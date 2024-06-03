Звезде «Уральских пельменей» подкинули острое лезвие в туфлю перед выступлением в Новосибирске

Звезде «Уральских пельменей» Илане Дылдиной подкинули острое лезвие в туфлю во время концерта, который сегодня, 3 июня, проходит в Новосибирске. Туда актеры приехали со своей новой летней программой.
Перед выступлением Илана опубликовала в своем Tеlegram--канале видео, на котором показала опасный предмет. Лезвие порезало ей палец на ноге.
— Прикиньте, я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам, вот оно, — показала Илана опасный предмет на видео. — Вот это лезвие было в туфле, можете представить? Прямо вот здесь. Сейчас я вам покажу, как я поранилась, офигеть вообще, я в шоке.
Вот лезвие, оно было в туфле. Хорошо, что я еще плотно не запихнула ногу, это просто жесть.
Нормально? Вообще, я в шоке. В театре было такое у нас, но на шоу — ни разу, — добавила актриса.
Как лезвие попало в туфлю Иланы, пока остается загадкой. Пока актриса не рассказала, кого подозревает в глупой и даже опасной шутке.
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