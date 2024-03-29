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Город фоторепортаж Школы, банки и отели: в Новосибирске уже 100 лет надстраивают дома, меняя их до неузнаваемости — изучаем 9 самых известных

Школы, банки и отели: в Новосибирске уже 100 лет надстраивают дома, меняя их до неузнаваемости — изучаем 9 самых известных

Подборка зданий разных эпох: от дореволюционной конторы до недостроенного отеля

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Трехэтажное здание Промбанка превратилось в пятиэтажную мэрию

Немало новосибирских зданий, к которым привыкли даже старожилы, изначально были ниже и меньше. Надстраивать и расширять дома начали в Новосибирске ещё в 1920-х годах. И не могут остановиться до сих пор: подобные реконструкции происходят и на наших глазах. Обозреватель НГС собрал десять заметных и характерных примеров надстроенного Новосибирска.

Первая волна реконструкций накрыла город ещё сто лет назад. Сразу несколько возведенных до революции зданий в центре увеличились в размерах как минимум вдвое. Три таких дома стоят в районе перекрёстка нынешних улиц Ленина и Советской: бывшее здание Богорожско-Глуховской мануфактуры (сейчас Главпочтамт), контора Текстильсиндиката (бизнес-центр на Ленина, 6) и Сибдальгосторг (Новосибирская консерватория).

Монументальное для преимущественно малоэтажного города здание с башенкой...
... превратилось в не менее монументальное, но уже без башенки
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Монументальное для преимущественно малоэтажного города здание с башенкой...

Все они стали выше вдвое, а у конторы Текстильсиндиката ещё и исчезла угловая башня, которую поглотило выросшее задание. Нужно отдать должное архитектору: уничтожив старый дом, он сумел создать новое, по-своему примечательное сооружение в стиле модного тогда конструктивизма.

В тот же период два этажа добавилось к зданию бывшего училища Дома Романовых, которое отдали детской больнице в самом начале современного Красного проспекта.

Одна из дюжины крячковских школ на улице Серебренниковской
Сегодня 110-летнюю школу не узнать
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Одна из дюжины крячковских школ на улице Серебренниковской

Трудно узнать в новом обличии и некоторые построенные до революции по проектам Крячкова школы. Только приглядевшись, в очертаниях здания, например, на Серебренниковской можно разглядеть привычный для зданий этой серии вход и закруглённые сверху окна. К первоначальному зданию пристроили не только один этаж: сейчас площадь учебного заведения увеличилась во много раз за счёт дополнительных корпусов, возведённых рядом.

Здание Промбанка в 20-х годах прошлого века...
... и новосибирская мэрия сейчас
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Здание Промбанка в 20-х годах прошлого века...

В первые десятилетия советской власти в Новосибирске были построены уже новые более крупные сооружения, соответствовавшие требованиям нового времени. На месте нынешней мэрии, например, выросло здание Промбанка, построенное в стиле конструктивизма. Но прошли всего два десятилетия, и оно тоже стало Новосибирску «мало». Здание было реконструировано, став больше и превратившись в довольно скучный «кирпич» с неожиданными для его форм лепными украшениями. Зато чиновников оно могло вместить уже гораздо больше.

Еще одна крячковская школа...
... превратилась в театр. Долгое время здание было покрыто серой штукатуркой и совсем неузнаваемо — снова красивым оно стало только в 2018 году после ремонта
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Еще одна крячковская школа...

Ещё одна крячковская школа обрела нынешний вид уже в 1960-х годах, когда потребовалось здание областному театру драмы. Узнать в нём оригинальное здание до недавнего времени было непросто. Лишь после ремонта, когда обнажилась кладка, стали проступать знакомые очертания. Пусть и утонувшие частично в новых стенах.

Таким здание на Кирова, 44 помнят уже немногие
В марте его начали разбирать
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Таким здание на Кирова, 44 помнят уже немногие

В поздние советские годы реконструкционный запал как-то поутих — государство могло позволить себе просто строить нужные здания целыми улицами. А там, где новому строительству что-то мешало, старые сооружения просто сносили, как это случилось с целыми кварталами.

Зато наступивший капитализм открыл перед желающими увеличить размеры здания новые перспективы. Так Дворец пионеров на Кирова превратился в 1990-е в здание Новосибирсквнешторгбанка. Пионерского дворца банкирам довольно быстро стало мало и к порядком перестроенному уже сооружению добавились новые крылья и корпуса. Потом банки менялись, а сейчас здание и вовсе отдано под снос. Здесь постоят жилые высотки.

Здание на Октябрьской обзавелось двумя дополнительными этажами и пристройками, и теперь выглядит совершенно несвойственно Новосибирску

Жилая пятиэтажка на Октябрьской могла бы стоять в прежнем виде и сегодня, но от старости здание пошло трещинами. Его можно было снести, но до нынешнего строительного бума было ещё далеко. И появившийся инвестор предложил укрепить строение, чтобы получить возможность добавить ему этажей, квартиры в которых можно было продать. Так появился дом-замок с чудными башенками.

Здание кинотеатра в 1960-х годах занимал только кинотеатр
После реконструкции к нему добавили новых залов, а также рестораны и выставочные пространства
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Здание кинотеатра в 1960-х годах занимал только кинотеатр

Кинотеатр «Победа» подвергался серьезному расширению несколько раз. Первое сравнительно небольшое здание здесь было возведено ещё в 1920-х годах. В 1936 году его расширили, и кинотеатр получил новое название «Октябрь». В 1950-х годах его расширили снова, после чего он стал называться «Победа».

Когда в России стали открывать первые мультиплексы, стало понятно, что в существовавшем тогда виде кинотеатр долго не протянет. Но в середине 2000-х у здания появились инвесторы, которые смогли превратить старый кинотеатр в нынешний культурный центр. Особенностью реконструкции стало то, что, оставив в неприкосновенности колоннаду на входе и крылья арок по бокам, архитектор превратил новые помещения в некий чёрный куб, который существует как бы отдельно от исторических элементов здания.

Необычный для современных построек отель на улице Садовой первоначально был всего лишь трехэтажным
Но и он вытянулся вверх, хотя до темпов роста зданий вокруг ему далеко
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Необычный для современных построек отель на улице Садовой первоначально был всего лишь трехэтажным

Привычка надстраивать дома стала, по всей видимости, частью новосибирского культурного кода — по крайней мере, у владельцев недвижимости. Вот и хозяева трехэтажного кирпичного отеля на Садовой подумали и добавили зданию пару этажей. Правда, и это увеличившееся в размерах здание сейчас выглядит лилипутом среди выросших вокруг за последнее десятилетие новостроек. А, ведь не так давно и трехэтажное здание гостиницы возвышалось над местным частным сектором.

Так долгострой гостиницы выглядел в 2013 году
А так он выглядит сегодня
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Так долгострой гостиницы выглядел в 2013 году

Надстроить можно и не достроенное здание — так даже проще. Строительство гостиницы на площади Карла Маркса было заморожено на несколько десятков лет. Даже когда опасения по поводу крепости его фундамента, которые когда-то стали причиной остановки строительства, развеялись, владелец долгое время не мог определиться с проектом и найти финансирование. В итоге было принято решение облегчить фасад (с него сняли железобетонные блоки) и увеличить высоту. Дополнительные пять этажей и просторная пристройка должны были хотя бы частично компенсировать расходы на завершение строительства.

Подборку необычных пристроек Новосибирска смотрите в обзоре НГС — там есть сооружения в стиле «коралловый риф» и даже маленький замок прилепившийся к панельной девятиэтажке.

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ПО ТЕМЕ
Архитектура Новосибирска История Новосибирска Реконструкция зданий
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