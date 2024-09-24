«Он хотел отобрать у меня группу»: Вадим Самойлов — о брате и воссоединении «Агаты Кристи»

Артист всё еще готов помочь брату, но простить Глеба уже не сможет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Tatarka FM / YouTube.com











Когда-то они были двумя кораблями популярной рок-группы, но потом потеряли свой фарватер. Братья Вадим и Глеб Самойловы, вместе стоявшие за штурвалом «Агаты Кристи» больше 20 лет, дошли до своего «Эпилога» в 2010 году. Тогда они лаконично объяснили это тем, что проект «исчерпал себя», и попрощались с ним «с чувством взаимного удовлетворения». Но уже скоро стало ясно, что миром дело не закончилось. Вадим Самойлов поделился своей версией конфликта и рассказал, при каких условиях возможно воссоединение «Агаты Кристи».

«Сидит и ничего не может сделать»

В разговоре с блогером Лилией Абрамовой Вадим Самойлов вспомнил, что Глеб всегда отличался от него. Если старший брат с детства был общительным и готовым действовать, то младший, наоборот, оставался погружен в себя.

— Глеб — совершенно противоположный человек, он был капризным ребенком, — признавался Вадим Самойлов. — Видно было, что в душе ему дискомфортно с самого начала. Были истеричные состояния прямо в маленьком еще возрасте.

Источник: Tatarka FM / YouTube.com











При этом с ранних лет Глеб рос начитанным и творческим ребенком: он обожал читать и еще в детстве начал писать первые стихи. Когда Вадим Самойлов увидел талант брата, то предложил ему переложить тексты на музыку. И как только Глеб закончил школу — его приняли в «Агату Кристи».

— У него было стремление, но он совсем не так приспособлен к жизни, как я, — считал Вадим Самойлов. — Такой архетип — талантливый умный человек, который сидит и ничего не может сделать.

Выступления на сцене Глебу поначалу давались тяжело — первое время он выступал, сидя на стуле. Лишь спустя годы младший брат научился артистично вести себя на сцене, и всё это время Вадим помогал ему развиваться как артисту.

— Я вел его, потому что он брат и потому что у него действительно очень толковые сочинения.

При этом между братьями то и дело возникали противоречия. Решить их помогал клавишник группы Александр Козлов. И после его смерти конфликты в группе стали разгораться всё чаще.

— Когда мы потеряли Сашу Козлова в 2001 году, стало сложнее намного, и у нас разница между мной и братом очень сильно оголилась, — вспоминал Вадим Самойлов, — инструмент принятия решений поменялся: раньше мы втроем договаривались, а теперь нужно вдвоем находить компромисс.

Источник: Tatarka FM / YouTube.com











Регулярные конфликты и разница во взглядах убедили Вадима Самойлова, что братьям всё-таки не по пути.

— То, что мы разойдемся, это было очевидно. Потому что у нас были творческие противоречия, — рассказал Вадим Самойлов. — Вот эта история «Я — автор», она очень сильно в Глебе выросла.

Артист признался, что почти с самого начала группы Глеб то и дело начинал говорить о том, что хочет свой сольный проект.

— Другое дело, что он не смог бы его создать сам, — заявил Вадим Самойлов. — Ему нужен кто-то, кто вокруг него эту инфраструктуру создает.

С каждым днем в коллективе появлялись всё новые разногласия. И пристрастие к запрещенным препаратам только усугубляло конфликт.

«Я же не жил жизнь наркомана классического»

Вадим Самойлов вспоминал, что запрещенные вещества появились в жизни группы с приходом популярности.

— Это пришло с поездками по богатым клубам, со знакомства с богатыми людьми, — рассказал Самойлов, — любопытство было, это всегда был атрибут какой-то богемности, это и в книгах, и в фильмах описано.

Несколько лет запрещенные вещества часто сопровождали группу в турах. Но Вадиму Самойлову удалось вовремя взять себя в руки и завязать с наркотиками.

— Я же не жил жизнь наркомана классического: у меня была «Агата Кристи», я баловался этим всем. У меня было дело в жизни, — признался Вадим Самойлов. — Я не хотел бы быть примером успешной борьбы с зависимостью. Я, наверное, приятное исключение. Людей, которые прекратили употреблять, это процентов 25, а три четверти со временем уходят в могилу.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Но если старшему брату удалось победить зависимость, то младший продолжил жить как типичная рок-звезда. Глеб Самойлов неоднократно срывал концерты, выходил на сцену в пьяном виде и устраивал дебоши.

— Мы в «Агате Кристи» когда ездили последние годы, до 2009 года, когда никто уже не выпивал, не баловался препаратами, мне всё равно приходилось за ним бегать, потому что проблема алкоголя была, — рассказал Вадим Самойлов, — человек сам выбирает такой образ жизни, он так хочет жить.

«Он не мой ребенок, он мой брат»

Когда конфликт между братьями накалился до предела, Глеб ушел в другой проект. Он покинул «Агату Кристи» и начал выступать в коллективе The Matrixxx в 2010 году. По мнению Вадима Самойлова, Глеб пытался доказать сам себе, что он сможет добиться успеха без помощи брата.

— Совершенно точно прослеживается, что у Глеба есть какое-то желание или самому себе, или мне доказать, что он сам по себе может, — предположил Вадим Самойлов. — Может быть, он внутри себя не может смириться с тем, что есть старший и младший, и принять вот это.

Глеб Самойлов продолжает выступать отдельно от брата Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вадим Самойлов поддерживал проект брата. В 2015 году они даже выступили вместе с песнями «Агаты Кристи». Но спустя год Глеб решил отсудить часть репертуара у Вадима, поставив точку в их отношениях.

— Я бы на брата никогда в суд не подал, — заявил Вадим Самойлов, — он хотел отобрать у меня «Агату Кристи», которую я создал.

Тем не менее Вадим пытался помочь младшему брату справиться с зависимостями даже после судебных разбирательств.

— Я три ночи провел у него под окном. Когда я выиграл все суды, я приезжал, звонил в дверь и ломился к нему по несколько часов, я попытку сделал, — вспоминал Вадим Самойлов. — Я себе отдаю отчет, что такой образ жизни может повлечь удар по здоровью, и, если нужна какая-то помощь, я, конечно, всё это организую.

В то же время Вадим Самойлов не считает, что чем-то обязан брату и должен продолжать следить за ним.

— Поскольку мы с ним разделились, то я с себя ответственность за него снял, — заключил Вадим Самойлов. — Он не мой ребенок, он мой брат, он самостоятельный человек.

О воссоединении группы

Рассуждая о воссоединении «Агаты Кристи», Вадим Самойлов говорит, что это возможно только в одном случае — если братья захотят быстро заработать. Но ни один из них не поступится своими принципами ради прибыли, какой бы баснословной она ни была.