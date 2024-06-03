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Звезда «Уральских пельменей» нашла лезвие в туфле

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Культура Звезде «Уральских пельменей» подкинули острое лезвие в туфлю перед выступлением в Новосибирске

Звезде «Уральских пельменей» подкинули острое лезвие в туфлю перед выступлением в Новосибирске

Илана Дылдина порезала ногу прямо перед выступлением

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Актриса рассказала об опасной находке на видео

Звезде «Уральских пельменей» Илане Дылдиной подкинули острое лезвие в туфлю во время концерта, который сегодня, 3 июня, проходит в Новосибирске. Туда актеры приехали со своей новой летней программой.

Перед выступлением Илана опубликовала в своем Tеlegram--канале видео, на котором показала опасный предмет. Лезвие порезало ей палец на ноге.

— Прикиньте, я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам, вот оно, — показала Илана опасный предмет на видео. — Вот это лезвие было в туфле, можете представить? Прямо вот здесь. Сейчас я вам покажу, как я поранилась, офигеть вообще, я в шоке.

Вот лезвие, оно было в туфле. Хорошо, что я еще плотно не запихнула ногу, это просто жесть.

Нормально? Вообще, я в шоке. В театре было такое у нас, но на шоу — ни разу, — добавила актриса.

Как лезвие попало в туфлю Иланы, пока остается загадкой. Пока актриса не рассказала, кого подозревает в глупой и даже опасной шутке.

До этого Илана Дылдина снялась в сериале про домашнее насилие. Посмотрите секретные фото со съемок. А еще звезда честно рассказала, где лучше жить: в Москве или в Екатеринбурге? Вместе со стилистом мы разбирали образ Иланы, оказалось, что даже она иногда носит массмаркет!

В Новосибирск прилетела и другая звезда шоу Ксения Корнева, она назвала город «родным».

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Уральские пельмени Концерт Илана Юрьева Звезда Лезвие Нож Новосибирск
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