дальнего плаванья месяцами дома не бывают, например, многие сегодня вынуждены по командировкам на Север, да что там… Отправлены на юго-запад страны и лишены общения с семьями. И это не является весомым аргументом для развода, если люди приняли серьезное решение создать семью. Что за поколение безответственных эгоистов, — негодует пользователь Е1.RU.

— Он женат на России! — отвечает ему другой читатель из Екатеринбурга.

— У SHAMAN'a может быть Только Одна Жена — это Россия, — поддерживает его пользователь NGS.RU из Новосибирска.

Другая часть пользователей отмечает, как не вовремя это случилось, или вовсе ругает за такой выбор.

— Дважды женился — дважды развелся. Год семьи и традиционных ценностей, — едко подмечает москвич на MSK1.RU.

— О боже… [глава Wildberries Татьяна] Бакальчук, [певец Сергей] Шнур (Шнуров. — Прим. ред.), теперь Шаман… Что дальше, как разорвать эту роковую цепь, — жалостливо просит комментатор «Фонтанки».

Фанатки сразу же поняли, что появился шанс привлечь внимание завидного холостяка. Некоторые поклонницы даже записывали видео и отправляли голосовые сообщения в чат с обсуждением развода певца в его Telegram-канале.

— Девочки, он свободен, — написала одна из комментаторов в Telegram-канале певца.

— Ну всё, в субботу увидимся, для тебя я всегда свободна, — задорно написала фанатка под постом SHAMAN'a.

Однако больше всего артист получил слов поддержки и теплых пожеланий.

— Главное, чтоб вы оба были счастливы. Берегите себя, Ярослав Юрьевич. Любим и поддерживаем, — написала Ирина под постом SHAMAN'a в его Telegram-канале.

— Очень жаль вашу пару… но мы любим тебя, а значит, и решение, — поддерживает артиста Татьяна Ганкова.

— Очень жаль! Вы невероятно гармоничная пара! Желаю вам отдохнуть и заново влюбиться друг в друга! Невероятно трудно делить любимого с целым миром! — пожелала под постом певца Наталья Науменко.

В статье MSK1.RU наши коллеги рассказали о том, что известно об отношениях SHAMAN'a и его жены Елены.

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Комментарии
30
Татьяна 53
52 минуты
Никогда не хотела иметь в друзьях, а тем более в мужьях артиста, спортсмена, что так девочки об них обмирают.
Гость
1 час
Все таки сильно большая была разница в возрасте.
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