«Служу России!» Путин присвоил SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

Настоящее имя SHAMAN'а — Ярослав Дронов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Владимир Путин присвоил SHAMAN'у (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста России.

Недавно певец выступил с концертом возле посольства США в Москве. Дронов организовал выступление в ответ на блокировку его YouTube-канала, которая произошла 4 июля, после того, как певца включили в санкционный список. У здания посольства собрались тысячи поклонников.

Вскоре после этого стало известно, что президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. Певец связал это событие со своим выступлением в Москве.

— Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России! — написал Дронов в своем телеграм-канале.