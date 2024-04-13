Торговал «яйцами судьбы» и «красными труселями», а потом вложился в золото. Сколько и на чем зарабатывает Сергей Светлаков

У актера Сергея Светлакова было несколько любопытных бизнес-проектов Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Актер и продюсер Сергей Светлаков всегда пытался зарабатывать не только на том, что сделало его известным. Часто в интервью артист признается, что ему интересно кроме кино развиваться и в бизнесе.

Еще будучи участником команды «Уральские пельмени», Светлаков открыл магазин смешных подарков вместе с Сергеем Исаевым. Также актер создал свой продюсерский центр, не раз попадал в рейтинг Forbes и вкладывался в ресторанный бизнес. Не все проекты звезды смогли пережить кризисы и пандемию, однако сам Светлаков никогда не опускал руки.

Наши коллеги из E1.RU посмотрели, как звездный артист смог стать одним из самых успешных и высокооплачиваемых шоуменов в России.

«Мастерская хорошего настроения Светлакова и Исаева»

В 2008 году вместе со звездой «Пельменей» Сергеем Исаевым актер открыл «Мастерскую хорошего настроения Светлакова и Исаева». В учредителях также числился Дмитрий Бондарев — издатель и бизнесмен. Брат Светлакова Дмитрий, который всегда был его правой рукой в делах, занимался ликвидацией предприятия.



Сеть продавала забавные сувениры и подарки: «красные труселя» и «золотые яйца судьбы» из «Нашей Russia», смешные пивные кружки, копилки, зеркала — обложки журналов и многое другое. На открытие точек даже приезжали звезды.

Те самые золотые яйца судьбы из «Нашей Russia» Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











Купили бы такую копилку в подарок? Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











В этом магазине можно было купить зеркало и увидеть себя на обложке Playboy Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











Анфиса Чехова и Артур Пирожков в магазине Светлакова и Исаева Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











В 2009 году Сергей Светлаков поговорил с нашими коллегами с 74.RU. Он сказал, что идея создать забавную мастерскую к ним пришла, когда они отдыхали в бане. Актер также уточнил, что магазины для него хобби и деньги он зарабатывает другими способами: на телевидении и в рекламе.

— Если говорить конкретно о «Мастерской», то идею мы с Сергеем Исаевым вынашивали около года. Не торопились, решили детально всё продумать. Уж лучше сделать интересную вещь через год, чем быстро сляпать что-нибудь за пару месяцев — лишь бы было. Когда у нас производство дойдет до тысячи топовых вещей, тогда вы увидите совсем другую рекламную поддержку. И на федеральном уровне в том числе. Сейчас же мы до сих пор в поиске, — говорил тогда Светлаков.

Открытие магазина актеры прорабатывали около года Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











Этот бизнес чем-то напоминает магазинчик близнецов Уизли «Всевозможные волшебные вредилки». Не находите? Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











В 2012 году началось закрытие торговых точек — по всей видимости, бизнес не окупал себя. Самый дешевый сувенир стоил 500 рублей. Такая высокая цена могла быть из-за того, что над подарками ручной работы трудились восемь мастеров. Сначала закрылись магазины в Воронеже и Челябинске, затем один из филиалов в Екатеринбурге (они были в «Колизее», «Дирижабле» и «Гринвиче»).

Магазин был в «Гринвиче» Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











Хотя заниматься продажей компания прекратила в 2012 году, полностью избавиться от нее юмористы решили только в 2020-м, когда началась пандемия.

На сервисе «Контур.Фокус» нет никакой информации о финансовой активности фирмы за последние годы.

Источник: «Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева» / Vk.com











Рейтинг Forbes

Сергей Светлаков шесть раз попадал в рейтинг главных российских знаменитостей Forbes. В 2010 году доход актера составил 2 миллиона долларов. Тогда он заработал больше, чем такие звезды, как Тина Канделаки, Олег Газманов, Тимати.

Последний раз в рейтинг он попал в 2018 году с доходом 1,8 миллиона долларов (кстати, это больше, чем у Данилы Козловского и Константина Хабенского).

В 2018 году Светлаков был на 47-м месте в рейтинге Forbes Источник: Forbes.ru











«Студия Свердловск»

В 2018 году Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным основал «Студию Свердловск», которая занимается производством кино и сериалов. Сейчас, по информации «Контур.Фокуса», гендиректором и стопроцентным собственником компании является Светлаков.

По данным сервиса за 2023 год, выручка тогда выросла на 111% и составила 252,9 миллиона рублей, чистая прибыль достигла 2,3 миллиона рублей.



1 апреля на ТНТ стартовал первый продюсерский проект Сергея Светлакова «Казачок». Производством сериала занималась «Студия Свердловск» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Светлаков открыл «Студию Свердловск» вместе с комиком Незлобиным Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ООО «Студия Свердловск» не предоставило информацию о себе в Пенсионный фонд России и поэтому не перечисляло часть своего дохода. Известно, что некоторые сотрудники фирмы Светлакова работали без регистрации и на них не открывали лицевые счета. ПФР подал в суд два иска против шоумена и попросил заплатить 600 рублей.



Рестораны

Также у Сергея была своя сеть ресторанов (один из них раньше работал и в Екатеринбурге), но из всех юрлиц, связанных с общепитом, — а их было восемь — он вышел.



В 2017 году Светлаков покинул состав акционеров петербургской сети пиццерий «Ямм... Pizza». Вместе с ним из компаний, управляющих заведениями (ООО «Аймил», ООО «Пицца Маркет», ООО «Пиццашоп», ООО «Лигон» и ООО «Вегас»), ушел и акционер интернет-холдинга «Юлмарт» Август Мейер.

Первый ресторан сети был открыт в 2010 году, а Мейер и Светлаков стали партнерами «Ямм... Pizza» в 2013-м. Тогда доля Мейера в компании составляла 60%, а Светлакова — 10%. Остальные 30% принадлежали Вадиму Кухарю, бывшему совладельцу петербургской сети Papa John's. Он и выкупил доли обоих партнеров.

У Сергея Светлакова был еще один ресторанный проект: он совладелец трех заведений Eshak (в Москве и Екатеринбурге), которые были открыты в 2015 и 2016 годах. Он владел 10% каждого из этих ресторанов — управляют ими ООО «Зевс» и ООО «Александрия». Основной владелец Eshak — ресторатор Александр Орлов, которому принадлежит сеть «Тануки» (в 2023 году его объявили в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба).

Светлаков на открытии ресторана в Екатеринбурге Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С марта 2020-го в соцсетях ресторана появилось сообщение о временном закрытии на карантин. Уже осенью стало понятно, что заведение не откроется: владельцы помещения стали искать новых арендаторов. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка этого бизнеса упала на 80%, убыток составил 4 миллиона рублей.



— Произошло то, что произошло со многим бизнесом в нашей стране, к сожалению. В наше тяжелое время не смогли договориться о снижении арендной платы, — сообщил тогда E1.RU владелец ресторана.



Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По его словам, переговоры с хозяином площадей проводил его брат, а также управляющая компания.



— Нам было сказано: «Знаете, у нас столько зданий по городу Екатеринбургу, что мы можем себе позволить ничего не снижать. Если хотите, съезжайте!» — пояснил Светлаков.



До открытия Сергей сообщал, что инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей, а через два года мы спрашивали, окупился ли он.



— Мы практически не вкладываем в сам ресторан — только в спецпроекты, когда хотим сделать какой-то праздник, пригласить звезд. Мы работаем с дизайном, меняем мебель, у нас появились птички — в ресторане теперь живет попугай Лаваш. То есть это постоянный процесс, и периодические вливания нужны. Они потом окупаются, как и в любом бизнесе, — ответил нам актер.

Ресторан находился на улице Луначарского Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Также Светлаков значится соучредителем уже ликвидированного ЗАО «Светлое будущее». Рекламное агентство просуществовало шесть лет, оно было убыточным и имело долги перед налоговой.

Вложение в золото

В начале 2022 года Сергей купил 2,3% в горнорудной компании «Территория», которая является единственным учредителем Туринской ГРК, имеющей лицензию на медно-золотое месторождение в Свердловской области. Туринская ГРК в 2023 году получила выручку в 3,67 миллиарда рублей, а ее чистая прибыль выросла почти на четверть, составив 1,47 миллиарда.

До этого Сергей Светлаков рассказал, почему ушел из «Уральских пельменей». Он заявил, что поссорился с коллегой.

В декабре прошлого года Светлакову исполнилось 46 лет. В честь дня рождения уральского актера E1.RU решил вспомнить все его самые неординарные и порой экстравагантные роли (такие сегодня уже вряд ли увидишь по телевизору).

