«Служу России!» Путин присвоил SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

Владимир Путин присвоил SHAMAN'у (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста России.
Недавно певец выступил с концертом возле посольства США в Москве. Дронов организовал выступление в ответ на блокировку его YouTube-канала, которая произошла 4 июля, после того, как певца включили в санкционный список. У здания посольства собрались тысячи поклонников.
Вскоре после этого стало известно, что президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. Певец связал это событие со своим выступлением в Москве.
— Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России! — написал Дронов в своем телеграм-канале.
SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит «Встанем» он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля. Мы рассказывали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет безуспешно пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.