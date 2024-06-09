«Еще полгода и ничего не останется»: как живет город купцов в Новосибирской области — там горят и разрушаются исторические здания

Куйбышеву в этом году 302 года Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Куйбышев — это небольшие двухэтажные домики, которые можно разглядывать часами, много зелени и относительная тишина. Купеческий 300-летний город может стать идеальным местом, чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса. Он хранит легенды, тайны и может привлечь как любителей истории, так и тех, кто хочет погулять и сделать симпатичные фотографии на фоне кирпичных стен. Но в городе есть проблемы — памятники разрушаются, их растаскивают на коллекции, а некоторые просто горят. Корреспонденты НГС съездили в Куйбышев, узнали, кто там жил и в последний раз сфотографировали исторический вокзал. Он сгорел в конце мая — после того, как мы уехали.

«Есть легенда, что были подземные переходы»

В музее сохранили некоторые атрибуты из жизни купцов Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Представить тот самый богатый Каинск, о котором с таким удовольствием говорит сотрудница музея Куйбышева Наталья Иннокентьевна Павлова, совсем несложно, когда гуляешь по центральным улицам города. Вот Московская — по ней проходил Московский тракт, который связывал Сибирь и Центральную России. По ней шли ссыльные и ездили торговцы. Недалеко улица Никольская, на которой проходили ярмарки, где продавали ржаную муку, дрова и сено. Из-за последнего назвали площадь — Сенная.



Краеведческий музей Куйбышева находится в доме купца Левака. Во дворе сотрудники сделали на историческом месте колодец, поставили коновязь. Посреди двора стоит деревянная постройка, заглянуть в нее можно через окно. Там какое-то время назад шли раскопки, но их приостановили.

Купец Левак мог построить тайный завод под землей Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— На территории каждого дома, конечно, были подземные сооружения. Когда нам это здание передали, мы здесь в зимнее время обнаружили, что в снегу идёт тонкий-тонкий поточек пара. Мы ждали с нетерпением весны. Позвонили новосибирским археологам, и нас проконсультировали. Говорят, вы ничего не трогайте, весной мы приедем и всё исследуем. Они приехали к нам, мы им показали место. Они приехали на выходные буквально, и стали раскопки вести. Мы им очень благодарны. Во время раскопок обнаружили вот такое интересное сооружение подземное, — показывает Наталья Иннокентьевна, открывая окошко.



Как предполагают историки, это мог быть холодильник на летнее время, а могло быть и небольшое подпольное производство. Как объясняет Наталья Иннокентьевна, хозяин дома мог опасаться за свою жизнь или скрываться от налогов. Сам дом с музеем для Каинска был построен достаточно поздно, в конце 19-го века. Практически сразу, как он был достроен, начали приходить новости о революции, и хозяин дома уехал в Палестину. Его потомки до сих пор живут там.

В музее сохранилась механизмы, которые до сих пор работают Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Внутри дома тоже сделали ремонт и даже кое-что раскопали. Когда входишь в музей, то можно заметить кирпичную арку. Она была изначально, но в советское время на этом месте сделали обычную стену с дверьми. При ремонте стену убрали. В купеческом доме обязательно был огромный подвал. А подвал купца Левака еще и сделан с небольшим секретом. В одной из комнат есть как будто подземный проход, но его решили не раскапывать. Может быть когда-нибудь станет известно, куда он ведет.



— Эта арочка — не вентиляционное окно. Туда дальше уходит проход. Есть же легенда, что были подземные переходы. Я не могу вам точно ничего сказать, но отсюда переход идет куда-то. Говорят, что в старое здание милиции. А в 30-е годы очень много людей здесь расстреляли, — аккуратно говорит Наталья Иннокентьевна.

В части дома находились склады и конюшня Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Рядом с домом купца Левака стоят два купеческих домика с общим двором. Раньше здесь жили два друга, которые оставили после себя байки. Как рассказывает Наталья Иннокентьевна, однажды на Троицу друзья вместе ездили на ярмарку, отмечали праздник. А после решили поехать в храм. Хозяин одного из домов, купец Петков, считался одним из лучших звонарей.

По всему Куйбышеву несколько раз в день разносится колокольный звон Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Выпившие друзья поехали на колокольню, и Петков начал звонить веселую песню, которая совсем не относилась к празднику. Купца с трудом сняли с колокольни и вернули домой. Купцы выспались и после обеда вспомнили, что в соседнем поселении открывается церковь. Друзья летом запрягли лошадей в сани, бросили и поехали на открытие церкви. Как добавляет Наталья Иннокентьевна — приехали вовремя.



Одна из улиц в Куйбышеве называется Гостинодворская. Так как через город проезжало много людей, то номера для гостей предусмотрены практически в каждом купеческом здании.

Многие исторические дома в бывшем Каинске отреставрированы Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— На втором этаже, как правило, у купцов были номера для тех, кто приезжал сюда по каким-то делам. Поэтому дома-то строили очень большой протяженности, с учётом гостиных номеров. Те, кто был проездом ненадолго, жили в гостинице. Но многие приезжали на долгий срок и тогда снимали комнаты, — объясняет экскурсовод.

На улицах города много мест для красивых фотографий Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Купцы Каинска принципиально строили все дома по-разному. В городе не найдешь одинаковых зданий. Это была местная традиция — ни в чем не повторяться и сделать как можно необычнее и интереснее, чем у соседа. Из-за этого в купеческих домах много интересных деталей: водосточные трубы с рисунками, пирамидки по крыше или вырезные ставни на окнах.

На фото выделяется ярко-розовый Куйбышевский педагогический колледж. Это одно из старейших учебных заведений в регионе Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Один из самых незаметных, но очень важных для города домов принадлежал купцам Шкроевым. Это длинное светлое здание, на первом этаже которого располагаются магазины. Дом находится недалеко от места, где из небольшого поста появился сам Каинск — на берегу реки Каинка. Сейчас там густые заросли.

Шкроевы были самыми знаменитыми меценатами Каинска Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Дом Шкроевых нуждается в реставрации. От него отваливаются куски кирпича. Его построили супруги, которые стали самыми известными меценатами в городе. Своих детей у Шкроевых не было: они брали мальчиков и девочек из бедных семей, воспитывали, одевали, кормили и давали образование. Мальчиков обучали торговому делу и они становились приказчиками.



Дом Шкроевых нуждается в реставрации Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— За это воспитанники были очень благодарны, и всегда в дни рождения делали подарки, скидывались на них. Не так давно горожане нашли в земле и передали нам некую табличку с надписью: «Александре Ивановне и Ивану Васильевичу Шкроевым от благодарных воспитанников», — описывает Наталья Иннокентьевна.



Купцы украшали дома архитектурные элементы Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Иван Васильевич Шкроев завещал своей жене 60 тысяч рублей на строительство храма после своей смерти. Этим женщина и занялась. А потом построила себе домик поменьше и переехала. Купчиха осталась в истории, как женщина, открывшая в Каинске школу, училище и дом престарелых, она давала деньги на образование, снабжала арестантов местной тюрьмы едой.



Сейчас большой дом Шкроевых сдается в аренду, но, как признается Наталья Иннокентьевна, второй этаж давно пустует. А зданию срочно нужна реставрация, потому что из стен уже выпадают кирпичи.

В Каинске были общественные бани Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Недалеко стоит деревянное здание, построенное в середине XIX века. Здесь была городская ратуша. Сейчас второй этаж убрали, а первый закрыли сайдингом. Такое произошло с несколькими историческими домами в Куйбышеве. В глубине двора стоит здание с огромной трещиной посередине. Тут была общественная баня.



«Там декабристы останавливались»

Дом Ерофеевых — один из самых богатых в Куйбышеве Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Многие следы в городе оставили ссыльные, которые были там практически с начала XIX века. Через Каинск прошли пугачевцы и декабристы, Чехов и Пущин. А в предреволюционное время в Каинске в какой-то момент оказались представители практически всех партий.



— Есть двухэтажный дом городничева Степанова. Там декабристы останавливались. Это подтверждают и мемориальная доска, установленная на доме. Дом, это самый первый каменный дом в городе, необычный, в стиле классики построен, — отмечает экскурсовод.

В Каинске есть как православная церковь, так и католическая Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Большим домом считается дом Ерофеевых. Это была целая династия богатых купцов. Семья дружила со знакомыми новосибирцам купцами Жернаковыми. В свое время Ерофеевы установили монополию на продажу вино-водочных изделий на всей Западной Сибири. Ерофеев открыл винокуренный завод в 1864 году, а потом и пивоварню. Венедикта Ерофеева даже осудили за сговор и поднятие цен на алкоголь.



В доме Досмановых был ресторан Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Необычно на улицах Куйбышева выглядит домик с пирамидами по всей крыше. Это дом купцов Досмановых. Первый этаж владельцы сдавали работникам почты, а на втором этаже жила семья. Там же был ресторан, гостиничные номера и бильярдные столы. Сюда же заходил Куйбышев, когда был в ссылке. Он был знаком с одним из купцов Досмановых. Они познакомились в Санкт-Петербурге, когда Куйбышев учился в Петерсбурской медицинской академии, а Николай Досманов учился на архитектора.

В доме, где жил Валериан Куйбышев в ссылке, открыли музей Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В 1908 году в Каинске открыли первый кинотеатр. Его организовал предприниматель из Омска.



— Но первые фильмы были некачественные, а билеты очень дорогие, и поэтому зрители могли видеть только смутно движущиеся силуэты. Поэтому кинотеатр быстро закрыли. Открыли его в другом месте, — объяснила Наталья Иннокентьевна.

Во дворе одного из домов открывается вид на сохранившуюся лестницу Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Одно из зданий в Куйбышеве построено по типу торгового дома — таких здесь несколько. Первый этаж — кирпичный, а второй деревянный. Двор усадьбы был большим — сохранились хозяйственные пристройки, а раньше была баня.



Но самое ценное, из-за чего Наталья Иннокентьевна приходила в этот двор каждый день, — лестница.

— Она сохранилась с тех времен. Хозяева через нее входили. Я даже представляю иногда, как кто-то выходит и спускается по этой лестнице. Вот этот дом нуждается в реставрации, хотя мне он и так нравится, — представляет экскурсовод.

«Я боюсь туда даже идти»

Вокзал был построен купцами Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Когда мы уже вернулись из Куйбышева, наши новые знакомые прислали видео загоревшегося здания старого железнодорожного вокзала. Маленькое деревянное зеленое здание охватил огонь, а над путями поднялся столб дыма. Историческое здание выгорело изнутри и стало выглядеть намного грустнее.



Я вспоминаю Наталью Иннокентьевну, которая повела нас к этому зданию только в самом конце экскурсии. Она рассказала, что вокзал построили местные купцы, чтобы была связь с Каинском. Но со временем его разрушили.

— Я боюсь туда даже идти. Меня инфаркт схватит, потому что там двери все выломали, все на свете. Купцы наши каинские строили железную дорогу и железная дорога сохранилась, и вот этот вокзал старый сохранился, — рассказывает Наталья Иннокентьевна.

В здании кто-то поднял доски с пола Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В годы Великой Отечественной войны именно из этого здания уезжали на войну молодые солдаты, рассказывает Наталья Иннокентьевна. Она смотрит на полуразрушенное здание совсем другими глазами. В ее рассказе заброшка превращается в красивое, яркое место, где кипит жизнь. Кто-то приезжает из Барабинска и спешит по своим делам. Электричка перестала ездить давно, примерно в 1969 году, но в рассказах Натальи Иннокентьевной все еще живет.



В Куйбышеве много людей, которые коллекционируют исторические вещи. Иногда это помогает, а иногда вредит Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Сотрудница музея не приходила на вокзал полгода. Она говорит, что за несколько месяцев кто-то унес решетки и двери. Вырвали исторические наличники. Пол внутри в некоторых местах поднят. Возможно, кто-то прошелся по зданию с металлоискателем и пытался что-то найти. В Куйбышеве в целом любят собирать исторические артефакты.



Зеленый домик вокзала оброс деревьями Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Смотрите, какая была архитектура интересная. Еще полгода и тут совсем ничего не останется, если не начать с ним что-то делать. Это же изюминка, такой уголочек, — отмечает сотрудница музея.



Пожар произошел в конце мая Источник: «Новости дня Каинск Барабинск«/ Вконтакте

По словам Натальи Иннокентьевной железная дорога еще обслуживается и по ней ездят поезда. В какой-то момент жительница Куйбышева останавливается, прижимает руку к груди и грустно смотрит на вокзал. Я обещаю отправить запрос в инспекцию, а фотограф успокаивает и говорит, что если крыша есть, то здание можно восстановить.

Это всё, осталось от исторического здания после пожара Источник: Предоставлено местным жителем











На следующий день мы смотрим на окончательно разрушенное здание, и Наталью Иннокентьевну с её огромной любовью к этому зеленому уголку становится жалко. Как жалко и тот красивый мир, который она нам описала.



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