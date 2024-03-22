Поддержал СВО и получил главную роль в сериале? Куда пропал Дмитрий Нагиев и когда он снова появится на больших экранах

Нагиев ушел с больших экранов в начале 2022 года Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Недавно ряд Telegram-каналов опубликовали необычную фотографию Дмитрия Нагиева. На ней шоумен показывает большой палец вверх на фоне символики СВО, оформленной в виде «Георгиевской ленты». Пользователи усомнились в реальности фото, увидев зеленые листья на деревьях. А это явно не соответствует мартовской погоде в средней полосе России. В официальные соцсети Нагиев такой кадр не выкладывал.

На фото человек, очень похожий на Нагиева, улыбчиво позирует на фоне символики СВО Источник: Поздняков 3.0 / T.me











Директор актера Елена Шайкина усомнилась в подлинности публикации.

— Вообще не знаю, о чем идет речь. Конечно, это фейк. Но даже если есть такая фотография, не понимаю, что в этом такого, — заверила она MSK1.RU.

Сам Нагиев по поводу этого снимка ничего не говорил. С апреля 2022 года он вообще практически не светится в медиапространстве — он ушел с Первого канала и перестал давать интервью журналистам. О том, когда Нагиев вернется на большие экраны и вернется ли вообще, читайте в нашем материале.

Дед — сирота из Ирана, первый тренер — Ротенберг

У харизматичного Нагиева яркая внешность. Это частично объясняется необычным происхождением артиста: у него — иранские, немецкие и латышские корни. Дед Дмитрия — Гулам — родился в Персии, откуда его семья бежала в Туркмению после первой мировой войны. По дороге его родители умерли от голода, поэтому в Ашхабаде он попал в детский дом. Там ему дали новое имя — Николай. Фамилию Нагиев он унаследовал от тех людей, которые привели его в приют.

В Ашхабаде Николай Нагиев женился на бывшей балерине Большого театра Гертруде Цопке. Она была наполовину немкой, наполовину латышкой. Их сын Владимир мечтал стать актером, но его не приняли в театральный вуз. После армии Владимир Нагиев уехал работать на завод в Ленинград. Там он женился на Людмиле — дочери первого секретаря Петроградского райкома партии. 4 апреля 1967 года у пары родился сын.

Дмитрий Нагиев в раннем детстве Источник: welcomevolunteer.ru











Дмитрий Нагиев в детстве активно занимался дзюдо и самбо у Аркадия Ротенберга — друга детства Владимира Путина. У мальчика были большие успехи, он даже завоевал титул чемпиона СССР по самбо среди юниоров. Но учеба взяла вверх над спортивной карьерой: после школы он поступил в ЛЭТИ на факультет вычислительной техники. Впрочем, доучиться у Нагиева не получилось: его поймали на незаконной предпринимательской деятельности. Чтобы избежать тюрьмы, Нагиев пошел в армию.



Легендарный прапорщик Задов

После возвращения домой Дмитрий воплотил мечту отца в жизнь: он поступил в Ленинградский институт театра. В 1990 году у студента Нагиева парализовало лицевой нерв. Казалось бы, трагедия для актера. Но будущей звезде удалось сделать свой недуг визитной карточкой — фирменный прищур стал одной из самых узнаваемых черт артиста.

Большая карьера у Нагиева началась в 1996 году. Тогда он вместе со своим другом Сергеем Ростом снялся в телепередаче «Осторожно модерн!». Там они вдвоем сыграли все роли, но больше всего телезрителям зашел прапорщик Задов.

Нагиев в роли прапорщика Задова Источник: «Осторожно, модерн!» / режиссеры Андрей Балашов и Анна Пармас











В 1997 году Нагиев сыграл роль чеченского полевого командира в фильме Александра Невзорова* «Чистилище». Это стало его первым появлением в кино. Позже актер запомнился своей игрой в сериалах «Кухня» и «Физрук». Были у него и драматические роли: он играл главного героя фильма «Непрощенный» Виталия Калоева — человека, который потерял всю семью в авиакатастрофе.

Параллельно со съемками в кино Нагиев занимался карьерой телеведущего и шоумена. Его самые значимые проекты: ток-шоу «Окна» и спортивные соревнования «Большие гонки».

Дмитрий вместе с Анной Песковой ведет народную премию портала 74.RU Источник: Александр Нифанин / 74.RU











Дима дома?

С 2012 года Нагиев вел шоу «Голос» и связанные с ним проекты. Он стал одним из самых узнаваемых и богатых актеров в России. Его доход за 2016 года составил 3,2 миллиона долларов. Однако в апреле 2022 года он неожиданно объявил о приостановке своего участия в проекте, перестал сниматься и в других передачах на ТВ.



Многие связали уход Нагиева с его общественной позицией. В марте 2022 года он снялся в клипе под песню «Поезд в огне» оппозиционного рок-музыканта Бориса Гребенщикова*. В апреле, перед самым уходом из «Голос.Дети», Нагиев выложил свое черно-белое фото с короткой подписью «Может, хватит?».

В 2018 году актер давал интервью Юрию Дудю*. В нем он поделился своими политическими взглядами.

— Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть. Хотя, как выясняется, одно слово «подряд» — и смысл меняется. Вот я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится, — заявил Нагиев.

Кстати в этом интервью Нагиев признался, что он лично знаком с президентом Путиным. По его словам, в 1996 году они вместе развозили тушенку и гречку для избирателей в ходе выборов губернатора Санкт-Петербурга.

После исчезновения Нагиева пошли слухи, что он эмигрировал из России. Но актер опроверг это, выложив видео в свои соцсети. Там он лаконично подтвердил, что находится в России, и ответил своим критикам.

— Для тех, кто спрашивает, где я — здесь я. Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», — сам уезжай отсюда. Дима дома, — заявил тогда Нагиев.

Источник: dmitry_nagiev/ Instagram (запрещен в РФ)

Директор артиста Елена Шайкина также подтвердила MSK1.RU, что Нагиев находится в России.

— Никуда он не уезжал. В том числе и за последние полгода. Недавно он выступал в Московском дворце молодежи, давал спектакль «Кыся», — уточнила она MSK1.RU.



Мы проверили: спектакль «Кыся» с Нагиевым в главной роли действительно прошел в МДМ 18 марта 2024 года.

20 марта 2024 года появилась информация, что Нагиев все-таки покинет пределы России. Правда, на время. 23 и 24 марта он проведет интенсивный курс для участников школы актерского мастерства в Дубае. Об этом собщили в соцсетях организатор мероприятия.

«Хочу, чтобы на Новый год папа был не в рекламе, а с нами»

Сейчас выступления в театре — единственная творческая деятельность артиста. Однако в конце 2023 года стали говорить о его скором возвращении на телеэкраны. 22 ноября пресс-служба телеканала СТС объявила, что в 2024 году они покажут сериал «Кто быстрее?» с Нагиевым в главной роли. Промо-ролик сериала начинается со слов «Дмитрий Нагиев возвращается».

Также актер не прекращал действие своего рекламного контракта с МТС. Перед Новым годом сняли рекламу сотового оператора, в которой сын Нагиева Кирилл говорит ребенку, что он ждет возвращение своего звездного отца.

— Я хотел бы, чтобы на Новый год мой папа был не там, а с нами, — сказал Кирилл Нагиев, показав на рекламный баннер со своим отцом.

Отец Нагиева до сих пор живет в Санкт-Петербурге. Его мама была доцентом на кафедре иностранных языков санкт-петербургской Военной академии связи. В 2015 году она умерла.



У Дмитрия есть и младший брат — бывший милиционер, а ныне предприниматель Евгений Нагиев. Старшая сестра актера — Наталья Милова — живет в деревне в 110 километрах от Санкт-Петербурга. В 2022 году она жаловалась журналистам на свою бедность.



В 1986 году Нагиев женился на актрисе Алле Щелищевой, более известной как Алиса Шер. В 1989 году у пары родился сын, Кирилл. Он тоже стал актером, играл в таких фильмах как «Холоп», «Текст» и «The Телки». В 2010 году Нагиев официально развелся с Алисой Шер, а в 2022 году он объявил, что стал дедушкой.

Также шоумен рассказывал, что недолгое время встречался с Ларисой Гузеевой. Их роман случился во время обучения в театральном вузе. Это — единственный слух о своей личной жизни, который подтвердил актер. Свое якобы многодетное отцовство и наличие нескольких любовниц Дмитрий Нагиев никак не комментирует.

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