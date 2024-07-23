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Культура «Служу России!» Путин присвоил SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

«Служу России!» Путин присвоил SHAMAN'у звание заслуженного артиста РФ

Ранее певец провел митинг-концерт в Москве

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6 комментариев
Настоящее имя SHAMAN'а — Ярослав Дронов

Владимир Путин присвоил SHAMAN'у (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста России.

Недавно певец выступил с концертом возле посольства США в Москве. Дронов организовал выступление в ответ на блокировку его YouTube-канала, которая произошла 4 июля, после того, как певца включили в санкционный список. У здания посольства собрались тысячи поклонников.

Вскоре после этого стало известно, что президент США Джо Байден выходит из предвыборной гонки. Певец связал это событие со своим выступлением в Москве.

— Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России! — написал Дронов в своем телеграм-канале.

SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит «Встанем» он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля. Мы рассказывали, кто стоит за популярностью исполнителя и как до этого он 10 лет безуспешно пытался пробиться на олимп отечественного шоу-бизнеса.

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Комментарии
6
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
23 июля 2024, 03:16
Заслуженный артист - 😂🐑😂
Гость
23 июля 2024, 02:57
служба конечно нетрадиционная, но кто-то же должен и такую выполнять
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