Две остановки сердца, кома, алкоголизм: как МакSим прогремела в нулевых, несколько раз чуть не умерла и попала к наркологам

МакSим без денег и связей смогла стать самой популярной поп-певицей нулевых Источник: Лина Саитова / 116.RU











Ее песни знают и брутальные фанаты футбола, и школьницы. Совсем юной она осмелилась поехать покорять столицу и сделала это. Без связей и денег, абсолютно с нуля девочка из Казани стала известнейшей поп-певицей, чьи альбомы разлетались миллионными тиражами. Всё это МакSим. И сегодня ей исполняется 41 год.





Наши коллеги из 116.RU рассказывает, как Марина Абросимова стала популярной певицей, боролась с зависимостью, потеряла ребенка и чуть не умерла.



Источник: 116.RU

Марина Абросимова родилась 10 июня в 1983 года в Казани в обычной советской семье: отец Сергей Орефьевич — автомеханик, мать Светлана Викторовна — воспитатель в детском саду. Они были людьми творческими — папа пел и играл на гитаре, мама организовывала праздники в детском саду.

Маленькой Марине 5 лет Источник: maksimsinger / Vk.com











У певицы есть старший брат Максим, который с детства заботился о ней, а она ходила за ним хвостиком. Из-за этого в компании будущую звезду стали называть именем брата, а позже она взяла такой псевдоним.



Певица со своим старшим братом Максимом Источник: maksimsinger / Vk.com











Детей в семье Абросимовых воспитывали в строгости. Они выполняли домашние дела, после школы ходили на секции и кружки, а по воскресеньям вместе с бабушкой ходили в церковь. Поэтому Марина с 5 лет училась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано, хотя врачи говорили, что она никогда не сможет играть. Девочка родилась с шестью пальцами на левой руке и ей сделали операцию, после которой на руке осталась небольшая косточка. Кроме того, будущая певица занималась в балетной студии, которую позже променяла на карате.



Юная Марина с родителями и старшим братом Источник: maksimsinger / Vk.com











Единоборствами увлекался брат Максим и со временем переманил сестренку на свою сторону. Сначала мама даже не знала, что дочка предпочла танцам карате. Но на секции у юной Марины были успехи: сначала она получила белый пояс, а потом красный. И Светлане Викторовне пришлось смириться.

Марина (справа внизу) — самая маленькая в секции карате Источник: maksimsinger / Vk.com











Мама певицы с детства отмечала ее сильный характер и самостоятельность, хотя иногда ей это давалось непросто. В подростковом возрасте Марина набила свою первую татуировку, носила дреды и красила волосы в яркие цвета. Но, несмотря на это, она хорошо училась в казанском лицее № 83 и даже была старостой класса.



Певица внизу посередке Источник: maksimsinger / Vk.com











— В подростковом возрасте все себя причисляют к какой-нибудь субкультуре. Я относила себя к хиппи. Как и сейчас, я выступала за мир во всём мире. Я носила дреды, широкие цветастые штаны, плетеные сумочки из рафии и амулетики помимо крестика, — говорит Марина.



Марина всегда была бунтаркой — подростком носила дреды и сделала тату Источник: maksimsinger / Vk.com











С 13 лет будущая звезда начала выступать в ночных клубах и ресторанах. Тогда такое «увлечение» поддержал только отец — он давал деньги на костюмы и встречал ночью из клубов.



— Мама очень сильно боялась моей музыкальной компании и боялась, что это просто всё, дорога на дно. Но ничего, мы все такие, без башни, но каждый нашел свой путь, — говорила позже артистка.

Мама певицы не одобряла концерты в клубах Источник: maksimsinger / Vk.com











В 14 лет Марина активно погрузилась в музыку: начала писать собственные песни, пела в школьном хоре и участвовала в музыкальных конкурсах. В 1997 году она даже получила гран-при на городском песенном конкурсе, исполнив песню Селин Дион «The power of love». Тогда Казанская администрация подарила юной певице телевизор. Сама же МакSим вспоминает это как день, когда ей «разрешили накрасить губы и надеть мамино платье».



За это выступление юная Марина получила телевизор Источник: maksimartist / Instagram*

В 15 лет она твердо решает связать жизнь с пением и начинает делать первые серьезные шаги к карьере. На фестивале Teenstar в 1998 году ее замечает популярная в Татарстане в те времена группа Pro-Z и предлагает сотрудничество. Тогда они вместе записали песни «Прохожий», «Чужой» и «Заведи», которые стали хитами в ночных клубах. С последней даже была неприятная история: пираты включили песню в сборник «Русская десятка» под авторством t.A.T.u. Из-за чего МакSим начали обвинять в плагиате.



— Много лет назад у меня появилась песня под названием «Заведи». По прошествии нескольких лет пираты выпустили эту песню на диске группы t.A.T.u., и слушатели решили, что я стараюсь под них «косить». На самом деле эта песня была рождена еще задолго до появления этой группы на нашей эстраде, — рассказала певица в одном из интервью.

Источник: maksimsinger / Vk.com











Тогда же юная певица подрабатывала в проектах «Губы» и «Ш-cola», писала тексты песен и создавала фонограммы. Этим певица не особо гордится и говорит, что это было только ради денег. Первую маломальскую известность МакSим получила после песни «Сантиметры дыхания», которую крутили на радио. Этот мини-успех стал для певицы сигналом — она поехала в Москву. Родители согласились отпустить дочь в столицу, но при условии, что она поступит в университет.

Певица на фото в самом низу Источник: maksimsinger / Vk.com











Поэтому в 2001 году начинающая певица поступает в КНИТУ-КАИ им. Туполева (тогда КГТУ им. Туполева) на факультет по связям с общественностью. Через пару лет она перевелась на заочную форму обучения и уехала покорять Москву. А в 2005 году защитила диплом на тему «Формирование и продвижение имиджа личности в шоу-бизнесе», взяв за основу свою историю.



— Я оканчивала КАИ на заочном отделении. Тогда уехала уже в Москву, было тяжело, пропускала много лекций. Но училась очень внимательно. Дело в том, что тогда вообще ничего не понимала в интернете и денег на компьютер у меня не было. Несмотря на то, что многие тогда уже скачивали работы, сидела как настоящая отличница, высиживала огромное количество часов в Ленинской библиотеке, — делилась МакSим в одном из интервью.

Молодой певице пришлось в Москве непросто, но она не сдавалась Источник: maksimsinger / Vk.com











В Москве молодой Марине пришлось несладко: не было ни жилья, ни денег. А первую ночь в столице будущая звезда провела на Казанском вокзале, потому что не смогла поймать такси. И всё из-за «кровавого» следа от ее сумки. Дело в том, что мама положила ей в дорогу банку варенья, та разбилась. МакSим не заметила это и «сигналила» такси, в то время как за ней от поезда тянулся красный след.



Со временем она познакомилась с музыкантами и начала петь с ними в переходе метро на станции «Библиотека имени Ленина». Параллельно она разносила свои «демки» по звукозаписывающим студиям в надежде, что ее творчеством заинтересуются продюсеры. Но стоящих предложений не было, и певица выступала на сборных концертах за небольшие деньги. Тогда уже начала формироваться фан-база артистки, но она всё равно была не так популярна.



Всё изменилось в 2004 году. МакSим выступала в Петербурге на большом танцевальном фестивале, ее имя было среди уже известных исполнителей: групп «Звери», Нi-Fi и «Дискотека авария». Когда она вышла на сцену, 15-тысячная толпа начала подпевать на песне «Трудный возраст».



— Я сразу подумала, что меня с кем-то путают, и когда увидела список артистов, я действительно перепугалась: среди звезд где-то в серединочке было маленькое название «Макси-М», неправильно написанное мое имя. И я абсолютно была уверена, что это же я. Жутко волновалась! Я подумала: «Ну сейчас быстренько спою две песни, никто не заметит, и я убегу», — вспоминает свое первое большое выступление певица.

Песня «Трудный возраст», которая сделала певицу знаменитой Источник: МакSим / YouTube.com

Видеозапись с этого концерта Марина отправила в студию Gala Records, они сразу же подписали контракт и приступили к записи первого студийного альбома. В марте 2006 года вышел дебютный альбом МакSим «Трудный возраст», состоящий из 13 песен. В ноябре певица поехала в своей первый тур в поддержку альбома, который длился больше года: она дала более сотни концертов в России, Казахстане, на Украине, в Белоруссии и Германии.



Уже в 2007 году вышел второй альбом, «Мой рай», который запомнился, собственно, песней «Мой рай», совместной работой с Бастой и треком «Лучшая ночь». В тот же год МакSим забрала свои первые награды Russia Music Awards. А в 2008-м певица дала огромный сольник в «Олимпийском» на 18 тысяч человек.

В марте 2008 года МакSим дала огромный сольник в «Олимпийском» Источник: maksimsinger / Vk.com











Также всё это время Марина не перестает работать над еще одним альбомом и в декабре 2009 года выпускает еще один диск, «Одиночка», который вышел более глубоким и автобиографическим — в нем артистка рассказала о своих эмоциях, связанных с беременностью и материнством.



Однако после такого ошеломительного успеха популярность певицы пошла на спад. С 2013 по 2015 год МакSим выпустила еще два альбома — «Другая реальность» и «Хорошо», которые забрали награды Musicbox в номинации «Лучший альбом года».

В 2015-м певица забрала награду Musikbox за «Лучший альбом года» Источник: maksimsinger / Vk.com











В 2015 году певица решает получить второе высшее образование и поступает в Рязанский государственный университет им. Есенина на кафедру теологии. Училась Марина заочно, обучение длилось 4,5 года. Свой выбор она объясняет тем, что считает теологию «наукой обо всём».





— Несколько лет назад я увлеклась историей России и прочитала очень много книг на эту тему, прочитала историю искусства, религиоведение, книги по философии и психологии и поняла, что в моей голове всё смешалось в одну кашу. Чтобы собрать все знания в одну кучу и сложить всё в голове по полочкам, я пошла на курсы теологии, — рассказала певица.

Певица верующая и часто ходит в церковь, поэтому неудивительно, что она увлеклась теологией Источник: maksimartist / Instagram*











В том же, 2015 году певица осуществила свою мечту и открыла в Москве школу искусств, в которой детям преподавали сценическую речь, вокальное и актерское мастерство, хореографию, музыкальную литературу и сольфеджио.



Источник: maksimartist / Instagram*











А на следующий год, в 2016-м, МакSим отметила десятилетие своей творческой деятельности. Она написала автобиографию «Это же я…» и дала два масштабных концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в этом же году певице присвоили звание заслуженной артистки Республики Татарстан.



— Я буду очень стараться. На нас лежит большая ответственность. То, что мы получаем такие высокие награды, говорит лишь о том, что в Татарстане лучшие учителя, — сказала тогда МакSим.

Награду певице вручил тогдашние премьер-министр РТ Василь Шайхразиев и полпред РТ Равиль Ахметшин Источник: maksimsinger / Vk.com











Певица продолжает трудиться и записывать синглы и альбомы, хотя они уже не имеют такой популярности. А в 2017 году у артистки начинается черная полоса в жизни: на позднем сроке беременности у нее случается выкидыш, который приводит к глубокой затяжной депрессии. Выходить на сцену с каждым разом становится всё сложнее. На фоне этого у МакSим начинаются проблемы с алкоголем.

В 2018-м тяжело заболел отец певицы — у Сергея Орефьевича диагностировали рак, и надежды на лечение не было (но всё же ему удалось выздороветь). А через год и сама Марина попадает в больницу из-за аварии: по дороге в аэропорт она не справилась с управлением и на полной скорости влетела в отбойники. Марина получила множество ушибов и сильное сотрясение мозга, из-за чего начались проблемы с сосудами. Два месяца певица провела неподвижно, мучаясь от депрессии и сильной мигрени. И снова начала пить. Иногда даже при детях.

После ДТП певица несколько месяцев восстанавливалась Источник: maksimsinger / Vk.com











Из-за этого она несколько раз попадала в реанимацию, но всё равно продолжала употреблять алкоголь. Тогда ее силой отправили на реабилитацию, почти на год отрезав от всего внешнего мира. Поэтому МакSим пришлось на время покинуть и сцену — все ранее запланированные концерты отменили.



— Я сидела в изоляции с психологами и по четыре часа занималась спортом каждый день. Первое время не было телефонов, я могла только поехать в церковь на исповедь, — рассказала певица в интервью.

После реабилитации МакSим записала новый сингл «Спасибо» Источник: maksimartist / Instagram*











В начале 2021 года МакSим выпустила новый сингл «Спасибо», на который позже сняла клип. В июне артистка рассказала, что уже несколько дней чувствует себя плохо — температура поднималась до 39 градусов. Спустя несколько дней Марина попадает в больницу: врачи диагностировали у нее 40%-е поражение легких, позже эта цифра выросла до 75%. 19 июня артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Вывели артистку из этого состояния только в конце июля. Последний концерт перед тем, как попасть в больницу, МакSим дала в родной Казани.

Врачи тогда признавались, что шансы у певицы были небольшими, и чудо, что она справилась с осложнениями и двумя остановками сердца.



— Хочется сказать спасибо всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо, — вспоминает МакSим.



После комы певица вышла на связь с подписчиками 15 июня 2021 года Источник: maksimartist / Instagram*











За время болезни певица сильно похудела — вес был чуть больше 30 кг, у нее атрофировались мышцы ног, и она с трудом могла передвигаться. Но упорства артистке не занимать: она начала восстанавливаться и, по сути, восстала из пепла.



После болезни Марина сильно похудела — она весила чуть больше 30 кг Источник: maksimartist / Instagram*











Позже МакSим призналась: пока она была в коме, некоторые близкие ей люди уже делили ее наследство. Это артистка назвала одним из самых больших предательств в жизни.

— Некоторые, к сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей для того, чтобы переоформить на себя имущество. Некоторые подписывали за меня документы. Люди, с которыми я работала много лет, которым я настолько доверяла, что не проверяла ничего. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Они подделывали подпись, — вспомнила МакSим.

По словам певицы, она и раньше догадывалась, что некоторые в ее команде нечисты на руку. Узнав о махинациях близких, МакSим решила поднять старые документы. Оказалось, что ей врали долгое время.

— Я знала, что эти люди льстят, подворовывают, но просто я не знала, в каких количествах.

В 2022 году она уже вернулась к концертам, ее первое появление после комы было эффектным: певица выступила на финальном матче Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», исполнив песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн красно-белых. Вся команда и десятки тысяч болельщиков подпевали песне, что сделало возвращение МакSим еще более легендарным.



Певица исполнила песню «Знаешь ли ты» на финале Кубка России в 2022 году Источник: МакSим / YouTube.com

Трек стал гимном футбольного клуба в 2014 году благодаря «Рубину». На выездном матче в Казани в перерыве включили эту песню, а гостевой сектор подхватил, и это стало традицией.



— Однажды здоровые, огромные мужчины на стадионе поняли, что им нужна боевая подруга. Это глас народа, — смеясь, рассказывает певица. — Вообще, я хочу сказать спасибо ребятам из «Спартака», они настолько мощно меня поддерживали, когда я болела. Было ощущение, что с ними я прям настоящая женщина.

Певица всегда желанный гость на играх «Спартака» Источник: maksimartist / Instagram*











В этом же году у певицы были яркие коллаборации: вместе с Егором Кридом она перепела свою песню «Отпускаю», а с Димой Биланом — трек «Знаешь ли ты».

С Егором Кридом МакSим выпустила новую версию песни «Отпускаю» Источник: maksimartist / Instagram*











А с Биланом перепела трек «Знаешь ли ты» Источник: maksimartist / Instagram*











Позже с Кридом они снова встретились в качестве наставников на съемках музыкального проекта «Голос. Дети» 10-й сезон. Третьим наставником был Баста.



В 10-м сезоне шоу «Голос. Дети» певица стала одним из наставников Источник: maksimartist / Instagram*











Оправившись от болезни, 2023 год МакSим начала с того, что с головой ушла в работу и начала давать концерты один за другим. И на одном из таких концертов в Сочи ей стало плохо. С первых песен фанаты почувствовали, что с МакSим что-то не то: плохое самочувствие выдавали изменившийся голос, отсутствие танцев и не такое теплое общение с залом, как обычно.



Исполнительница не попадала в ноты, а порой ее почти не было слышно. В перерывах между песнями она разговаривала с залом, путаясь в словах. А в какой-то момент МакSим вовсе положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами к ней подбежали врачи.

Сорванное выступление в Сочи Источник: igortorg2021 / Instagram*

На следующий день певица принесла свои извинения за срыв концерта и пообещала всем вернуть деньги.



— Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела: у тех, кто готовил концерт, у своей команды и самое главное — у вас, мои любимые зрители. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену, — написала она в своих соцсетях.

После сорванного концерта в Сочи артистка вернула всем деньги Источник: maksimartist / Instagram*











Такое повторилось на следующем концерте исполнительницы в Твери. Фанаты говорили, что МакSим с трудом пела, не попадала в ноты и еле передвигалась на сцене. Кроме того, зрители рассказали, что на самых популярных песнях певицы ей включали фонограмму. Несмотря на это, она отыграла весь концерт. Однако поклонники потребовали остановить тур и дать Марине восстановиться.



— Остановите тур. Хватит убивать артиста. Сейчас поклонники МакSим видят на сцене совершенно не ту МакSим, которую знают. Певица уставшая, едва держится на ногах, и ей тяжело петь. Все мы переживаем и не хотим, чтобы этот ужас продолжался! — писали фанаты в соцсетях.



Второе выступление, где певица почувствовала себе плохо Источник: Starhit / T.me

Концертный тур певица все-таки решила перенести из-за состояния здоровья. Позже Марина призналась: у нее алкогольная зависимость. Она также рассказала, что после тяжелой болезни толком не восстановилась, но взяла на себя слишком большую нагрузку. И не справилась с ней.

Следующие несколько месяцев она провела в реабилитационном центре.

— Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком, в Сочи. Я приехала не просто уставшая, я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы знаем, — срывом концерта, — призналась артистка.

Источник: maksimartist / Instagram*

В следующий раз певица вышла на сцену уже в августе, хотя обещала вернуться не раньше осени. Она выступила на сцене фестиваля «PRO лето» в «Лужниках». Фанаты долго скандировали ее имя и встретили овациями. Прямо на сцене поклонники подарили звезде графический портрет ее самой. МакSим поблагодарила за подарок и сказала, что он поедет «в дом к родителям» в Казань.



Источник: МакSим | Певица Максим / Vk.com

Весной 2024 года Марина объявила о паузе в своей карьере. Исполнительница рассказала, что ей нужно время, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Она отмечает, что пробовала ездить в туры, но ничего толкового из этого не вышло.



Позже она всё же успокоила расстроенных фанатов и пообещала, что концерты всё же будут, но не в том количестве, что раньше. Певица уверяет, что больше не хочет работать на износ.



— Выступления надо ставить в соответствии со своими силами и возможностями. Но они будут — и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия, — заявила МакSим.

МакSим сообщила о сокращении количества концертов Источник: maksimartist / Instagram*











Что же касается личной жизни певицы, то она никогда особо ее не скрывала. Хотя родителей и брата она старается не втягивать в мир шоу-бизнеса, но иногда и публикует с ними фотографии.



Певица с мамой Светланой Источник: maksimartist / Instagram*











Марина со своими дочками и бабушкой Валентиной Источник: maksimartist / Instagram*











Певица со своим отцом Сергеем Источник: maksimartist / Instagram*











Исполнительница со своим братом Максимом Источник: maksimartist / Instagram*











Первой любовью певицы стал музыкант Андрей Шульц, который переехал в Казань из Москвы и был старше юной Марины почти на 10 лет. Пара познакомилась в студии, где певица записывала свои первые песни. Совместное творчество сблизило молодых людей, и они оба влюбились. Поэтому все песни, написанные МакSим в то время, были посвящены именно Шульцу.





Однако «долго и счастливо» не вышло: Шульц мечтал о тихой размеренной жизни, а Марина мечтала покорить Москву. Парень даже сделал предложение начинающей певице, но она была не готова к браку, тем более что для Андрея он был вторым. Из-за своих представлений о семейном счастье Шульц начал воспитывать девушку «под себя», что привело к расставанию.



— У меня всегда, всю мою жизнь все песни посвящены одному единственному человеку. Песни посвящены Андрею Шульцу. Моему первому мальчику, моей первой любви. Он тогда только приехал из Москвы. Я была впечатлена его желтыми очками, волосами. Я тогда сама носила дреды. Мы друг друга нашли, — рассказала исполнительница.

Первая любовь певицы — музыкант Андрей Шульц Источник: maksimsinger / Vk.com











Уже в Москве у начинающей певицы начался роман со звукорежиссером ее коллектива Алексеем Луговцовым. Марина вспоминает, что он привлек ее своей смелостью — он был единственным из музыкантов, кто не соблюдал субординацию и смел с ней спорить. Так она в него и влюбилась.

Пара поженилась в 2008 году на Бали Источник: maksimsinger / Vk.com











В 2008 году пара сыграла свадьбу на Бали, позже они обвенчались в Москве в храме Всех Святых. В марте 2009 года у супругов родилась дочка, они назвали ее Александрой.

В том же году они обвенчались в храме Всех Святых Источник: maksimsinger / Vk.com











Певица родила дочку Александру Источник: maksimsinger / Vk.com











Но и их семейному счастью не суждено было случиться: муж подсел на запрещенные вещества и пугал МакSим своим неадекватным поведением. Певица рассказала, что однажды он чуть не поехал с годовалой дочкой на мотоцикле к бабушке. Потом Луговцова начали посещать навязчивые идеи.



— Я увидела бешеные глаза и услышала рассказы о том, что я вообще из масонов, он потомок Николая II, наша дочь — будущая царица и нас хотят убить. Я стала бояться за себя и ребенка, чисто физически, — вспоминает МакSим.

МакSим осталась одна с дочкой, отец никак не принимал участие в ее жизни Источник: maksimsinger / Vk.com











В 2010 году пара развелась. Сейчас Луговцов никак не участвует в жизни дочери.



После развода у певицы случился яркий роман с солистом группы Animal Jazz Александром Красовицким. Они были в отношениях почти 2 года. Музыкант сделал певице предложение, но до загса дело так и не дошло. Позже он признавался, что расставание с певицей стало для него сильным ударом, а вот сама МакSим рассказывает, что относилась к этим отношениям не совсем серьезно.

— Дело в том, что я к этим отношениям вообще относилась несерьезно. Это больше был такой творческий союз, два разных музыкальных ума. Я слышала эту красивую фразу, что я ушла к олигарху от прекрасного музыканта. Ну это какая-то вообще смешная история, — рассказала в интервью певица.

Почти два года МакSим встречалась с фронтменом группы Animal Jazz Александром Красовицким Источник: maksimsinger / Vk.com











В 2014 году исполнительница начала встречаться с бизнесменом Антоном Петровым, от которого в октябре того же года родила вторую дочку — Марию. Но и этой паре семейное счастье не светило. Петров не только не сделал предложение певице, но и бросил ее почти сразу после рождения ребенка — в 2015 году. Несмотря на это, МакSим не держит на бизнесмена зла — он заботится о дочке и принимает активное участие в ее жизни.

Певица стала мамой двух девочек — Саши и Маши Источник: maksimsinger / Vk.com











Сердечные раны и не только помог залечить мужчина, которого певица не воспринимала всерьез. Однако он всё равно находился рядом с ней. Именно он в 2019 году отправил певицу на реабилитацию и помог справиться с алкогольной зависимостью. Личность мужчины артистка не раскрывает, но известно, что он бизнесмен и зовут его Олег. Они были в отношениях несколько лет, но позже тоже расстались.





Сейчас МакSим одна. Она решила сфокусироваться на себе и своих дочках: занимается спортом, много читает и проводит время в своей школе искусств. Также она ведет свой блог — в запрещенной соцсети у нее 1,2 миллиона подписчиков.



— Сейчас мне интересно саморазвитие. Я читаю книги об искусстве, слушаю лекции по истории. Часто хожу на пробежку, играю в теннис и занимаюсь боксом. Я обожаю проводить время со своими детьми! Бывает, люди более старшего поколения говорят мне, что дочки вырастут, я останусь одна, мне будет одиноко и я буду жалеть, что не занималась собственной личной жизнью. Я же абсолютно уверена, что никогда не пожалею тех лет, что я провела с дочками, — с уверенностью говорит певица.

Сейчас певица решила сфокусироваться на себе и своих дочках Источник: maksimartist / Instagram*











В родную Казань МакSим приезжает редко, только на большие праздники, такие как свадьба брата, или же на концерты. К слову, последний концерт певицы в столице Татарстана был в 2022 году.



В последний раз с концертом в Казани певица была в 2022 году Источник: maksimartist / Instagram*











— Часто приезжать не удается, слава богу, чаще родители приезжают сами. Безусловно, когда тебя полгода нет в родном городе, ты начинаешь очень сильно скучать. Когда приезжаешь, охватывает такая ностальгия, накатывают разные трогательные воспоминания, когда проезжаешь мимо каждого уголочка, каждой улочки Казани, — рассказывает Марина.

В запрещенной соцсети на певицу подписаны 1,2 миллиона человек Источник: maksimartist / Instagram*









